Meta permitirá a los usuarios de la UE limitar la publicidad personalizada tras la investigación de Bruselas

Meta llega a un acuerdo con Bruselas tras la polémica con su modelo de anuncios. El gigante estadounidense se ha comprometido a ofrecer a los usuarios de Facebook e Instagram en la Unión Europea la posibilidad de escoger el grado de personalización de la publicidad que reciben, en cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), según ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

Esta nueva opción, que permitirá a los usuarios determinar hasta qué punto se utilizan sus datos para adaptar los anuncios, estará disponible a partir de enero de 2026 y será la primera vez que la compañía introduce un mecanismo de este tipo en sus plataformas.

El compromiso de Meta llega tras meses de conversaciones con la Comisión, que en abril de 2025 concluyó que la tecnológica no estaba cumpliendo plenamente las obligaciones de la DMA.

En particular, con lo relacionado a garantizar una elección libre y efectiva sobre el uso de datos personales con fines publicitarios.

A raíz de ello, Bruselas adoptó una decisión de no conformidad que obligó a la empresa a modificar su modelo de anuncios en el mercado digital europeo.

Modelo de anuncios

En respuesta, Meta ha desarrollado un sistema que permitirá a los usuarios optar entre dos modalidades: autorizar el uso íntegro de sus datos para recibir publicidad altamente personalizada o restringir ese tratamiento, lo que reducirá la segmentación y conducirá a anuncios menos específicos.

Con esta adaptación, la compañía busca ajustarse a uno de los elementos clave de la normativa, que exige proporcionar a los ciudadanos un control efectivo sobre su experiencia publicitaria y evitar prácticas intrusivas sin consentimiento explícito.