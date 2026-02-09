Bruselas amenaza a Meta con medidas correctivas inmediatas por bloquear en WhatsApp a servicios de IA rivales

Meta podrá responder a las acusaciones de la Comisión Europea y podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su volumen de negocios mundial si se confirma la infracción.

Meta actualizó los términos de WhatsApp Business en octubre de 2025, vetando el acceso a asistentes de IA de terceros y permitiendo únicamente Meta AI desde enero de 2026.

Bruselas considera que esta actuación de Meta puede causar daños graves e irreparables a la competencia en el mercado de asistentes de inteligencia artificial.

La Comisión Europea ha amenazado a Meta con medidas correctivas inmediatas por bloquear a competidores como ChatGPT o Copilot en WhatsApp.

La Comisión Europea ha amenazado este lunes al gigante tecnológico estadounidense Meta con medidas correctivas de efecto inmediato -cuyo contenido no ha especificado- por impedir de forma ilegal a sus rivales, como ChatGPT o Copilot, ofrecer servicios de inteligencia artificial (IA) a través de WhatsApp.

Bruselas alega que existe una "necesidad urgente" de adoptar medidas cautelares, sin esperar a que concluya su investigación antimonopolio, debido al "riesgo de daños graves e irreparables para la competencia".

La actuación de Meta amenaza con dificultar la entrada y el crecimiento de nuevos actores y "relegar de forma irreparable a competidores más pequeños en el mercado de los asistentes de IA", según explica el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

"Los mercados de la IA se están desarrollando a gran velocidad, por lo que también debemos actuar con rapidez", ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"Por eso estamos considerando imponer medidas cautelares de manera rápida a Meta: para preservar el acceso de los competidores a WhatsApp mientras continúa la investigación y evitar que la nueva política de Meta perjudique de forma irreparable a la competencia en Europa", ha señalado.

El Ejecutivo comunitario ya lanzó una investigación antimonopolio contra Meta el pasado 4 de diciembre por considerar que podría haber infringido las normas antimonopolio de la UE al impedir a asistentes de IA rivales el acceso y la interacción con los usuarios en WhatsApp.

Ahora, Bruselas da un paso más con el envío de un pliego de cargos que recoge las acusaciones contra la compañía de Mark Zuckerberg y en el que le comunica formalmente su intención de imponer medidas cautelares.

Tras recibir el pliego de cargos, Meta podrá responder por escrito y solicitar una audiencia para exponer sus argumentos de defensa. Una vez escuchada la empresa, el Ejecutivo comunitario decidirá si impone o no medidas correctivas inmediatas. La normativa no fija plazos para adoptar esta decisión.

Al final de la investigación, Bruselas podría multar a Meta con hasta el 10% de su volumen de negocios mundial si considera que ha vulnerado las normas antimonopolio de la UE.

El 15 de octubre de 2025, Meta actualizó los términos de WhatsApp Business, un cambio que en la práctica vetó el acceso de los asistentes de IA de terceros a la aplicación.

Como resultado, desde el 15 de enero de 2026 WhatsApp solo ofrece el asistente de la propia compañía, Meta AI, dejando fuera a sus competidores.