Federico Linares, presidente de EY España continuará al frente de DigitalES tras renovar su mandato por unanimidad

Las claves nuevo Generado con IA Federico Linares, presidente de EY España, ha sido reelegido por unanimidad como presidente de DigitalES para un nuevo mandato de dos años. La reelección refleja el respaldo total de los asociados al proyecto y visión estratégica de DigitalES, tras dos años de consolidación e influencia creciente en el sector. Linares y la nueva Junta Directiva impulsarán seis líneas estratégicas, destacando la digitalización, la mejora educativa y la sostenibilidad, con el objetivo de situar a España como referente europeo. DigitalES refuerza su papel como actor clave en la transformación digital española, promoviendo la cohesión social y la competitividad a través de alianzas y un marco regulatorio adaptado al sector.

La Asamblea General de DigitalES, la asociación que representa al sector tecnológico y de telecomunicaciones en España, ha reelegido hoy mediante votación a Federico Linares, presidente de EY España, en la presidencia de la organización.

Linares, que preside DigitalES desde enero de 2024, continuará al frente de la organización por un nuevo mandato de 2 años.

La renovación de la presidencia se produce tras un proceso electoral al que ha concurrido una única candidatura, que ha contado con el respaldo de 100% de los votos emitidos, reflejo del amplio apoyo de los asociados al proyecto y a la visión estratégica de la asociación.

También han renovado sus responsabilidades en la Junta Directiva, que integra a más de 30 empresas, Luz Usamentiaga como secretaria general, en representación de MasOrange, y Arturo Sotillo, representando a Ciena, como tesorero. En DigitalES, ninguna de las posiciones de la Junta Directiva está retribuida.

La reelección de Federico Linares culmina dos años de intensa actividad y consolidación institucional de DigitalES, en un periodo en el que la asociación ha dado un salto cualitativo en cuanto a su influencia, visibilidad y capacidad de interlocución pública.

Más allá de lo tecnológico

En este tiempo, DigitalES se ha afianzado como una voz de referencia del ecosistema digital español, ampliando de forma significativa su base de colaboración con los socios, reforzando sus capacidades internas y proyectando su liderazgo más allá del ámbito tecnológico.

Este posicionamiento ha despertado un creciente interés por parte de grandes compañías y patronales de otros sectores económicos, que reconocen en DigitalES un actor clave para integrar la digitalización como palanca estratégica de competitividad, innovación y crecimiento del país.

“La renovación de la presidencia y la Junta Directiva ratifica la confianza de las empresas en la línea de trabajo emprendida hace dos años, que ha permitido a DigitalES convertirse en un actor destacado en el ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones", subraya Federico Linares, presidente de DigitalES.

"Agradezco a todos los asociados su confianza, a los integrantes de la Junta Directiva su compromiso y al equipo de DigitalES su trabajo”, añade Linares.

Asimismo, Linares señala que “los principales objetivos de este mandato son continuar situando a DigitalES en la vanguardia de la transformación digital y tecnológica en España, e impulsar una digitalización ética, humanista y orientada al progreso económico y social, en línea con nuestro plan estratégico”.

La nueva etapa de DigitalES, bajo la presidencia renovada de Federico Linares, se articula en torno a seis líneas estratégicas prioritarias:

La primera de ellas es convertir a España en el referente europeo en digitalización, impulsando el despliegue de tecnologías avanzadas e infraestructuras de conectividad.

Contribuir a la mejora del sistema educativo, promoviendo itinerarios formativos y microcredenciales alineados con las necesidades reales del mercado laboral digital, es otra de las líneas.

El plan también incluye desarrollar el ecosistema digital español mediante alianzas con otros sectores clave de la economía y avanzar hacia un marco regulatorio equilibrado, flexible y alineado con las necesidades del sector digital

Convertir la digitalización en un vector clave de sostenibilidad, promoviendo tecnologías limpias y eficiencia energética. Y, por último, reducir la brecha digital territorial y social, impulsando una transformación digital inclusiva que no deje a nadie atrás.

Sector estratégico

DigitalES representa al sector clave de la transformación digital en España, imprescindible para el crecimiento económico, la generación de empleo de calidad y la cohesión social. La asociación mantiene una visión clara: contribuir activamente a la transformación digital del país, situando la tecnología al servicio de las personas, la prosperidad y el desarrollo sostenible.

En el contexto europeo, DigitalES defiende la necesidad de avanzar hacia un Mercado Digital Único, con una visión estratégica común, que permita a Europa competir en igualdad de condiciones y aprovechar el potencial de la digitalización.