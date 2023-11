EL PSOE concreta una quita de deuda a Cataluña de 15.000 millones y deja en el aire al resto de las CCAA

Ya hay acuerdo entre PSOE y ERC para que los republicanos apoyen la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Dentro de las medidas del acuerdo se incluye una importante quita de la deuda que Cataluña tiene con el Estado: 15.000 millones de euros, un 20% del total. El pacto recoge que una medida similar se tomará en el resto de las regiones, pero no concreta las cantidades o las proporciones que se restarán en cada caso.

Concretamente, el pacto entre socialistas y republicanos recoge que el Estado asumirá parte de la deuda autonómica "originada por el impacto negativo del ciclo económico". El texto se refiere concretamente a la etapa que fue de 2007 a 2014, los años de la conocida como Gran Recesión.

Fue durante este periodo cuando el déficit autonómico se disparó a cotas históricas, llevando prácticamente a la quiebra a los gobiernos autonómicos, entre ellos la Generalitat. Ello provocó que no pudieran asumir los pagos más corrientes (como los relacionados con la sanidad) y que el Estado tuviera que salir al rescate con las líneas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Cataluña ha sido, con el paso de los años, la región más beneficiada por estas fórmulas. En total, ha recibido más de 140.000 millones desde 2012. Con todo, ello le ha llevado a contraer una deuda con el Estado de 73.110, según los datos del Banco de España correspondientes a junio.

Con lo pactado entre socialistas y ERC, esta deuda bajará en 15.000 millones, quedándose en 58.000 millones. Además, gracias a la condonación la Generalitat se ahorrará unos 1.500 millones de euros en intereses.

El acuerdo recoge también que habrá quitas de deuda, o al menos medidas similares, para el resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, el documento no aclara si la condonación será del mismo nivel que la ofrecida a Cataluña.

De hecho, el texto sólo indica que se determinará la cuantía de la quita dependiendo de "qué parte del incremento de deuda obedece al impacto de ciclo" negativo mencionado antes.

Fuentes de la negociación del PSOE y del Gobierno en funciones no dan cifras de cómo se va a aplicar la condonación de deuda estatal en el resto de las autonomías, pero sí avisan de que "no se va a extrapolar el 20%" de Cataluña. Es decir, que la quita no va a ser homogénea.

En cualquier caso, también precisan que para decidir el volumen de la condonación no se va a tener en cuenta sólo la deuda generada por los fondos de liquidez autonómicos. De hecho, estas fuentes aseguran que "algunas comunidades autónomas van a tener quitas por encima del 20%".

Compensación para Madrid

¿Qué ocurrirá con regiones como Madrid, que no tienen deuda con el Estado? Las fuentes mencionadas precisan que la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso también será compensada por el impacto económico que, como todas, sufrió durante la Gran Recesión. Lo que no aclaran es la fórmula.

Cabe recordar que estas quitas de deuda por parte del Estado no tendrán consecuencia de cara a la Comisión Europea y los límites de déficit y deuda públicos. Al tratarse de una condonación entre entes públicos, su efecto contable (y de cara a Bruselas) sería neutro.

¿Pueden suponer estas quitas un primer paso para iniciar la reforma de la financiación autonómica que los ejecutivos de Pedro Sánchez llevan prometiendo desde 2018? Veremos. Lo único que está claro es que Cataluña negociará sus fondos por su cuenta.

Así lo indica el propio acuerdo entre ERC y PSOE. En él se precisa que el futuro Ejecutivo negociará y pactará la financiación de la autonomía catalana directamente con la Generalitat, al margen del resto de las regiones.

Comisión Bilateral

Concretamente, en el primer trimestre de 2024 se formará una comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat. En ella, se pactará "cómo lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya [sic]", según cita, textualmente, el documento.

También "cómo asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía" de la región y cómo "abordar jurídica y económicamente" el alcanzar "un nivel de financiación e inversiones suficientes".

El acuerdo recoge otro viejo anhelo sobreranista: que el Estado traspase a la Generalitat las competencias integrales de Rodalies.

Otro aspecto importante del acuerdo tiene que ver con la ejecución de inversiones. La Generalitat se encargará de ejecutar, con fondos del Estado, las nuevas inversiones en Cataluña que "no sean críticas para infraestructuras de interés general".

¿Cuáles son estas infraestructuras? Todavía está por ver. Para ello se formará una "comisión de inversiones" entre Generalitat y Gobierno central para acordar la "priorización y planificación de la actividad inversora" antes de cada ejercicio.

En este sentido, el PSOE hace suyo el contenido del Estatut de Cataluña en lo que se refiere a inversiones. "El Estado asume el compromiso de que la proporción de la inversión pública programada en Cataluña se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado, medido en términos de PIB nominal", reza el texto.

Socialistas y ERC también han pactado elevar la financiación de los Mossos para contratar más efectivos, aumentar los fondos para servicios penitenciarios y garantizar una partida de, al menos, 150 millones de euros anuales para investigación científica y técnica en Cataluña.

El documento recoge también un incremento de 2 millones de euros para la partida de becas y ayudas al estudio.

