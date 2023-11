El PNV presionará al PSOE para que traspase Cercanías al País Vasco tras el acuerdo con ERC para la investidura

Las infraestructuras ferroviarias juegan un importante papel para que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. ERC ha logrado el compromiso del PSOE de que Rodalies (Cercanías, en Cataluña) pase a ser competencia de la Generalitat de Cataluña. Una reclamación que no es sólo cosa del soberanismo catalán: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) también quiere la gestión integral de los trenes de Cercanías. Y los nacionalistas vascos todavía no han decidido si van a apoyar a Sánchez no.

De hecho, fuentes del PNV afirman que la reclamación de las competencias sobre Cercanías en el territorio vasco está muy viva. Tanto que ya se ha puesto sobre la mesa en las negociaciones que se están desarrollando con el PSOE para que los nacionalistas apoyen la investidura de Sánchez. En este sentido, insisten en que la cesión de competencias de Cercanías en País Vasco forma parte del Estatuto de Gernika. Como con otras cuestiones, los vascos reclaman el cumplimiento de su contenido, en este caso en materia ferroviaria. Concretamente, el PNV exige que se les cedan las competencias sobre rutas y vías que sean exclusivamente regionales o locales. Aunque desde el PNV no lo dicen explícitamente, son conscientes de los límites legales que tiene la cesión de estas infraestructuras. Pedro Sánchez unto a Aitor Esteban, portavoz del PNV. Alberto Ortega / Europa Press El Tribunal Constitucional ya ha marcado que el Estado tiene competencia exclusiva sobre infraestructuras en materia de transportes que sean de "interés general". Esto afecta a trazados de ferrocarril que unan puertos y comunidades autónomas. De esta manera, lo que PNV persigue que se traspase son cuatro lineas de ancho ibérico y la línea de ancho métrico que discurren en Bilbao y las que discurren entre Irún y San Sebastián, respectivamente. De hecho, el traspaso de las competencias en Cercanías formaba parte de un calendario que, a principios de 2020, pactaron el Gobierno Central y el de País Vasco. Pero el asunto lleva sin tocarse, al menos, desde febrero de 2023, lo cual no gusta en el PNV. De esta manera, el acuerdo entre PSOE y ERC para la cesión de Rodalies parece aclarar el camino para que el PNV logre su propio traspaso. Sin embargo, los nacionalistas vascos rechazan hablar de las negociaciones de otras formaciones e insisten en que trabajan en su propio acuerdo. [Los trenes de Rodalies tendrán 'preferencia de paso' sobre el AVE y mercancías en las vías férreas de Cataluña] Sin embargo, las votaciones del Congreso están más ajustadas que nunca. Son tan necesarios los apoyos de ERC y Junts como los cinco votos del PNV. En realidad, las Cercanías son solo la punta de las reclamaciones de los nacionalistas vascos. Cabe recordar que, también a principios de 2020, Pedro Sánchez se comprometió a transferir el régimen económico de la Seguridad Social a País Vasco. Sin embargo, esta cuestión prácticamente no se ha tocado en esta legislatura. Y esta es, precisamente, otra de las cuestiones que los nacionalistas vascos han puesto sobre la mesa para considerar volver a apoyar una investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.