Von der Leyen lanza una 'app' europea de verificación de edad tras su prueba piloto en España y otros países

Varios países europeos planean integrar la app en sus carteras digitales y estudian prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales.

El sistema permite verificar la edad usando pasaporte o DNI, sin compartir más datos personales, y funciona en cualquier dispositivo.

La app busca proteger a los menores del acceso a contenidos inapropiados, como plataformas pornográficas, y respeta altos estándares de privacidad y anonimato.

La Comisión Europea lanza una aplicación para verificar la edad de los usuarios en plataformas digitales, tras pruebas piloto en España y otros países.

"Nuestra aplicación europea de verificación de edad está técnicamente lista y pronto estará disponible para que la utilicen los ciudadanos", ha anunciado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Con este nuevo instrumento, inspirado en el “éxito” del pasaporte Covid durante la pandemia, el Ejecutivo comunitario busca reforzar la protección de los menores en su acceso a las plataformas digitales. Bruselas prepara sanciones contra varias plataformas pornográficas por no contar con mecanismos adecuados de verificación de edad.

El modelo se ha venido ensayando durante los últimos meses en España y otros Estados miembros. "Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda están a la vanguardia. Están planeando integrar la aplicación en sus carteras digitales nacionales", ha dicho Von der Leyen.

Our app ticks all the boxes.



✅ Highest privacy standards in the world

✅ Works on any device

✅ Easy to use

✅ Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

"Espero que más Estados miembros y el sector privado sigan este ejemplo para que todos los ciudadanos puedan utilizar pronto la aplicación. Esta aplicación ofrece a padres, profesores y cuidadores una herramienta muy eficaz para proteger a los niños", sostiene la presidenta.

El anuncio de la nueva 'app' europea de verificación de edad se produce en vísperas de la videocumbre organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con el fin de impulsar un enfoque coordinado en la UE sobre la prohibición del acceso de menores a las redes sociales.

La propia Von der Leyen tiene previsto participar en la reunión, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como representantes de Italia, Países Bajos o Irlanda.

Alrededor de media docena de Estados miembros -entre ellos Francia o España- sopesan una prohibición total de acceso a redes a los menores de 16 años. La presidenta de la Comisión ha formado un grupo de expertos -cuya segunda reunión se celebra este jueves- y podría presentar propuestas legislativas tras conocer sus conclusiones.

Von der Leyen ha asegurado que la 'app' es "fácil de usar". "Descargas la aplicación. La configuras con tu pasaporte o documento de identidad. A continuación, acreditas tu edad al acceder a servicios en línea".

El nuevo instrumento "respeta los estándares de privacidad más elevados del mundo. Los usuarios demostrarán su edad sin revelar ninguna otra información personal". "En pocas palabras, es completamente anónimo: los usuarios no pueden ser rastreados", insiste la presidenta.

"Nuestra solución se basa en la prueba de conocimiento cero: esto significa que, cuando los usuarios quieran acceder a un servicio con restricción de edad, mantienen el control total de sus datos. Y esto es extremadamente importante, porque no queremos que las plataformas escaneen nuestro pasaporte o nuestro rostro", ha explicado su vicepresidenta y responsable de Soberanía Digital, Henna Virkkunen.

La aplicación funciona en cualquier dispositivo: teléfono, tableta u ordenador. Y además es de código abierto. "Esto significa que también nuestros países socios pueden utilizarla. Es muy importante que pueda ser utilizada por nuestros socios internacionales", subraya Von der Leyen.

"Pero, aún más importante, las plataformas en línea pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad. Así que ya no hay excusas", ha zanjado la presidenta.