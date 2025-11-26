Bruselas pide explicaciones a Shein por la venta de armas y muñecas sexuales con aspecto infantil en su plataforma

Shein podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial o la suspensión de su plataforma en la UE si se confirman las sospechas.

Bruselas sospecha que Shein podría representar un riesgo sistémico para los consumidores de la UE y exige detalles sobre sus medidas para proteger a los menores y evitar productos ilegales.

La Comisión Europea ha solicitado información a Shein tras detectar indicios de venta de armas y muñecas sexuales con aspecto infantil en su plataforma.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha enviado este miércoles una solicitud de información al gigante chino del comercio electrónico Shein al constatar "indicios preliminares" de que se están ofreciendo en su plataforma productos ilegales, en particular muñecas sexuales con apariencia infantil y armas.

Bruselas da este paso a raíz de las medidas adoptadas en Francia contra Shein y de varios informes públicos. "La Comisión sospecha que el sistema de Shein podría representar un riesgo sistémico para los consumidores de toda la UE", ha asegurado en un comunicado.

La solicitud formal de explicaciones es el paso previo a la apertura de un proceso sancionador en el marco de la Ley de Servicios Digitales. De confirmarse sus sospechas, el Ejecutivo comunitario podría imponer una multa a Shein de hasta el 6% de su facturación anual mundial, o incluso la suspensión de la plataforma en la UE.

"Nos tomamos esto muy en serio. Las muñecas sexuales con apariencia infantil no tienen cabida en internet. Las armas no tienen cabida en internet. Los juguetes peligrosos no tienen cabida en internet. Pero sabemos por las autoridades francesas que Shein ha estado vendiendo todo esto", ha explicado el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.

"Estamos hablando con las autoridades francesas, estamos hablando con Shein y ahora tenemos serios indicios de que Shein puede estar plantenado un riesgo más sistémico para nuestros consumidores en toda la UE", afirma el portavoz.

En concreto, el gigante chino deberá ahora enviar a Bruselas información detallada y documentos internos sobre cómo garantiza que los menores no estén expuestos a contenidos inapropiados para su edad, en particular mediante medidas de verificación de edad.

La Comisión también quiere saber las medidas que ha puesto en marcha Shein para prevenir la circulación de productos ilegales en su plataforma, así como los pasos que ha dado para minimizar los riesgos.