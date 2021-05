VOI ultima su desembarco en más ciudades de España si se legisla en micromovilidad

VOI, la compañía de patinetes líder en Europa, ha llegado a nuestro país para quedarse. La empresa de micromovilidad trabaja en instalarse en todas las ciudades de Andalucía, tras el buen buen sabor de boca de Sevilla y Málaga. Aspira además a sumar más ciudades de España, siempre y cuando sus ayuntamientos adapten sus planes de movilidad.

Lo han avanzado el CEO y fundador de VOI Technology, Fredrik Hjelm; la directora general para España y Francia de VOI Technology, Charlotte Serres; y la directora general de Relaciones Institucionales de VOI en España, Noemí Moya. Así lo han comentado en un encuentro con Invertia en Sevilla, ciudad donde ultiman un proyecto piloto para su implantación.

A juicio de Voi, la micromovilidad ha llegado para quedarse, entre otras razones, por el impacto de la Covid-19. Hjelm explica que en 2018 se preguntó cómo se movía la gente en las grandes ciudades frente a los retos del planeta presentes en la movilidad, como la contaminación. “La idea de VOI era un buen comienzo para combatir este reto”, apunta.

Patinetes Voi

Con esta premisa, VOI echó a andar pero se topó con la pandemia de la Covid-19. Su impacto dejó una importante huella en la movilidad: la gente prefería los medios de transporte que respetaban la distancia social rechazando así el autobús o el metro. Con ello, VOI aprovechó esta nueva necesidad para abrirse paso en las ciudades de Europa.

“Es una revolución que las cifras avalan”, apunta Charlotte Serres, quien subraya la necesidad de nuevas alternativas compatibles con otros medios de transportes. “La micromovilidad es complementaria al transporte público”, incide la representante de la empresa que opera en 60 ciudades de Europa con más de 45 millones de viajes contabilizados desde su nacimiento.

Regulación “clara”

Respecto a la colaboración pública y privada, desde VOI apuntan que el trabajo conjunto con las administraciones forma parte del “ADN de la empresa”. La compañía desembarca en las ciudades con el visto bueno de los ayuntamientos y dentro de sus planes de urbanismo.

En este sentido, ya sueñan con sus próximos destinos como el caso de Zaragoza. “España es muy importante para VOI. Madrid fue la segunda ciudad en el mundo en la que nos implantamos. Sin embargo, es muy importante que las ciudades tengan un marco regulatorio claro”, explica la directora general para España y Francia de Voi Technology.

La directora general para España y Francia de VOI Technology, Charlotte Serres.

Insisten en la necesidad de regular la micromovilidad, clave para su llegada a cualquier ciudad. “No entramos en ciudades en las que la situación no está regulada. Si hay más de diez operadores o no están claras las normas, no es bueno ni para la ciudadanía ni para nosotros. Se debe afinar la normativa a nivel nacional”, añaden.

“Necesitamos que los gobiernos tengan una estrategia y una apuesta en los planes de movilidad sostenible. Lo necesitamos por parte de la clase política”, opina la directora general de Relaciones Institucionales de Voi en España, Noemí Moya. “La homogeneización de la norma entre ciudades es necesaria con una movilidad nueva para que no cambie de ciudad en ciudad”, ahonda.

En este caso destaca la ciudad de Sevilla donde ya han iniciado los trabajos para implantar su programa piloto. La capital andaluza contará durante 18 meses con más de 240 estacionamientos pendientes aún de definir. Se suma así al modelo urbano planteado por VOI de “ciudad de 15 minutos”.