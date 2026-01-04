Las máquinas conectadas dejan a España sin números de móvil y obligan al Gobierno a diseñar un nuevo mapa telefónico

La medida coincide con los planes para el apagado de las redes 2G y 3G, lo que permitirá liberar espectro y mejorar la infraestructura de 4G y 5G en el país.

A partir de 2026 no podrán darse nuevas altas de M2M con números móviles y las operadoras tendrán hasta 2031 para migrar los servicios existentes a la numeración específica.

El Gobierno propone modernizar el Plan Nacional de Numeración Telefónica, restringiendo el uso de números móviles para servicios de máquina a máquina y asignando rangos específicos de 13 cifras.

El aumento de dispositivos conectados amenaza con agotar los números de teléfono móvil en España, ya que muchos usan numeración convencional para servicios M2M e IoT.

El desarrollo tecnológico está provocando que cada vez más máquinas y dispositivos estén conectados a Internet, desde vehículos a contadores de luz o agua, pasando por alarmas o aparatos médicos. Un avance que, sin embargo, puede acabar generando un problema a las empresas de telecomunicaciones.

Y es que el fuerte incremento que se prevé registren los dispositivos conectados en los próximos años amenaza con dejar a España sin números de teléfono móvil. El motivo es que estos, en vez de estar siendo empleados únicamente para líneas convencionales de telefonía, se utilizan también para prestar los servicios conocidos como máquina a máquina (M2M) o de Internet de las Cosas (IoT).

Esto ha llevado al Gobierno a plantear una modernización del Plan Nacional de Numeración Telefónica en España. En concreto, para prohibir de forma gradual el uso de numeración móvil convencional para servicios de M2M e IoT y obligar a los prestadores de estos a usar la que ya está habilitada para este fin.

El plan de numeración fija cuáles son los números que se pueden asignar a cada uno de los distintos servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, estipula que los teléfonos fijos empezarán por 8 o 9 y tendrán nueve cifras. Las mismas que los móviles, que deberán comenzar por 6 o, en algunos casos, por 7.

La última reforma de este plan, que entró en vigor el 31 de marzo de 2012, ya atribuyó los números del rango 59 y de longitud de 13 cifras a los servicios de comunicaciones M2M, definidos como comunicaciones de datos iniciadas de manera automática, o mediante intervención humana, con fines de telemando, telemedida, telecontrol, alarmas u otros de naturaleza similar.

Sin embargo, con el desarrollo de las telecomunicaciones y la aparición del IoT han surgido nuevos servicios vinculados a dispositivos conectados que no encajan en la definición de M2M fijada hace más de 15 años (el plan se elaboró en 2010) y que utilizan la numeración asignada a los teléfonos móviles para funcionar.

En su último informe anual sobre la numeración, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya aconsejaba al Gobierno prohibir el uso de numeración móvil para servicios M2M, excepto en "casos justificados", con el objetivo de "evitar un riesgo de agotamiento prematuro" de la misma.

Propuesta

Ante este escenario, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales sacó a consulta pública en diciembre una propuesta para actualizar y modernizar el Plan Nacional de Numeración Telefónica con el objetivo de adaptarlo a la evolución tecnológica y evitar el agotamiento de recursos.

En primer lugar, la propuesta actualiza la definición de M2M para abarcar la proliferación de soluciones IoT y sistemas "multidispositivo", donde los dispositivos se comunican automáticamente o mediante intervención humana, pero requieren estar vinculados técnicamente de forma distinta a las líneas móviles tradicionales.

La nueva redacción del texto pone algunos ejemplos de comunicaciones entre dispositivos (máquinas, vehículos, contadores de gas o electricidad) o entre dispositivos y su centro de control o un destino predefinido (telemando, telemedida, telecontrol, alarmas, emergencias u otros de naturaleza similar).

En particular, establece que las comunicaciones eCall que incluyen los vehículos más nuevos se consideran máquina a máquina. Se trata de un sistema de llamadas de emergencia que se generan hacia el número 112, ya sea de forma automática (por el propio coche en caso de accidente) o manual (por los ocupantes).

Aunque en este caso también se pueden realizar llamadas de voz, el Gobierno propone seguir las directrices europeas, que instan a las Administraciones a considerar el uso de numeración M2M para eCall cuando haya riesgo de escasez de numeración para servicios móviles y a permitir su uso permanente en terceros países.

Asimismo, los servicios M2M únicamente podrán usar el rango de numeración atribuido con el código 590 (y sus reservas del 591 al 599), el cual utiliza números de 13 cifras en lugar de las 9 habituales. Según la CNMC, este es el "único capaz" de albergar el volumen de crecimiento que se espera para los servicios M2M.

Para implementar este cambio, la propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública establece una serie de plazos obligatorios. A partir del 1 de enero de 2026 no se podrán dar nuevas altas de servicios M2M con numeración móvil.

Además, las operadoras tendrán hasta el 1 de enero de 2031 para migrar los servicios que actualmente empleen la numeración asignada a la telefonía móvil a la reservada específicamente para los servicios de máquina a máquina.

2G y 3G

Los cambios propuestos en el plan de numeración coinciden con los planes del Gobierno para definir el proceso de apagado de las redes 2G y 3G. De hecho, muchas de las conexiones que se realizan a través de las tecnologías de segunda y tercera generación móvil se corresponden con servicios M2M.

Por ello, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública abrió a mediados de diciembre una consulta pública para recoger información y propuestas de operadores, administraciones y otros agentes afectados sobre el futuro apagado de las tecnologías 2G y 3G en España.

La información recabada servirá para realizar una transición ordenada, ya que permitirá definir aspectos como calendarios de apagado por operador y tecnología; planes de migración de servicios y dispositivos 2G y 3G a 4G y 5G; medidas de comunicación y acompañamiento a los usuarios o indicadores para monitorizar el proceso y garantizar la continuidad del 112.

Su apagado permitirá liberar espectro radioeléctrico principalmente en las bandas de 900 y 2100 MHz, que podrá reutilizarse para mejorar la cobertura y capacidad de 4G y 5G, "ofreciendo más velocidad, fiabilidad y eficiencia energética". "De esta manera, España contará con una infraestructura digital más moderna, eficiente y sostenible", asegura el Ministerio.