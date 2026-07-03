MasOrange completa el 'Plan Único 5G Rural' y conecta cerca de 1.500 municipios al 5G

El despliegue ha supuesto un reto técnico y ha requerido una estrecha colaboración entre administraciones públicas, empresas eléctricas y compañías colaboradoras para superar desafíos estructurales y medioambientales.

Más de 2.800 nodos han sido actualizados, beneficiando especialmente a 162 municipios que carecían de cobertura previa de cualquier operador.

El proyecto ha contado con financiación del Ministerio para la Transformación Digital y la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MasOrange ha completado el despliegue del 'Plan Único 5G Rural', conectando 1.461 municipios de menos de 10.000 habitantes en toda España con tecnología 5G SA de última generación.

MasOrange ha completado con éxito el despliegue del plan nacional de infraestructuras 'Único 5G Rural'. Así, 1.461 localidades de menos de 10.000 habitantes de toda España pueden disfrutar ya de conectividad móvil 5G Stand Alone (SA) de última generación.

De esta forma, la compañía cumple con el 100% del proyecto en el plazo fijado por la Administración Pública.

Esta iniciativa ha sido beneficiaria del programa de ayudas al despliegue 'Programa Unico 5G Redes Activas', financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea - Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MasOrange ha finalizado el proyecto con un cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos, consolidando su papel como uno de los principales actores en la extensión de la conectividad avanzada en zonas rurales de España y en la reducción de la brecha digital territorial.

En concreto, se ha actualizado a tecnología 5G SA más de 2.800 nodos distribuidos por todo el territorio nacional, beneficiando a 1.461 municipios, de los cuales 162 se encuentran en áreas sin cobertura previa de ningún operador, donde además se han desplegado otras tecnologías adicionales al 5G.

Reto técnico

"La magnitud de este despliegue ha supuesto un reto técnico sin precedentes al llevar conectividad 5G SA de última generación a entornos especialmente exigentes, contribuyendo de forma decisiva a cerrar la brecha digital en España. Alcanzar el 100% de los objetivos ha sido posible gracias a una planificación y ejecución rigurosas, así como a la estrecha colaboración con las administraciones públicas y las empresas colaboradoras de MasOrange", ha indicado el director de Acceso Móvil en MasOrange, Josep María Rabés.

MasOrange ha desempeñado un papel de liderazgo en el despliegue del 5G SA en comunidades como Galicia, Asturias y Cantabria, así como en las provincias de Salamanca, Zamora, León, Palencia y Cáceres.

Asimismo, la compañía ha coliderado la ejecución en otras zonas relevantes del territorio, como la Comunidad Autónoma de Andalucía, las Islas Baleares y las provincias de Badajoz, Murcia y Alicante.

Este despliegue de alcance nacional refuerza el compromiso de MasOrange con una conectividad más inclusiva y sostenible, impulsando el desarrollo digital de territorios que presentan mayores desafíos sociodemográficos, geográficos o técnicos.

El desarrollo del 'Programa Unico 5G Redes Activas' ha requerido una estrecha colaboración entre múltiples actores públicos y privados, cuya coordinación ha sido clave para completar con éxito un proyecto de alta complejidad técnica y administrativa.

En numerosos emplazamientos rurales, las limitaciones en las acometidas eléctricas han hecho necesaria una colaboración continua con compañías eléctricas, suministradoras y titulares de las líneas para garantizar las condiciones del despliegue de la nueva infraestructura.

Asimismo, muchas torres rurales presentaban deficiencias estructurales, lo que ha obligado a realizar trabajos de refuerzo para albergar los nuevos equipos tecnológicos asociados al 5G.

El proyecto ha implicado también una intensa cooperación con las distintas administraciones públicas, dado que, en función del emplazamiento --incluidos parques naturales, zonas de especial protección medioambiental o áreas de costas--, su ejecución estaba sujeta a licencias municipales, autonómicas o estatales.

Todo este esfuerzo conjunto pone de relieve el respaldo institucional recibido por operadores como MasOrange, decisivo para agilizar permisos y prevenir conflictos locales vinculados a la instalación de infraestructuras.

Gracias a esta coordinación y al trabajo alineado de todos los agentes implicados, el proyecto se ha completado en los plazos previstos y con la totalidad de los objetivos alcanzados.