Bruselas ordena a Meta que devuelva el acceso gratuito a WhatsApp a asistentes de IA rivales como ChatGPT

Meta deberá mantener el acceso gratuito hasta que la investigación antimonopolio concluya; de confirmarse el abuso, podría enfrentar una multa de hasta el 10% de su facturación mundial.

Meta es acusada de abusar de su posición dominante al restringir y luego cobrar por el acceso a la API de WhatsApp Business a otros asistentes de IA.

La medida busca evitar un daño grave e irreparable a la competencia en el mercado de asistentes de inteligencia artificial.

La Comisión Europea ha ordenado a Meta restablecer el acceso gratuito a WhatsApp para asistentes de IA rivales como ChatGPT o Copilot.

En un gesto con apenas precedentes, la Comisión Europea ha ordenado este martes al gigante estadounidense Meta restablecer de inmediato el acceso gratuito a WhatsApp para los asistentes de inteligencia artificial de empresas rivales -como ChatGPT o Copilot- y mantenerlo hasta que concluya la investigación antimonopolio en curso, iniciada en diciembre de 2025.

Bruselas ha impuesto estas medidas cautelares con el fin de "evitar un daño grave e irreparable a la competencia en este mercado emergente", ya que considera que, a primera vista, la conducta de Meta podría infringir las normas europeas de competencia.

"En mercados que evolucionan tan rápidamente, la competencia puede desaparecer mucho antes de que se adopte una decisión definitiva", ha alegado la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"Por eso estas medidas cautelares permanecerán en vigor durante toda la investigación, para evitar daños que serían casi imposibles de reparar. Con ellas protegemos la competencia en el creciente mercado de los asistentes de IA, preservando un punto de acceso clave para llegar a los consumidores europeos: WhatsApp", sostiene Ribera.

En la fase actual de la investigación, el Ejecutivo comunitario considera que, con WhatsApp, Meta ocupa una posición dominante en el mercado de aplicaciones de comunicación para consumidores en todo el espacio económico europeo desde, al menos, enero de 2023.

La empresa de Mark Zuckerberg habría abusado de esa posición dominante al prohibir, desde el 15 de octubre de 2025, que asistentes de IA rivales utilizaran la interfaz de programación de aplicaciones (API) de WhatsApp Business, manteniendo únicamente a Meta AI.

Aunque Meta revisó posteriormente su política y, desde el 4 de marzo de 2026, volvió a permitir el acceso de asistentes rivales, comenzó a cobrar una tarifa que, a juicio de Bruselas, equivale en la práctica a la prohibición anterior, según el análisis de Bruselas.

La Comisión sostiene que "existe una necesidad urgente de actuar porque la medida de Meta amenaza con alterar la estructura competitiva de un mercado en plena expansión, precisamente en una fase en la que empresas más pequeñas y nuevos actores pueden desafiar a los grandes grupos tecnológicos".

Por ello, Bruselas ordena a Meta restablecer el acceso de los asistentes de IA de terceros a la API de WhatsApp Business en las mismas condiciones vigentes antes del 15 de octubre de 2025, cuando dicho acceso era gratuito. La compañía deberá mantener esas condiciones hasta que la Comisión adopte una decisión definitiva sobre el caso.

De confirmarse sus sospechas, el Ejecutivo comunitario podría imponer a la plataforma de Mark Zuckerberg una multa multimillonaria de hasta el 10% de su facturación mundial y obligarle a modificar su política en materia de IA de forma permanente.

No existen plazos legales para concluir este tipo de investigaciones antimonopolio. Su duración depende de un gran número de factores, entre ellos la complejidad del caso, el grado de colaboración de la empresa y el ejercicio de los derechos de defensa.