Luis Prieto, funcionario de confianza del director de Red.es, tenía "poder absoluto" sobre los concursos otorgados a Barrabés

La Fiscalía Europea y la Audiencia Nacional investigan presuntas irregularidades y prevaricación en la concesión de estos contratos, algunos financiados con fondos europeos.

Estos procesos de adjudicación contaron con cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

La Guardia Civil detectó correos internos donde Prieto y su equipo manipulaban valoraciones para beneficiar a Barrabés, quien ganó contratos por más de 10 millones de euros.

Luis Prieto, funcionario de confianza en Red.es, tenía un control total sobre los concursos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.

Luis Prieto, funcionario de confianza del director de Red.es, tenía "poder absoluto" sobre los concursos otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés.

Así lo explican fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, quienes aseguran que el que fuera director general de Economía Digital de la sociedad pública podía hacer y deshacer sin que nadie pudiera poner objeciones a sus órdenes.

Por encima de él sólo había una persona: el director general de Red.es, David Cierco, quien lo 'rescató' para la organización desde el Ministerio de Hacienda cuando fue nombrado para el cargo en octubre de 2018.

Prieto es señalado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) como autor de varios correos electrónicos internos en los que, supuestamente, adulteró varias licitaciones para otorgar contratos a Juan Carlos Barrabés por más de 10 millones de euros.

Unos procesos a los que Barrabés presentó manifestaciones de interés (una suerte de cartas de recomendación que avalan un proyecto) firmadas por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Uno de esos emails dice lo siguiente en relación con las ofertas competidoras: "Piensa que la de Barrabés es la buena y los otros han de bajar, sí o sí".

En respuesta, el receptor del anterior correo, trabajador de Red.es, contesta: "Estas son mis notas... Si hay preferencias... casi mejor saberlo antes. Para mí, [otras dos licitadoras] son mejores. ¿Mejor que Barrabés? ¿Qué hago?".

David Cierco, director general de Red.es

Anotaciones que para la Guardia Civil demostrarían el poder ejercido por Prieto de cara a favorecer a Barrabés.

Fuentes consultadas por este diario insisten en que ese "gran poder" a la hora de manejar contrataciones públicas, convertía la dirección general de Economía Digital que lideraba Prieto en una "caja negra" de la que sólo él tenía conocimiento y manejo.

El papel de Cierco

Los contratos analizados por la UCO en su informe, que fue entregado a la Fiscalía Europea pues dos de ellos contenían fondos europeos, fueron firmados entre 2020 y 2021.

En aquel entonces, el director general de Red.es era David Cierco, quien pese a estar muy vinculado al sector de las telecomunicaciones, tiene también una gran adscripción al Partido Socialista.

Fue candidato del PSOE a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón en Madrid en 2011. De hecho, ejerció como concejal y portavoz del Grupo Municipal en el municipio.

Una posición que ocupó tras abandonar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Allí era director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, y allí eligió como 'mano derecha' a Luis Prieto, al que nombró subdirector general para la Sociedad de la Información.

Ambos trabajaron mano a mano en el desarrollo, entre otras cosas, del Plan Avanza.

Ahora la gestión de Prieto y, por ende, de Cierco, al frente de Red.es es puesta en duda por los informes de la Unidad Central Operativa.

Al margen de los emails citados anteriormente, la Guardia Civil destaca otro entre un alto cargo de la entidad pública a una empleada, en el que ordena lo siguiente: "A ver Laura, el informe [de valoración] lo firma Luis. Si ha pedido que se baje a 7 [puntos], hay que bajarlo".

Este mail está fechado en marzo de 2021. Su emisor es José Ignacio Sánchez, subdirector de Economía Digital de Red.es. Es decir, el número dos de Prieto Cuerdo.

Ese mismo día, Sánchez le insiste a su compañera con una directriz clara: "Simplemente, hay que destacar ligeramente los aspectos negativos que indicó ayer Luis y cascarle un 7".

Un concurso que está en marcha tan sólo dos meses antes de que Cierco abandonara Red.es para incorporarse al sector privado. Desde febrero de 2024, es director en Madrid de Acento, la consultora fundada por Pepe Blanco y desde junio de 2025 es consejero de Hispasat e Hisdesat, empresas dependientes de Indra.

Irregularidades

Las fuentes consultadas aseguran que puestos como el que ocupaba Luis Prieto tienen "vida propia", y que tanto él como José Ignacio Sánchez, subdirector de Economía Digital de Red.es, eran "los que redactaban pliegos y quienes valoraban las ofertas porque eran soberanos en todo el proyecto".

Ahora bien, distintos dirigentes que han ocupado posiciones de responsabilidad en Red.es reconocen a este diario que parece evidente que ha habido "irregularidades en el proceso" en el que los criterios subjetivos pesaban hasta un 40% del total.

"Llama la atención que se hayan dado tres adjudicaciones consecutivas a Barrabés", reconocen. Ahora bien, no se atreven a señalar si es "un trato de favor o de que se intentara alterar los resultados porque la propuesta del empresario aragonés les daba más confianza". Sea como sea, se han adulterado los concursos.

Este diario se ha puesto en contacto tanto con Luis Prieto como con David Cierco y ambos han declinado hacer comentarios. De hecho, Prieto ha colgado el teléfono según se le ha hecho saber que se le llamaba de EL ESPAÑOL.

Estos correos fueron incautados por la UCO por orden de la Fiscalía Europea.

Por su posible afectación a fondos de la UE, este organismo —también conocido por sus siglas en inglés, EPPO— investigaba (y aún lo hace) los dos contratos recibidos por Barrabés a cuyos procesos de adjudicación éste presentó las cartas firmadas por Gómez.

La investigación

El pasado mes de abril, la Fiscalía Europea solicitó a Peinado información sobre un tercer contrato, que le fue facilitada.

No consta que el empresario presentase una tercera carta firmada por la mujer del presidente del Gobierno en este caso.

Ahora bien, el pasado 4 de junio, el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que ejerce como juez de garantías y supervisa la coordinación judicial y el reparto de competencias, impidió a la EPPO asumir el análisis de esta tercera adjudicación. No afecta a fondos europeos.

Así las cosas, la Fiscalía Europea devolvió a Peinado esta rama de la causa el 8 de junio.

Sin embargo, la EPPO acompañó en su envío el citado informe de la UCO. ¿Por qué? Aunque el atestado policial recoge emails relativos a los dos primeros contratos, como los ya mencionados, los agentes también descubrieron indicios de "prevaricación" en torno a esa tercera licitación.

¿Cómo fue esto posible? Debido a que, como ya publicó EL ESPAÑOL, Luis Prieto Cuerdo firmó el informe final de valoración en los tres casos.

De hecho, la Fiscalía Europea le investiga por ello. (A partir de ahora, le investigará en relación únicamente a las dos primeras licitaciones, a las que Barrabés aportó las cartas de Begoña Gómez).

Al recibir esta información de manos de la EPPO, Peinado abrió el pasado día 19 una pieza separada en el caso Begoña para investigar a Barrabés por un supuesto delito de prevaricación.

No es descartable que, en un futuro —y si la Audiencia Provincial de Madrid no tumba la apertura de la nueva pieza—, el juez llame a declarar a Prieto Cuerdo. Posiblemente, también como investigado.

Desde Red.es emitían este viernes un comunicado en el que trataban de aportar su versión sobre la pieza abierta por el juez Peinado, y en el que ante los correos aseguraban que "la existencia de discrepancias entre evaluadores evidencia la concurrencia de valoraciones técnicas razonadas".