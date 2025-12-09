Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios para entrenar su IA sin una compensación adecuada

Si las sospechas se confirman, Google podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su facturación mundial anual por abuso de posición dominante.

Google no permite a los creadores de YouTube oponerse al uso de sus contenidos para IA, y tampoco remunera por este uso, mientras impide que sus rivales utilicen dichos materiales.

Bruselas sospecha que Google coloca a los desarrolladores de IA rivales en desventaja y podría estar vulnerando las normas de competencia de la UE.

La Comisión Europea investiga a Google por presuntamente usar contenidos de medios y vídeos de YouTube para entrenar su inteligencia artificial sin compensar a editores y creadores.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este martes una investigación antimonopolio contra Google al sospechar que podría estar utilizando contenido de medios de comunicación y material subido a la plataforma de vídeo YouTube para entrenar su inteligencia artificial (IA), sin ofrecer una compensación adecuada a editores y creadores de contenido.

Este comportamiento situaría a los desarrolladores de modelos de IA rivales en una posición de desventaja, lo que vulnera las normas de la UE en materia de competencia.

De confirmarse sus sospechas, el Ejecutivo comunitario podría imponer una nueva multa al gigante estadounidense de hasta el 10% de su facturación mundial anual. Una sanción que expone de nuevo a Bruselas a la furia del Gobierno de Donald Trump, que ya ha atacado a los europeos por actuar contra X.

"Una sociedad libre y democrática depende de unos medios diversos, del acceso abierto a la información y de un panorama creativo vibrante. Estos valores están en el centro de lo que somos como europeos", ha destacado la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"La IA está aportando innovaciones extraordinarias y muchos beneficios para las personas y las empresas en toda Europa, pero este progreso no puede lograrse a costa de los principios fundamentales de nuestras sociedades", avisa Ribera

"Por eso investigamos si Google puede haber impuesto condiciones injustas a editores y creadores de contenido, colocando a los desarrolladores de modelos de IA rivales en una posición de desventaja y vulnerando las normas de competencia de la UE", ha explicado la responsable de Competencia.

Bruselas cree que Google podría haber utilizado contenidos de medios web para ofrecer servicios de IA generativa (AI Overviews y AI Mode) en sus páginas de resultados sin compensar adecuadamente a los editores ni darles la posibilidad de rechazar ese uso.

AI Overviews muestra resúmenes generados por IA en respuesta a la consulta del usuario por encima de los resultados orgánicos, mientras que AI Mode es una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde de forma conversacional.

La Comisión investigará hasta qué punto la generación de AI Overviews y AI Mode se basa en contenido de editores web sin la debida compensación y sin que estos puedan negarse sin arriesgar su acceso a Google Search, del que muchos dependen para obtener tráfico.

En segundo lugar, el Ejecutivo comunitario sospecha que Google está utilizando vídeos y otros contenidos subidos a YouTube para entrenar los modelos de IA generativa de Google, también sin compensar a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de oponerse.

Quienes publican vídeos en YouTube están obligados a conceder permiso a Google para utilizar sus datos con distintos fines, incluido el entrenamiento de modelos de IA generativa. Google no remunera a los creadores por este uso, ni les permite subir contenido a YouTube sin aceptar que pueda emplearse de esta forma.

Al mismo tiempo, las políticas de YouTube impiden que desarrolladores rivales utilicen contenido de la plataforma para entrenar sus propios modelos de IA, según Bruselas.

Si se demuestran, estas prácticas podrían vulnerar las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante (Artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y el Artículo 54 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo.

La Comisión llevará a cabo ahora una investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de un procedimiento formal no prejuzga su resultado.

La Comisión ha informado a Google y a las autoridades nacionales de competencia de que ha abierto el procedimiento.

No existe un plazo legal para concluir una investigación de competencia. Su duración depende de varios factores: la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas y el ejercicio de los derechos de defensa por parte de las partes.