Reyes Maroto: "Entendemos que Volkswagen necesita más acompañamiento público para desplegar su plan en España"

Las últimas semanas no han sido fáciles en el Ministerio de Industria. Tras meses de innumerables encuentros entre representantes del departamento y la práctica totalidad del sector de la automoción, las tensiones se fueron desatando a medida que se acercaba la fecha de la aprobación del PERTE del vehículo eléctrico y conectado.

Pese al gran interés despertado en un primer momento entre los fabricantes, no se ha encontrado la fórmula para que dos tercios de los casi 3.000 millones disponibles tuvieran destino. Una cuestión que ha sido prioritaria durante meses en el día a día de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Pocas horas después de que se anunciara la resolución definitiva del PERTE, Maroto atiende a EL ESPAÑOL-Invertia para repasar las claves y el futuro de un proyecto para el que ya se anuncia una segunda edición. Hasta que llegue ese momento, queda mucho trabajo por delante para volver a generar una atmósfera de optimismo similar a la que acompañó a este PERTE en su nacimiento.

Una labor para la que será clave analizar, entender y explicar las claves de un proceso que ha servido como laboratorio de pruebas para movilizar miles de millones de euros en el resto de PERTE previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

El PERTE del vehículo eléctrico y conectado sólo ha movilizado 877 millones de los 2.975 previstos, ¿qué ha fallado?

Creo que es importante que destaquemos que hemos conseguido movilizar 877 millones de euros. Una movilización que es la mayor inversión de recursos públicos en la historia de la automoción. El proceso ha sido muy complejo ya que había que crear un marco que no existía.

Luego, hemos valorado 487 proyectos de 327 empresas. Todo este trabajo nos ha permitido aprender mucho para la próxima convocatoria, con la que esperamos cumplir todas las expectativas.

"Tenemos que hacer una nueva convocatoria del PERTE que sea más ágil y más sencilla que la anterior"

Para ello debemos tomar nota de lo que no hemos conseguido hacer correctamente esta vez, pero sin olvidar que hemos tenido resultados positivos. Fruto de este proceso ya tenemos anuncios importantes de fabricantes con presencia en España.

Por ejemplo, Mercedes fabricará un nuevo modelo en Vitoria con una inversión de 1.200 millones de euros. Del mismo modo, en Figueruelas, la planta de Stellantis también contará con un nuevo vehículo que es clave para que una de sus dos líneas no se quedara sin producción.

¿Qué características va a tener el nuevo PERTE para que propuestas que no han podido captar fondos en la primera edición sí lo consigan en la segunda?

Tenemos que hacer una nueva convocatoria del PERTE que sea más ágil y más sencilla. Dotarlo de las capacidades que nos permitan cubrir toda la inversión comprometida que queremos que revierta en la industria de la automoción.

En esta primera convocatoria fuimos muy exigentes en la definición de los proyectos tractores. Solicitamos una serie de bloques obligatorios que pretendían movilizar iniciativas disruptivas. Esto ha limitado que algunos proyectos se pudieran considerar elegibles.

De la misma manera, la obligatoriedad de que todos los grupos fueran con un fabricante de coches ha hecho que algunas iniciativas encajaran peor que si hubiéramos lanzado una convocatoria más amplia. Ahora tenemos una oportunidad para movilizar los fondos que faltan. Estoy segura de que la curva de aprendizaje de las instituciones y las empresas ayudará a que la siguiente convocatoria deje mejores resultados.

¿Qué lecciones han aprendido en este PERTE que puedan ayudar a que los siguientes tengan mejores resultados?

La mejora en la agilidad y la sencillez en la definición de la convocatoria ya va a estar presente en los próximos PERTE: el naval y en el agroalimentario. Estamos revisando todo el diseño inicial con lo aprendido en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Este proceso va a ser muy útil tanto para la administración como para las empresas.

Se ha señalado que se generaron expectativas poco realistas sobre el PERTE. ¿Puede haber pecado el Gobierno de optimista?

