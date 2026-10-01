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Equipo de Alinia. Imagen cedida.

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Alinia lanza Seny, un modelo de IA especializado en supervisar a los propios agentes de IA

Abarca múltiples jurisdicciones y en diferentes idiomas.

Ha sido desarrollado gracias a una subvención de EuroHPC AI Factory.

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R. Escudero
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Alinia AI ha lanzado Seny, un modelo de inteligencia artificial especializado en supervisar y auditar el cumplimiento normativo de otros agentes de IA.

Seny está diseñado para evaluar, controlar y monitorizar agentes de IA en tiempo real, garantizando que operen dentro del marco legal en múltiples jurisdicciones y idiomas.

El modelo facilita la supervisión regulatoria y el control en procesos industriales regulados, equiparando las exigencias legales de los agentes de IA a las de los humanos.

Seny fue desarrollado con una subvención de EuroHPC AI Factory, utilizando el supercomputador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center.

Alinia AI ha lanzado al mercado Seny, un modelo de inteligencia artificial base específico para supervisión y auditabilidad del cumplimiento normativo (compliance), diseñado para servir de pilar a una nueva generación de modelos evaluadores que verifican si los agentes de IA actúan dentro del marco legal.

Seny es un modelo especializado, creado específicamente para evaluar, controlar y monitorizar el comportamiento de los agentes de IA frente a normativas legales concretas en tiempo de ejecución, abarcando múltiples jurisdicciones y en diferentes idiomas.

Los jueces de Alinia AI facilitan la supervisión regulatoria, la auditabilidad y el control de los agentes de IA desplegados en procesos industriales regulados. El agente de IA tiene que adherirse a la normativa, exactamente igual que hacemos los humanos.

Carlos Muñoz Ferrandis y Ariadna Font Llitjós, creadores de Alinia.

Seny ha sido desarrollado gracias a una subvención de EuroHPC AI Factory, en el supercomputador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center.