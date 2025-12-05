Bruselas impone a X una multa mínima de 120 millones por engañar a los usuarios con su marca de verificación azul

El total de la multa se reparte en 45 millones por la marca azul, 40 millones por el acceso a datos y 35 millones por la base de anuncios.

La sanción incluye también el incumplimiento de X en facilitar una base de datos pública de anuncios y permitir a los investigadores analizar sus datos a gran escala.

Bruselas sostiene que la marca azul de X vulnera la Ley de Servicios Digitales al hacer creer falsamente que las cuentas han sido verificadas.

La Comisión Europea ha multado a la plataforma X con un mínimo de 120 millones de euros por engañar a los usuarios con su marca de verificación azul.

Tras dos años de investigación, la Comisión de Ursula bon der Leyen ha impuesto este viernes a la plataforma X una multa mínima de 120 millones por "engañar" a sus usuarios con su famosa 'marca de verificación azul'.

Es la primera sanción que impone el Ejecutivo comunitario en virtud de la Ley de Servicios Digitales, que obliga a los gigantes tecnológicos a combatir los productos y contenidos ilegales que circulan en sus plataformas.

Bruselas sostiene que la marca azul que ofrece X a cambio de pago vulnera la prohibición de diseño engañoso prevista en la Ley de Servicios Digitales, ya que hace creer que hay un usuario real verificado detrás de las cuentas con la marca azul.

"En X, cualquiera puede pagar para obtener el estado 'verificado' sin que la empresa verifique de manera significativa quién está detrás de la cuenta, lo que dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan", alega el Ejecutivo comunitario.

"Este engaño expone a los usuarios a estafas, incluidos fraudes de suplantación de identidad, así como otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos", sostiene Bruselas.

Si bien la Ley de Servicios Digitales no exige la verificación de los usuarios, prohíbe claramente que las plataformas en línea aleguen falsamente que los usuarios han sido verificados, cuando no se llevó a cabo dicha verificación, insiste la Comisión.

La sanción también incluye otros dos comportamientos ilegales que la Comisión Europea atribuye a la plataforma de Elon Musk. En primer lugar, X ha incumplido la obligación de facilitar una base de datos pública que permita consultar todos los anuncios publicados en la plataforma.

Esto es especialmente importante para analizar anuncios políticos fraudulentos que circulan, por ejemplo, en el contexto de elecciones, según Bruselas.

Finalmente, la plataforma estadounidense tampoco respeta la obligación de permitir a los investigadores analizar sus datos a gran escala, para estudiar efectos como la polarización o la difusión de distintos tipos de contenido en la plataforma.

"Engañar a los usuarios con marcas de verificación azules, ocultar información sobre anuncios y excluir a los investigadores no tienen cabida en línea en la UE", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Digital, Henna Virkkunen.

"Con esta primera decisión de incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, responsabilizamos a X de socavar los derechos de los usuarios y eludir la rendición de cuentas", ha destacado Virkkunen.

No obstante, ningún responsable político de la Comisión Europea ha querido explicar en rueda de prensa el razonamiento detrás de la multa. Una falta de rendición de cuentas que se ha vuelto habitual desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, al que los dirigentes comunitarios tienen miedo de enfadar.

El desglose de la multa es el siguiente: 45 millones por la marca azul, 40 millones por las dificultades de acceso a los datos y 35 millones por el repositorio de anuncios.

El total de 120 millones está muy lejos de la sanción máxima del 6% de la facturación anual que prevé la Ley de Servicios Digitales. Aún así, el Ejecutivo comunitario sostiene que se trata de una multa proporcional y disuasoria.

Además de pagar esta multa, la plataforma de Elon Musk dispone ahora de un plazo de 60 días para corregir sus comportamientos ilegales en estos tres ámbitos.

Bruselas mantiene abierta otra investigación contra X, que también se lanzó en diciembre de 2023, en ámbitos relacionados con la difusión de contenido ilegal y la eficacia de las medidas adoptadas para combatir la manipulación de la información. Este expediente todavía no ha llegado a buen puerto.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha decidido este viernes cerrar sin multas el caso abierto contra TikTok por su repositorio de anuncios. El motivo es que la plataforma china se compromete a proporcionar repositorios de publicidad que garanticen una total transparencia sobre los anuncios en sus servicios.

"Desde que detectamos que el repositorio de anuncios de TikTok no cumplía con los estándares de la Ley de Servicios Digitales, TikTok ha presentado un conjunto muy completo de compromisos que abordan nuestras preocupaciones", explican fuentes comunitarias.