Cuando uno tiene un proyecto de estas características trata de generar un nivel de optimismo que anime al ecosistema de esta industria a encontrar en España un lugar para sus inversiones. No sé si hemos sido excesivamente optimistas. Hemos sido realistas en cuanto a la necesidad de que la industria del automóvil realizara un profundo cambio.

"El Partido Popular no nos puede dar lecciones. Ellos no apostaron nunca por la transformación de la industria de la automoción"

Una tremenda revolución para la que se necesitan inversiones millonarias. Tenemos una industria muy consolidada que ha valorado la oportunidad. He viajado a países que ya tienen esa cadena de valor electrificada. No podíamos quedarnos atrás. Nuestra actual posición viene condicionada por lo que hacemos, pero también por lo que no tenemos.

Europa está dando respuesta a este reto en diferentes ámbitos, como el de los semiconductores. En este sentido, es importante ser ambiciosos. Antes estábamos centrados en mantener y proteger la posición actual. Ahora miramos al futuro.

La dificultad de encaje del proyecto de baterías de Extremadura ha generado una importante decepción en la región. ¿Cree que está en riesgo este proyecto?

Tenemos el compromiso del proyecto de Envisión de seguir apostando por España y por Extremadura. Ahora mismo estamos evaluando con ellos sus necesidades de financiación. En este punto es importante remarcar el compromiso de la empresa con España. Es un proyecto tractor que está en desarrollo.

Debemos subrayar que, en todo lo que respecta al vehículo eléctrico, hemos realizado muchísimas cosas además del PERTE. Estas acciones ya están generando un clima favorable para las empresas que tienen pensado realizar inversiones en esta industria.

Hemos puesto en marcha muchas iniciativas del lado de la demanda. El plan MOVES III ha movilizado 626 millones de euros. La semana pasada sacamos la segunda edición del MOVES Singulares con más de 246 millones de euros. En conjunto ya hemos comprometido más de 2.000 millones de euros dirigidos tanto a la oferta como a la demanda.

Del mismo modo, en los últimos días también han surgido incógnitas sobre la gigafactoría que el grupo Volkswagen quiere instalar en Sagunto.

El caso de Volkswagen y Seat es distinto al de Extremadura. Hablamos de dos empresas totalmente consolidadas en nuestro país. El reto en este caso era que eligieran a España como lugar para desarrollar su nueva estrategia eléctrica, transformar sus plantas, adjudicar nuevos modelos o poner en marcha su planta de baterías. Creo que el PERTE generó esa confianza en España como país.

"El grupo conformado por Seat, Volkswagen y otras 60 empresas va a ser el máximo adjudicatario del PERTE porque han sido los que han presentado los proyectos más ambiciosos"

Ahora estamos trabajando en cubrir las expectativas que tenían. Seguimos conversando regularmente con ellos. El grupo conformado por Seat, Volkswagen y otras 60 empresas va a ser el máximo adjudicatario del PERTE porque han sido los que han presentado los proyectos más ambiciosos.

Somos conscientes de que necesitan más acompañamiento público para desplegar su plan para España. Espero que se mantenga una confianza mutua que permita desarrollar todo el proyecto de cadena de valor que tienen para nuestro país y que nosotros estemos a la altura y cumplamos las expectativas que la compañía puso en nuestro país.

¿Qué puede aportar el PERTE de microelectrónica y semiconductores a la industria de la automoción?

Necesitamos completar la cadena de valor industrial en el automóvil y también en los bienes de consumo. No hay que olvidar que otros sectores, como el de los juguetes, también han sufrido la falta de estos componentes. Con este nuevo PERTE generamos certidumbre.

En estos momentos estamos realizando un proceso de identificación del ecosistema que tenemos en España. A la vez buscamos socios que quieran apostar por nuestro territorio. Para ello, estamos elaborando un mapa que explique las capacidades industriales y tecnológicas de las que partimos.

Para todo ello, hace tiempo pusimos en marcha una interlocución con los fabricantes. Hemos estado reuniéndonos con los líderes del sector. Son muy pocos y, actualmente, están muy solicitados. El estudio de capacidades de la industria y de las universidades será clave para poder atraer a uno de estos fabricantes.

