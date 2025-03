Adif cierra una reunión con los sindicatos convocantes de la huelga de siete días para empezar a dialogar

El próximo jueves 6 de marzo, Adif se sentará con los secretarios generales de los sindicatos SEMAF, CCOO, UGT, CGT y SF, todos ellos pertenecientes al Comité General de Empresa (CGE) que convocó ayer una huelga de siete días en la empresa de infraestructuras ferroviaria y en Renfe.

La reunión, que se celebrará en la tarde del jueves, es para entablar un primer diálogo e informar de los motivos que han llevado a estos sindicatos a convocar paros, según ha podido saber este periódico.

Es decir, por el desacuerdo con el Gobierno en el traspaso de Rodalies y los problemas en Renfe Mercancías, algo que vulnera el acuerdo de desconvocatoria de huelga de 2023, según los sindicatos.

Fuentes de Adif confirman dicha reunión y matizan que es de carácter “informal”. Además, señalan que este encuentro está dentro del “marco habitual de diálogo” entre la empresa pública y los sindicatos.

No obstante, este primer encuentro no será el único ya que la intención de la empresa es llegar a un acuerdo para que no se materialicen los paros fijados para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo, 1 y 3 de abril.

Tres de ellos son de 24 horas (17 y 26 de marzo y el 1 de abril), mientras que el resto son parciales y afectan a los tres turnos de trabajo, tal y como avanzó este periódico. Además, coinciden con la celebración de las Fallas en Valencia.

Por su parte, Renfe no ha cerrado una fecha para sentarse a negociar con los sindicatos, pero se espera que lo haga en un breve periodo de tiempo. Es cierto que fuentes sindicales aseguran que con Renfe se han reunido dos veces en febrero para trasladar sus quejas y que con Adif no lo han hecho.

A la epsera de dicha reunión, desde el operado público aseguran que respetan el derecho a huelga y que están dispuestos a dialogar. “Renfe considera prioritario explorar todas las vías de negociación con los sindicatos para alcanzar soluciones que eviten futuras afectaciones al servicio”, señalan.