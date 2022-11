El Gobierno se compromete a lograr en 2026 la conexión entre Almería y Francia del Corredor Mediterráneo

La reivindicación por la finalización de las obras del Corredor Mediterráneo, liderado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha reunido este jueves en Barcelona a más de 1.500 empresarios y representantes de la sociedad civil española en el periódico evento multitudinario con el que presionan al Gobierno de España. En el mismo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha comprometido a lograr en 2026 la esperada conexión ferroviaria entre Almería y Francia y a conclurir toda la infraestructura en 2030.

Así ha ocurrido en el 6º Acto Empresarial y Segundo Chequeo Semestral del Corredor Mediterráneo. Tras 6 años de andadura, en el evento empresarial se ha hecho un nuevo balance de la iniciativa para reclamar la infraestructura y se ha analizado el estado actual de las obras, tramo a tramo. La misma aspira a conectar por ferrocarril Algeciras con la frontera francesa con doble plataforma de ancho internacional y Alta Velocidad para el transporte de pasajeros.

La invitada estrella ha intervenido en último lugar. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha tomado la palabra tras encajar en cascada las críticas de todos y cada uno de los invitados que han participado para denunciar "los más de 25 años de retrasos que acumula la construcción del Corredor Mediterráneo", según cifró la organización.

[Juan Roig (Mercadona) carga contra el retraso del Corredor Mediterráneo: "Es una ofensa para la España circular]

La dirigente, de entrada, ha negado esta circunstancia, y ha precisado que el Corredor Mediterráneo no recibió tal categoría hasta 2013, cuando se produjo su inclusión en la red europea de transporte. Ante la pregunta clave de la presentadora, Maribel Vilaplana, respondió que el Ejecutivo "mantiene su compromiso", el de lograr en 2026 la esperada conexión ferroviaria entre Almería y Francia. El total del proyecto, que se prolongará hasta Algeciras, tendrá que esperar a 2030.

El acto lo ha abierto el presidente de AVE, Vicente Boluda. "Pese a que todos tenemos multitud de obligaciones y ocupaciones, 1.500 asistentes hemos querido priorizar estar aquí, como demostración de que el mundo empresarial está comprometido con las necesidades de la sociedad civil y de la ciudadanía", ha dicho.

"Nuestro país no puede esperar más"

Asimismo, ha recordado que "el lema de este año es que nuestro país no puede esperar más". "Y así es: no podemos esperar más. Si bien es cierto que el Corredor avanza, y es de justicia reconocerlo, ni los retrasos acumulados, ni el ritmo al que lo hace nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Como país no podemos permitirnos ni un retraso más porque nuestra industria, nuestro campo, nuestras exportaciones, nuestro turismo, nuestra sostenibilidad y nuestra cohesión territorial lo necesitan”, ha destacado.

"La sociedad civil en general, y los empresarios en particular, queremos seguridad jurídica, previsibilidad y simplificación administrativa, tanto para iniciar o continuar actividades empresariales, como para que todos los ciudadanos podamos realizar trámites de forma ágil en nuestro día a día", ha agregado.

A su juicio, "la sociedad civil quiere un país sólido y con futuro para que las generaciones venideras no hereden únicamente deuda, división interna y problemas, sino prosperidad". "Está orgullosa de su país, pero quiere estar también orgullosa de sus dirigentes políticos, por su legado y desempeño. La política es muy relevante y necesaria, pero debe estar al servicio de la ciudadanía y no a la inversa", ha solicitado.

Tras el discurso del presidente de AVE, Teresa Garcia-Milà, economista y directora de la Barcelona School of Economics, y Miguel Roca, presidente de RocaJunyent, han intervenido en un diálogo para hablar de Europa y de cómo el Corredor Mediterráneo afectará a su economía y su vida.

Por su parte, Garcia-Milà ha afirmado en su intervención que "el Corredor Mediterráneo, como parte de la red transeuropea de transporte, mejorará la competitividad de nuestras exportaciones, potenciará los puertos del arco Mediterráneo, captando una mayor parte del tráfico de mercancías entre Asia y Europa, y permitirá una movilidad de pasajeros más rápida, segura y sostenible".

"Es inconcebible"

Después, Mar Alarcón, CEO de SocialCar, y Ángela Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Health in Code y Premio Rei Jaume I al Emprendedor, han conversado en una mesa empresarial centrada en el tejido empresarial, las nuevas tecnologías y el impacto del Corredor Mediterráneo sobre ellas.

En esta mesa redonda, Alarcón ha destacado que "en un mundo híper conectado, no solo se desplazan las mercancías y las personas, sino también las ideas y el talento". "Es inconcebible que no lo puedan hacer de forma rápida, eficiente y, sobretodo, sostenible y que, cuando el debate global de la movilidad ya lo lideran conceptos básicos como la sostenibilidad, la conectividad y la eficiencia no es comprensible que el corredor no sea ya una realidad", ha agregado.

Pérez, por su parte, ha apuntado que "el Corredor Mediterráneo debe aparecer en un lugar muy destacado de la agenda de nuestros políticos hasta que esté finalizado". "No podemos permitirnos ni un minuto más de retraso", ha afirmado.

Emilio Gayo, presidente de Telefónica, ha reflexionado durante su ponencia sobre el papel de la digitalización, que ha descrito como "una de las principales respuestas para afrontar los retos actuales". "Para impulsarla, necesitamos las mejores infraestructuras de red; tecnologías habilitadoras; impulsar el talento digital, y poner foco en la ciberseguridad", ha concluido.

