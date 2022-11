Transportes ultima cambios en las condiciones de los abonos gratuitos de Renfe para 2023

A partir del 1 de enero de 2023 arranca la prórroga de los abonos gratuitos en Cercanías y Media Distancia durante todo el año. Una medida que aún no se ha concretado, pero para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estudia incluir cambios en las condiciones y fianzas actuales.

Concretamente, se trata de incorporar “algún otro sistema de refuerzo” para evitar el uso fraudulento de los abonos en Media Distancia, según confirman fuentes del Ministerio. La idea es acabar con los “pasajeros fantasma”, es decir, aquellos que reservan un asiento y finalmente no lo usan dejando la plaza vacía y evitando que otros viajeros puedan usarla.

Renfe ya avanzó que estudia medidas como la posibilidad de incautar la fianza o anular el abono en los casos más graves. No obstante, es el Ministerio de Transportes el que tiene la última palabra y es quien ultima qué cambios aplicará a partir de 2023.

[Talgo comenzará a entregar los Avril a Renfe en el primer trimestre de 2023, según su escenario más optimista]

Por tanto, se podrían tomar otro tipo de medidas que afecten a las fianzas (de 10 euros para Cercanías y de 20 para Media Distancia). En los próximos días se espera que se anuncien las nuevas condiciones, confirman fuentes de la cartera liderada por Raquel Sánchez.

No obstante, ante esta situación Renfe ya intentó atajar este problema en estos cuatro primeros meses de abonos gratuitos con medidas como establecer un número máximo de formalizaciones que se pueden realizar para viajar o no poder reservar varias idas hasta que no se haya completado la vuelta entre el mismo origen y destino. Pero no ha sido suficiente para atajar el problema.

“El mal uso de los títulos gratuitos genera un perjuicio al resto de ciudadanos limitando su movilidad, y por ello Renfe adoptará las medidas necesarias para evitar esta mala práctica”, señalan desde la empresa.

De hecho, Renfe ya está anunciando a los usuarios en los trenes que a partir del 1 de enero se devolverán de forma progresiva la fianza para los que pagaron con tarjeta bancaria y próximamente se darán a conocer las nuevas condiciones de los abonos. Por lo que tampoco se pueden descartar cambios en Cercanías. En este apartado, “hay que esperar a que se concreten las medidas, aún no tenemos el detalle”, apuntan desde el Ministerio de Transportes.

Cabe recordar que desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, los títulos multiviajes de los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia son gratuitos bajo fianza de 10 euros para los dos primeros servicios y de 20 euros para el segundo. Solo se devolverá la fianza si se realiza un mínimo de 16 viajes. También se incluyeron bonificaciones del 50% para determinados trayectos en AVE y Avant. Todo esto será prorrogado en 2023 gracias a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se votan hoy en el Congreso.

Según los últimos datos actualizados por Renfe, se han registrado 2,16 millones de abonos gratuitos, de los que 1,54 millones son de Cercanías y 620.000 de Media Distancia.

Autobús gratis

Asimismo, en 2023 también habrá otra novedad en los medios de transporte. Los autobuses de largo recorrido que forman parte de la red de concesiones del Estado serán gratuitos durante todo el año 2023.

La medida se dirige a las empresas que operan este tipo de rutas de autobús de titularidad estatal por toda la geografía española y que disponían de abonos y títulos multiviajes antes de la entrada en vigor de la medida.

La gratuidad de los autobuses la ha acordado el Gobierno con el PDeCAT en el marco de las negociaciones para apoyar la aprobación de los PGE.

Hasta ahora (desde el 1 de septiembre y hasta el próximo 31 de diciembre) la subvención alcanzaba el 50% en el precio de los abonos de algunas rutas de autobús para pasajeros frecuentes.

Sigue los temas que te interesan