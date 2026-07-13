Von der Leyen ultima una ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años en toda la UE

La medida busca armonizar la normativa en la UE, facilitar la verificación de edad y garantizar la protección de los menores en el entorno digital.

Los expertos justifican la edad de 13 años porque la franja de 10 a 13 es especialmente vulnerable y una prohibición total sería difícil de aplicar.

La propuesta prevé un acceso gradual a partir de los 13 años, solo en plataformas que acrediten ser seguras y no fomenten conductas adictivas.

Ursula von der Leyen prepara una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años en toda la UE.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ultima una propuesta legislativa que presentará después del verano para prohibir en toda la Unión Europea el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales.

El plan -basado en las recomendaciones de un grupo de expertos presentadas este lunes en Bruselas- prevé una autorización gradual a partir de esa edad, pero solo para acceder a plataformas que acrediten ser seguras y no fomentar conductas adictivas.

Von der Leyen rompe así con el criterio de países como Australia, que ya han fijado una edad mínima para acceder a las redes sociales, y con el de la mayoría de Estados miembros que estudian implantarla, entre ellos Francia, España o Reino Unido, que han situado el umbral en los 16 años.

Los responsables del grupo de expertos justifican que el umbral se sitúe en los 13 años y no en los 16 con el argumento de que la franja de entre 10 y 13 años es la más vulnerable para el desarrollo psicológico de los menores y que, a partir de esa edad, resulta muy difícil hacer cumplir una prohibición de acceso, como demuestra la experiencia de Australia.

"Hemos observado muchos intentos de eludir la prohibición y otros problemas en Australia entre los mayores de 13 años. Creo que no deberíamos establecer una prohibición indiscriminada, aunque coincidimos en que el debate sigue abierto en toda Europa y que cada Estado puede decidir restringir el acceso a partir de una edad superior", ha alegado Jörg M. Fegert, psiquiatra infantil y juvenil y copresidente del panel de expertos.

El informe del grupo de sabios, encargado por la propia Von der Leyen, concluye que "es necesario establecer una restricción armonizada en toda la UE para el acceso de los menores de 13 años a las redes sociales y a otros servicios digitales, incluidos los compañeros de IA".

Una restricción armonizada en toda la UE facilitaría la implantación de sistemas de verificación de edad proporcionados y respetuosos con los derechos fundamentales, además de impulsar requisitos de seguridad desde el diseño para los proveedores de redes sociales y otros servicios digitales, sostiene el estudio.

Los expertos alegan que los menores de 13 años solo deberían tener un acceso limitado en el tiempo a entornos de redes sociales adecuados para su edad, siempre con autorización y supervisión de sus progenitores o en contextos educativos.

A partir de los 13 años, los adolescentes "deberían beneficiarse de un uso autónomo progresivo de redes sociales y otros servicios digitales que sean adecuados para su edad y seguros".

La armonización de una edad mínima de 13 años en toda la UE contribuiría al buen funcionamiento del mercado único, al garantizar un marco único de cumplimiento normativo para los proveedores", concluye el informe.

"Unas normas armonizadas facilitarían la aplicación y supervisión por parte de los reguladores tanto nacionales como europeos. Además, asegurarían el mismo nivel de protección para todos los menores en el entorno digital en toda la Unión, con independencia de su contexto socioeconómico, cultural o nacional", dicen los expertos.

Durante la presentación del informe, Von der Leyen se ha mostrado convencida de este "enfoque escalonado" que proponen los expertos "es el adecuado".

"En primer lugar, para los más pequeños, nada de pantallas. Después, para los menores de 13 años, acceso a las redes sociales únicamente bajo la supervisión de los padres, cuidadores o profesores, y con un tiempo limitado".

"Y, a partir de los 13 años, algo muy importante: un acceso gradual, condicionado a que las plataformas demuestren que son adecuadas para la edad de los adolescentes y seguras".

"En efecto, corresponde a las plataformas demostrar que son seguras y apropiadas para esa franja de edad. Solo entonces se abriría la puerta a que, a partir de los 13 años, un adolescente pueda acceder a las redes sociales. Personalmente, considero que este enfoque es muy convincente", sostiene la presidenta.

"En Europa creemos que son los padres quienes educan a nuestros hijos, no los algoritmos depredadores. Con ese objetivo, permítanme ser muy clara: las redes sociales no son un juguete".

"Mantener la situación actual -un escenario en el que seguimos permitiendo a las grandes tecnológicas un acceso sin restricciones a nuestros hijos- solo condenará a otra generación a sufrir más problemas de salud mental, adicción y sufrimiento", ha zanjado Von der Leyen.