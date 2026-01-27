Bruselas fuerza a Google a dar acceso equitativo al sistema operativo Android a sus rivales en inteligencia artificial

Google defiende que Android ya es un sistema abierto, pero advierte que nuevas regulaciones pueden afectar la privacidad, seguridad e innovación de los usuarios.

El objetivo de la Comisión es evitar ventajas exclusivas para Google y garantizar igualdad de oportunidades para innovar y competir en el mercado de inteligencia artificial móvil.

Bruselas exige que Google ofrezca a competidores acceso real y gratuito a funciones clave de Android y datos anonimizados de su buscador, cumpliendo la Ley de Mercados Digitales.

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento formal para asegurar que Google permita un acceso equitativo a Android y datos de búsqueda a sus rivales en inteligencia artificial.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este martes un procedimiento formal cuyo objetivo es garantizar que Google cumple sus obligaciones de dar un acceso equitativo al sistema operativo móvil Android y a sus datos de búsqueda a sus rivales en inteligencia artificial, tal y como exige la Ley de Mercados Digitales.

"Las herramientas de inteligencia artificial están transformando la forma en que buscamos y recibimos información en línea en nuestros teléfonos inteligentes e incluso en la manera en que nos relacionamos con nuestros dispositivos, lo que brinda nuevas oportunidades", ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"Queremos maximizar el potencial y los beneficios de este profundo cambio tecnológico velando por que las condiciones de competencia sean abiertas y justas, no sesgadas a favor de las escasas empresas más grandes", sostiene Ribera.

"Mediante los procedimientos de hoy queremos ayudar a Google explicando con más detalle cómo debe cumplir sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud del Reglamento de Mercados Digitales", ha explicado la número 2 de Von der Leyen.

De lo que se trata es de garantizar que los motores de búsqueda online y los proveedores de inteligencia artificial de terceros disfruten del mismo acceso a los datos de búsqueda y al sistema operativo Android que los propios servicios de Google, como Google Search o Gemini.

"Nuestro objetivo es mantener abierto el mercado de la inteligencia artificial, liberar la competencia en función de los méritos y fomentar la innovación, en beneficio de los consumidores y las empresas", ha insistido la vicepresidenta segunda de la Comisión y responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

Google ha replicado que "Android es un sistema abierto por diseño, y ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la Ley de Mercados Digitales".

"Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios", ha dicho un portavoz de la compañía.

El primer procedimiento lanzado este martes por Bruselas se refiere a la obligación de Google de proporcionar a los desarrolladores rivales un acceso real y gratuito a las funciones clave de Android.

En concreto, Bruselas exige al gigante estadounidense que permita a los proveedores rivales de IA acceder en igualdad de condiciones a las prestaciones que hoy utilizan los propios servicios de inteligencia artificial de Google, como Gemini.

El propósito del Ejecutivo comunitario es evitar ventajas exclusivas y asegurar que todos los actores tengan las mismas oportunidades de innovar y competir en el emergente mercado de la inteligencia artificial móvil.

El segundo procedimiento apunta a otra obligación clave del Reglamento de Mercados Digitales: que Google comparta con sus rivales datos anonimizados de su buscador -como consultas, clics, clasificaciones y visualizaciones- en condiciones justas y no discriminatorias.

Bruselas examinará qué datos se facilitan, cómo se anonimizan y en qué términos se concede el acceso, incluidos los criterios y condiciones para los robots conversacionales de inteligencia artificial. El objetivo es que otros motores de búsqueda puedan mejorar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a Google Search.

El plazo para concluir ambos procedimientos es de seis meses. En los tres próximos meses, la Comisión comunicará sus conclusiones preliminares a Google, en las cuales expondrá el proyecto de medidas concretas que prevé imponerle, de forma que tanto la compañía como sus rivales puedan presentar observaciones.

En paralelo, Bruselas mantiene intactas sus competencias para multar a la compañía si constata que está incumpliendo cualquiera de sus obligaciones derivadas de la Ley de Mercados Digitales.