Toni Riera (Bird): “Estaremos presentes en cinco ciudades más de España antes de 2022”

El director general de Bird para España y Portugal, Toni Riera, ha confirmado que la firma de patinetes eléctricos seguirá apostando por tener más y mejor presencia en España. Tras su entrada en Andalucía con su aterrizaje en El Puerto de Santa María (Cádiz), la empresa de micromovilidad confía en operar en otras cinco ciudades del país antes de que acabe 2021.

“En la actualidad estamos en conversaciones con muchos municipios de toda la geografía, interesados en disponer de un servicio sostenible para su ciudad”, asegura el máximo responsable de la empresa. Así lo confirma en su entrevista con Invertia afirmando además que España es un “país clave” para Bird por su climatología y urbanismo de las ciudades.

A todo ello se suma el papel de las administraciones locales. “Los ayuntamientos están desarrollando ambiciosos planes de movilidad sostenibles que apuestan por el desarrollo de carriles bicis y servicios como el nuestro”, recalca Riera. Por eso resulta fundamental la colaboración entre ambas partes.

“Colaboramos con los ayuntamientos de las ciudades en las que operamos para fomentar esta alternativa al coche, que revertirá en unas calles con menos vehículos privados”, añade. Todo ello, continúa, “con el objetivo de que nuestras ciudades alcancen niveles de calidad del aire que no generen efectos y riesgos inaceptables para la salud humana y el medio ambiente”.

A corto plazo, Bird se reta a liderar la integración de la micromovilidad sostenible en España. Con este fin, trabajan en iniciativas diseñadas para hacer los patinetes y la educación en torno a ellos más accesible para todos. “Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en innovación para proporcionar los mejores vehículos en cada ciudad”, recalca Toni Riera.

En este contexto, Bird se posiciona en línea con los objetivos de los fondos europeos Next Generation en materia de movilidad. “El sector del transporte genera un 27% de los gases de efecto invernadero. Bird nace como operador de vehículos de movilidad sostenible, por lo que somos un aliado natural para alcanzar estos objetivos”, opina el director general.

Además de sus emblemáticos patinetes, Bird anunció este año la incorporación a la flota de bicicletas eléctricas compartidas. “El servicio de bicis aumenta la disponibilidad de transporte sostenible en todo el mundo. Bird se asociará con las ciudades que todavía no cuentan con un servicio compartido de bicicletas o busquen complementar el servicio”, adelanta su director general.

La compañía de micromovilidad cuenta con tres scooters Bird Zero, Bird One y Bird Two, que se suman a su nueva e-bike. Se trata de una bicicleta eléctrica compartida que funciona como “vehículo inteligente y conectado que completará los medios de transportes existentes en las ciudades”.

Cada bicicleta está equipada con un motor eléctrico de alta potencia, una cesta en la parte frontal, ruedas de gran tamaño y un sistema de diagnóstico automático a través de la tecnología IOT. “Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en innovación para proporcionar los mejores vehículos en cada ciudad”, aseguran desde la compañía de micromovilidad.

La nueva movilidad

En este nuevo sector aún por descubrir, el director general de Bird Iberia afirma que la compañía busca ser un complemento al transporte público. “El objetivo que persigue es el mismo que Bird: principalmente reducir los desplazamientos en vehículo privado”, asegura. Pese a esta relación, es evidente que los cambios que ha traído la pandemia en materia de comunidad han llegado para quedarse.

En el caso de Bird, la empresa ha notado un incremento de la demanda por encima de los niveles pre-pandemia. “Hay muchos ciudadanos que con la llegada de la pandemia se han animado a probar nuestro servicio y actualmente ya son usuarios recurrentes de Bird. Ciudades como París, han aprovechado la pandemia para hacer un esfuerzo importante en la construcción de infraestructuras como carriles bici”, analiza Riera.