Chequeo de las obras

Durante el acto también se ha dado a conocer el Segundo Chequeo Semestral para mostrar el estado de ejecución de las obras y las actuaciones pendientes. Se han detectado todavía siete hitos pendientes para 2022.

Se trata de la finalización de las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona); la finalización de la colocación del tercer carril en la vía resante entre Castelló y València; la puesta en funcionamiento de la vía única en ancho ibérico en el tramo Moixent-La Encina; los proyectos de los tramos restantes de la línea Murcia-Cartagena; el proyecto del soterramiento de Lorca; la definición de la alternativa a la línea Almería-Granada; y la solución de la electrificación en el tramo Ronda-Bobadilla.

El canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com actúa como foro abierto a todos los ciudadanos con toda la información y novedades sobre esta infraestructura. En él, se puede acceder a las Fichas actualizadas del Segundo Chequeo de 2022.

Los asistentes

Entre los asistentes del mundo empresarial han acudido Maite Antón, gerente de Grupo Antón Comunicación, Antonio Arias, CEO de Vectalia, Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar, Vicente Bagán, CEO de Grupo Smalglass, Juan Manuel Baixauli, Presidente de consultia Travel, Joaquín Ballester, presidente de Ebransar, Pedro Ballester, CEO de Logifruit, Andrés Ballester, presidente de Florazar, Rafael Benavent, presidente de MIEM, Vicente Berbegal, presidente de Actiu, Eva Blasco, CEO de Europa Travel, Agustín Blai, administrador único de Anitín, Tomás Borchert, CEO de Incogas, Juan Francisco Cámara, presidente de Torrescámara, José Canet, presidente de Family Cash, o Miguel Cases, presidente de Gracomsa Alimentaria.

También Araceli Císcar, CEO de Dacsa, Héctor Colonques, presidente de Porcelanosa, Pere Joan Devesa, CEO de Hoteles Devesa, David Devesa, administrador de Dram Capital 4, Héctor Dominguis, CEO de GDES, Federico Félix, presidente de la Fundación ProAVE y vicepresidente de FERRMED, María José Félix, presidenta de Helados Estiu, Ignacio Ferrero, presidente de Idilia Foods, Vicente Fontestad, presidente de Fontestad Citrus, José Fornés, presidente de Supermercados Masymas, Myriam Gimeno, CEO de Grupo Gimeno, Francisco Giner, presidente de Natavi, Javier Godó, Conde Godó y presidente del Grupo Godó, o José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank.

A su vez, han asistido Clemente González, presidente de Alibérico, León Grau, gerente de Himiesa, Agustín Gregori, CEO de Grefusa, Ximo Guillén, CEO de Huevos Guillén, José Vicente López, CEO de Damel, Pedro López, presidente de Chocolates Valor, Conchita Lucas, vicepresidenta de Ediciones Plaza, Enrique Lucas, presidente de Ediciones Plaza, Nuria Luna, presidenta de Pinturas Blatem, Asunción Martínez, presidenta de Hidraqua, Paco Martínez, CEO de Embutidos Martínez, Borja Martínez, CEO de Grupo Martínez Cano, María del Mar Martínez-Cosentino, consejera de Cosentino, Isabel Martínez, directora general de Panstar; o Joaquín Membrado, presidente de Grupo Estrategia y Dirección.

Estuvieron también Federico Michavila, presidente de Torrecid, Javier Moll, presidente de Editorial Prensa Ibérica, Alejandro Monzón, presidente de Anecoop, Silvino Navarro, presidente de Industrias del Curtido, Jesús Navarro, CEO de Carmencita, Agnès Noguera, consejera delegada Libertas, Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, Juan Oltra, CEO de SolyMar, Juan José Perea, director general de Grupo Perea, Manuel Peris, CEO de Das Audio, Toño Pons, presidente de Importaco, José Luis Pons, director general de Arrocerías Pons, Carlos Prades, CEO de Transportes Torres, o Teresa Puchades, presidenta de Avanza Urbana

Por último, en el capítulo empresarial, asistieron Alfredo Quesada, CEO de Pavasal, Enrique Rico, director general de Unión Alcoyana Seguros, Enrique Riquelme, gerente de Empresas del Sol, Fernando Roig, presidente de Pamesa, Juan Roig, presidente de Mercadona, José Miguel Rosell, socio director de S2 Grupo, Vicente Ruiz, presidente de RNB, Rafael Simó, presidente de Port Castelló, César Soler, presidente de Sanchis Mira, José María Tomás, presidente de Tomás Llavador Arquitectos a Ingenieros, Javier Uso, CEO de Frutinter, Adolfo Utor, presidente de Baleària, y José Vercher, presidente de Bollo International Fruits, entre muchos otros.

Además, desde el ámbito social, deportivo e institucional han asistido José María Albarracín, presidente de CROEM, Carlos Baño, presidente de Cámara Alicante, Fernando Casado, presidente de la Fundación Formación y Futuro, José Ramón Díez de Revenga, consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno de Murcia, Miguel Garrido, presidente CEIM, Javier González de Lara, presidente CEA, o Alberto Gutiérrez, presidente de Fundación LAB Mediterráneo.

También asistieron Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, Gloria Lomana, presidenta de 50&50 GL, Jorge Martínez Aspar, CEO de Aspar Team y campeón del mundo de motociclismo, José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, presidente de CEV, Jerónimo Parra, presidente Cámara Almería, Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball, y José Luis Yzuel, presidente Confederación Empresarial de Hostelería de España.

