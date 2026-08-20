Bruselas aprueba la 'joint venture' de ACS, Telefónica, Santander y Gobierno para optar a la gigafactoría europea

Banco Santander, ACS y Telefónica controlarán conjuntamente el 47% del capital social de la empresa, con una participación individual del 15,67% cada uno.

La candidatura española propone una gigafactoría multisede, ubicada en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid).

El proyecto español cuenta con una inversión de 719 millones de euros autorizada por el Gobierno para desarrollar una infraestructura avanzada de Inteligencia Artificial.

La Comisión Europea ha aprobado la creación de una empresa conjunta entre ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica para optar a la gigafactoría europea de IA.

La Comisión Europea (CE) ha aprobado este jueves, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la creación de una empresa conjunta por parte ACS, Telefónica, Banco Santander y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', para optar a la gigafactoría europea de IA que el Ejecutivo comunitario construirá en algún Estado miembro.

Bruselas ha concluido que la operación notificada no plantea problemas de competencia, dada la posición limitada de las empresas implicadas en el mercado resultante de la transacción. La operación se ha examinado bajo el procedimiento simplificado de control de concentraciones.

De este modo, la joint venture de estas empresas españolas ha recibido el visto bueno de la Comisión para optar a la Iniciativa de Gigafactorías de IA del bloque comunitario, que se enmarca en la estrategia de soberanía tecnológica de la UE, orientada a reforzar y ampliar la infraestructura soberana de nube e inteligencia artificial en Europa.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 16 de junio la inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la 'SEPI Digital', en el consorcio público-privado que desarrollará esta gigafactoría avanzada de Inteligencia Artificial (IA).

Con esta operación, el Gobierno activó una inversión estratégica para movilizar un proyecto industrial de gran escala y que España participe en una de las principales infraestructuras europeas de IA.

Así, la 'SEPI Digital' pasó a formar parte del accionariado de la sociedad que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría.

Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital de dicha sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno.