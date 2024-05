Puente calcula en 15 millones el coste del robo de cobre en Rodalies y denunciará los hechos ante la Justicia

El caos que sufrió ayer el servicio de Rodalies en Cataluña ya tiene un coste. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha estimado en 15 millones de euros el coste del robo de cobre y ha afirmado que tardarán "en torno a dos meses en volver a la normalidad" y reponer todos los servicios e infraestructuras a su estado anterior.

Ante esta situación, que provocó una avería generalizada en el servicio de Rodalies coincidiendo con la jornada electoral, Puente ha avanzado que van a presentar una denuncia ante los juzgados en Barcelona para “que determinen quienes son los responsables”.

Respecto a la autoría, el ministro solo ha dicho que ha expuesto los hechos sin entrar en valorar más. “No afirmó que haya sabotaje pero no lo puedo descartar. Ayer los mossos sin entrar en los túneles ya tenían una conclusión”, ha señalado. Y ha reiterado: “Nosotros no podemos descartarlo, pero tampoco afirmarlo”.

En este sentido, Puente ha defendido la actuación de Renfe y Adif dando información de lo ocurrido allí y eximiéndolas de toda responsabilidad. “Renfe y Adif informaron de forma aséptica. No faltó información”, ha dicho.

También ha defendido que el mismo ayer no diera la cara ante el caos. “Nos parecía que la jornada era lo suficientemente importante para no hacer un uso político de ella y para que no se interpretará una salida del ministros como la contribución de un debate fuera de lugar”. Esto en relación a las acusaciones del PP y Vox de que el independentismo estaba detrás o las de la Generalitat culpando a Renfe y Adif.

Plan alternativo

Ante esta situación, Renfe ha dispuesto un plan de transporte alternativo “que empezará a funcionar desde mañana”. Este plan se ha hecho en coordinación con la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, con un coste para Renfe de cinco millones de euros, según el ministro.

El titular de Transportes ha detallado que uno de cada dos incidentes, ajenos a la operativa normal, en la red de cercanías en España se produce en Cataluña, un 52% de este tipo de afecciones, que suman más de 11.000 desde 2019. Pero además, el 32% de estos incidentes se produjeron en Barcelona.

“Si Rodalies rebaja su nivel de incidencia ajena a los gestores de la infraestructura y de material rodante tendríamos un mejor servicio. ¿Significa esto que no habría problemas? No. Pero rebajaríamos el nivel de incidencias muchísimo”, ha asegurado.