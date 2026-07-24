Bruselas ultima una sanción millonaria contra TikTok por no garantizar cuentas seguras para los menores

La Comisión pide a TikTok modificar la configuración predeterminada para que los contenidos de menores solo sean visibles para usuarios aceptados por ellos mismos.

La configuración actual de TikTok permite que los contenidos de menores sean visibles para cualquier usuario y sean recomendados a desconocidos, aumentando riesgos de ciberacoso.

Bruselas podría imponer a TikTok una sanción de hasta el 6% de su volumen de negocio mundial si se confirman las conclusiones preliminares.

La Comisión Europea acusa a TikTok de no garantizar la seguridad de las cuentas de menores, en posible violación de la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha enviado este viernes un pliego de cargos a la plataforma china TikTok en el que le acusa de vulnerar la Ley de Servicios Digitales por no garantizar la seguridad de las cuentas de los menores.

Si sus conclusiones preliminares se confirman, Bruselas podría imponer a TikTok una sanción millonaria de hasta el 6% de su volumen de negocio mundial anual. La compañía podrá ahora acceder al expediente de la investigación y presentar alegaciones.

"Los menores merecen disfrutar de una experiencia segura desde el mismo momento en que se conectan a internet", ha destacado la vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

"Un alto nivel de protección no debería ser una opción que haya que activar, sino la configuración por defecto. Esa es nuestra responsabilidad con las generaciones presentes y futuras de niños europeos", sostiene Virkkunen.

Bruselas denuncia que en TikTok los menores pueden configurar sus cuentas como públicas, lo que permite que cualquier usuario, incluso sin tener una cuenta en la plataforma, pueda ver sus contenidos. Además, esta configuración hace posible que las publicaciones de los menores de entre 16 y 17 años sean recomendadas a cualquier usuario de TikTok con la "función Para ti" (For You Feed).

Según la Comisión, esta exposición "puede dar lugar a contactos no deseados por parte de posibles agresores y aumenta el riesgo de que los contenidos sean utilizados para el ciberacoso".

También "ofrece a desconocidos una ventana a la vida privada de los menores". Dado que lo que publican puede permanecer en internet de forma permanente y acompañarlos hasta la edad adulta, la Comisión advierte de que "esta función puede tener consecuencias durante toda la vida".

Incluso cuando los menores optan por cuentas privadas, estas pueden localizarse fácilmente a través de las listas de seguidores y seguidos de otros usuarios, y sus fotos de perfil siguen siendo visibles para cualquier persona, incluso sin una cuenta en TikTok. A juicio de Bruselas, la configuración actual "sigue exponiéndolos a riesgos como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores".

En virtud de la Ley de Servicios Digitales, las plataformas accesibles para menores deben garantizar un elevado nivel de privacidad, protección y seguridad. El Ejecutivo comunitario considera, de forma preliminar, que la configuración de las cuentas de TikTok no cumple este requisito porque "muestra en exceso las cuentas y los contenidos de los menores".

Por ello, Bruselas pide a TikTok que modifique la configuración predeterminada de las cuentas públicas de los menores para que, por defecto, sus contenidos solo sean visibles para los usuarios de TikTok aceptados por el propio menor.

Aunque los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan tener la posibilidad de compartir sus contenidos con una audiencia más amplia dentro de la plataforma, estos no deberían ser accesibles en ningún caso para una audiencia global fuera de TikTok. Además, la plataforma debería dejar de recomendar contenidos de menores a otros usuarios a través del apartado "Para ti".

Estas conclusiones preliminares forman parte del procedimiento formal abierto por la Comisión el 19 de febrero de 2024 para investigar el cumplimiento de TikTok con la Ley de Servicios Digitales.

Se basan en una investigación exhaustiva que ha incluido el análisis de la interfaz de la plataforma, documentos y datos internos, así como entrevistas con agentes de las fuerzas de seguridad y expertos en protección de menores, abuso infantil y neuropsicología.