Dicho todo esto, somos prudentes con este proyecto. Actualmente, no es un ecosistema maduro en Europa. El respaldo de la Comisión Europea en este sentido es clave. Esperamos que en los próximos meses tengamos frutos y atraer estas inversiones para cerrar el riesgo de dependencia de terceros que tenemos hoy día.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, durante su encuentro con EL ESPAÑOL-Invertia. EL ESPAÑOL-Invertia EL ESPAÑOL-Invertia

Anfac les ha presentado una serie de medidas enfocadas a mejorar las ventas de vehículos eléctricos y a acelerar el desarrollo de la infraestructura de carga. ¿Veremos avances en esta dirección?

Como hemos hecho siempre vamos a escuchar con atención todos los requerimientos de este tipo que ponga en nuestro conocimiento el sector. Por eso, actualmente, estas medidas solicitadas por Anfac están siendo estudiadas por varios ministerios. Espero poder atender alguna de las peticiones realizadas para dar certidumbre y confianza al mercado.

Dicho esto, quiero destacar que no es algo nuevo para nosotros. Ya comprometimos una serie de medidas que se pusieron en marcha durante la pandemia. El PERTE del vehículo eléctrico también cuenta con elementos enfocados en esa dirección. Estamos trabajando con toda la cadena de valor analizando nuevas medidas para facilitar e incrementar la demanda de este tipo de vehículos.

Y ya vemos resultados positivos. Durante el mes de septiembre, por primera vez, los vehículos electrificados ya fueron la primera opción de compra. Pero sabemos que no es suficiente. Tenemos que seguir acelerando en esta dirección para cumplir los objetivos que nos hemos marcado de renovación de flota y reducción de emisiones.

"Lo que se espera de un directivo español con una buena posición dentro de un grupo, como la que tiene de De los Mozos en Renault, es generar confianza sobre su país para encarar incertidumbres con certezas"

En lo que respecta a la infraestructura de carga, tenemos que acelerar. Realizamos una serie de cambios normativos que han facilitado la puesta en marcha de este tipo de instalaciones. Somos conscientes de que tenemos que dotarnos de una mayor red de carga para que el consumidor sienta la misma certidumbre que los que utilizan vehículos de combustión.

Entre las críticas de los últimos días han tenido mucha repercusión las realizadas por José Vicente de los Mozos, máximo ejecutivo de Renault en España. Afirmó que la gestión del Gobierno ponía en riesgo la posición de España como segundo fabricante de coches de Europa. ¿Cómo valora estas declaraciones?

La verdad es que me molestó este comentario. En estos momentos necesitamos dar confianza entre todos, incluidas las empresas con presencia en España. También en su caso, como máximo responsable de Renault en nuestro país. Lo que se espera de un directivo español con una buena posición dentro de un grupo como Renault es generar confianza sobre su país para encarar incertidumbres con certezas.

En las últimas semanas hemos visto una instrumentalización del PERTE en el ámbito político. El líder del Partido Popular habló sin tapujos de fracaso. Cuando llegué al Ministerio de Industria no había agenda para la automoción. No había inversiones. El Partido Popular no nos puede dar lecciones. Ellos no apostaron nunca por la transformación de esta industria.

Si no hubiéramos abordado estos cambios hoy sí estaría en riesgo la posición de España. Esto lo viví muy claramente en primera persona cuando participé en 2018 en la Alianza Europea de las Baterías y no pude aportar nada sobre los avances de España en este ámbito.

Hoy estamos en esa carrera marcando el paso. ¿Hay riesgos? Por supuesto. Pero es que los riesgos aparecen cuando uno hace cosas. Uno puede acertar o no. Lo que es seguro es que cuando uno no hace nada, como el Partido Popular, no hay riesgo de fallar.

En lo que respecta a la evolución de la situación económica, la escalada de la inflación se presenta como la máxima preocupación de empresarios y ciudadanos. ¿Se están tomando las medidas adecuadas para controlarla?

En julio llegamos a un nivel muy alto. Durante los últimos meses hemos venido tomando medidas, pero el punto de inflexión ha llegado con la puesta en marcha del Mecanismo Ibérico. Por cierto, una iniciativa que todos los países de la Unión Europea han puesto como ejemplo.

Las medidas puestas en marcha han permitido que en los meses de agosto y septiembre la inflación decelere. Esta es la dirección en la que seguimos trabajando.

"Nuestro cuadro macro es realista y prudente. Creo que, además, está muy alineado con lo que otros organismos internacionales prevén"

Tanto los Presupuestos Generales del Estado como el nuevo plan que estamos elaborando centrado en las familias y las empresas tendrán soluciones que permitirán controlar la curva de la inflación. Acompañarles en estos momentos de dificultad es clave para nosotros.

Del mismo modo, ya se empiezan a escuchar los tambores de la recesión. ¿Cree que la economía española va camino de ese destino?

Nuestro cuadro macro es realista y prudente. Creo que, además, está muy alineado con lo que otros organismos internacionales prevén. En 2022 creceremos por encima del 4%. Del mismo modo, consideramos que vamos a seguir creciendo durante 2023.

Nos basamos en indicadores positivos para realizar ese pronóstico. El mercado laboral está resistiendo muy bien. Tenemos niveles máximos de empleo. Estamos por debajo del umbral de los tres millones de parados, lo que nos permite ser optimistas.

De la misma manera, nuestras exportaciones siguen en máximos, como van a mostrar los datos que presentaremos en próximos días. A todo esto hay que sumar que el sector turístico no se está resintiendo en un contexto muy complejo.

Esto es muy significativo, ya que es un negocio que vive de la confianza. Los datos que tenemos para este otoño señalan que en octubre los asientos reservados están en niveles prepandemia. Muchos indicadores ya se mueven en ese rango. Otros, como el gasto turístico han superado la barrera de 2019. No es que no preveamos la recesión, es que nadie la contempla.

¿Cómo está afectando el intento de invasión de Rusia a Ucrania en la evolución económica?

En un contexto de guerra nada es fácil. Tenemos que trabajar más para estimular la demanda. Pero hay lugar para la esperanza. Ahora mismo, España tiene mejores condiciones que muchos países para enfrentarse a la complicada situación energética.

En otros países se habla claramente de cortes de suministro. España tiene garantizado el suministro tanto de las empresas como de las familias. Pero es que, además, estamos poniendo en marcha medidas para abaratar los costes energéticos.

"Ahora mismo estoy muy ocupada y muy animada en afrontar los desafíos del Ministerio de Industria. Es mi prioridad"

El contexto actual es incierto, pero, igual que hicimos durante la pandemia, estamos intentando acertar en las medidas para que el consumo no se vea afectado y la economía siga tirando.

Pronto se abrirá un nuevo proceso electoral. Su nombre aparece en varias quinielas, sobre todo asociado a Madrid. ¿Tienen sentido estos rumores?

Mi nombre y el de otros compañeros suelen aparecer regularmente en este tipo de listas. Como ve, ahora mismo estoy muy ocupada y muy animada en afrontar los desafíos del Ministerio de Industria. Es mi prioridad.

Es un momento de nuevos desafíos. De hacer frente a las consecuencias de la guerra, de desplegar los fondos europeos... El año que viene tenemos un reto muy importante en este ministerio con la gestión de los proyectos que ya se han lanzado.

Estoy muy ilusionada con poder continuar en este ministerio complejo, pero que, a la vez, es muy bonito ya que permite hacer muchas cosas buenas para el país.

Por sus palabras, ¿se puede entender que se ve terminando la legislatura?

Yo siempre estoy a disposición del presidente. Él es la persona que tiene que elegir. Conoce mis prioridades y creo que confía mucho en que pueda terminar este trabajo. Hemos vivido momentos muy complejos juntos marcados profundamente por la pandemia.

Mi objetivo es seguir trabajando a su lado por España. En este sentido, esta semana vuelvo a salir al extranjero. En estos momentos, alejada del ruido, es más fácil ver el impacto positivo de las cosas que estamos haciendo y poner en valor los éxitos que nuestras empresas están cosechando fuera de nuestras fronteras.

Por eso quiero seguir apoyando la internacionalización de las compañías españolas. Para ayudar en la generación de riqueza y empleo.

