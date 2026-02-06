El beneficio neto de Amazon sube un 31% en 2025 pero sus acciones caen hasta un 7% en Wall Street

Amazon prevé invertir alrededor de 200.000 millones de dólares en 2026, un 50% más que el ejercicio anterior, con enfoque en IA, chips, robótica y satélites.

Amazon logró un beneficio neto de 77.670 millones de dólares (65.854 millones de euros) al cierre del ejercicio 2025. Esto supone una mejora anual del 31%.

Además, según los resultados que ha presentado este viernes el gigante digital, su cifra de negocio anual alcanzó los 716.924 millones de dólares (607.860 millones de euros), un 12,4% más. Las ventas de productos crecieron un 8,8%, hasta 296.266 millones de dólares (251.196 millones de euros), y un 15% la comercialización de servicios, hasta 420.658 millones de dólares (356.664 millones de euros).

Sin embargo, pese a estos datos positivos, los mercados castigan a Amazon. Después de dar a conocer estos resultados, sus acciones caen hasta un 7% en Wall Street.

Todo apunta que la clave está en las previsiones de la compañía para 2026. La multinacional prevé unos gastos de capital de 200.000 millones de dólares (131.819 millones de euros) este año, alrededor de un 50% más que en el último ejercicio.

"Con la fuerte demanda de nuestras ofertas actuales y oportunidades clave como la IA, los chips, la robótica y los satélites de órbita baja, esperamos invertir alrededor de 200 000 millones de dólares en inversiones de capital en Amazon en 2026 y anticipamos un sólido retorno de la inversión a largo plazo", afirmaba Andy Jassy, presidente y consejero delegado de Amazon.

Sin embargo esto parece no haber gustado a los inversores.

De vuelta a los resultados de 2025, los ingresos de Amazon en Norteamérica sumaron 426.305 millones de dólares (361.452 millones de euros), un 10% más. A nivel internacional la compañía facturó 161.894 millones de dólares (137.265 millones de euros), un 13,3% más.

Además, AWS alcanzó una cifra de negocio en el conjunto del ejercicio de 128.725 millones de dólares (109.142 millones de euros), un 19,7% más.

Previsiones

De cara al primer trimestre de 2026, Amazon espera que las ventas netas se sitúen entre 173.500 millones y 178.500 millones de dólares (147.106 y 151.345 millones de euros). Es decir, que crezcan entre un 11% y un 15% en comparación con el primer trimestre de 2025, incluyendo un impacto favorable de aproximadamente 180 puntos básicos en los tipos de cambio.