Nvidia dobla beneficio e ingresos, da alas a la IA y deja atrás las dudas del mercado sobre el futuro de la tecnología

Las claves

Las claves Generado con IA Nvidia logró un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, un incremento del 126% interanual. La facturación trimestral de Nvidia alcanzó los 96.221 millones de dólares, un 106% más que el año anterior. Más de 89.000 millones de dólares de los ingresos provinieron del segmento de centros de datos, impulsado por la inteligencia artificial. El CEO Jensen Huang destacó que la IA está en un punto de inflexión y que la demanda en este sector sigue acelerándose.

El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia logró un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027. Un aumento del 126 % interanual.

La empresa tuvo una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106 % más respecto al mismo tramo del año anterior, y de los cuales más de 89.000 correspondieron al segmento de los centros de datos, según publicó en varios documentos.

"La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tokens son productivos y rentables. Ahora, la computación es facturación. Y la demanda está acelerando", dijo en un comunicado el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang.

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