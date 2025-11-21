Nvidia desafía el temor a una burbuja en la IA con resultados récord: las 'Big Tech' invertirán más de 500.000M en 2026

Jensen Huang, CEO de Nvidia, defiende que el auge de la IA es un punto de inflexión y no un fenómeno pasajero, destacando la creciente integración de la IA en múltiples sectores.

Analistas consideran que el éxito de Nvidia y la alta demanda de sus chips confirman un cambio estructural en la industria tecnológica, alejando el temor a una burbuja en la IA.

Las grandes tecnológicas prevén invertir entre 550.000 y 600.000 millones de dólares en inteligencia artificial en 2026, consolidando la siguiente fase de desarrollo de esta tecnología.

Nvidia ha registrado resultados financieros récord, superando expectativas, con ingresos de 57.010 millones de dólares en el tercer trimestre y previsiones de alcanzar los 65.000 millones en el cuarto.

Nvidia volvió a sorprender un trimestre con unos resultados récord que superaron "con creces" todas las expectativas. Unas cuentas que parecen ser una respuesta a los temores que habían empezado a surgir en los mercados acerca de la posibilidad de que se estuviera creando una burbuja en torno a la inteligencia artificial (IA).

Y aunque siguen existiendo voces que muestran sus dudas sobre si se está sobrevalorando el impacto de esta tecnología y el alcance de las inversiones multimillonarias anunciadas en los últimos meses, buena parte de los analistas consideran que los "extraordinarios" resultados de Nvidia son una prueba de que estamos ante un "cambio estructural".

De hecho, Wedbush, una firma de análisis especializada en el sector tecnológico, prevé que sólo en el año 2026 las grandes compañías tecnológicas inviertan entre 550.000 y 600.000 millones de dólares (entre 476.800 y 520.000 millones de euros al tipo de cambio actual) a medida que se consolide la siguiente fase del desarrollo de esta tecnología.

Entre las sorpresas positivas que incluyen las cuentas de Nvidia no sólo están los resultados de su tercer trimestre, en el que registró unos ingresos récord de 57.010 millones de dólares (49.400 millones de euros), un 60% más. También destaca el hecho de que sus previsiones contemplen que esta cifra aumente hasta los 65.000 millones de dólares (56.300 millones de euros) en el cuarto trimestre.

"Para los inversores preocupados por si el auge de la IA ha llegado demasiado lejos, estos resultados resultarán tranquilizadores", señala Farhan Badami, analista de Mercados de eToro, quien remarca que la demanda de los chips Blackwell de Nvidia es "tan alta que los principales clientes realizan pedidos con meses de antelación".

Los analistas de Wedbush destacan que desde de que comenzó esta nueva etapa en la revolución tecnológica marcada por la IA a principios de 2023 se han producido muchos momentos de tensión para los inversores tecnológicos, desde la aparición de la china DeepSeek hasta los aranceles de Donald Trump o las dudas sobre los elevados niveles de gasto de capital (capex).

Sin embargo, consideran que tanto los resultados de Nvidia como las palabras de Jensen Huang, su fundador y consejero delegado, eran lo que los inversores tecnológicos que apuestan por esta tecnología "necesitaban oír", ya que muestran que la revolución de la IA "no es una burbuja". "Estamos en el tercer año de un desarrollo de diez años de esta cuarta revolución industrial", afirman.

Jensen Huang

De hecho, el primero en defender que la ola de demanda que se ha desatado en torno a la inteligencia artificial no es un repunte pasajero, sino parte de un cambio estructural mucho mayor, ha sido el propio Huang. "La IA está en todas partes, haciendo de todo, todo a la vez", aseguró.

En concreto, durante la conferencia con los analistas, Huang destacó que la demanda de sus chips Blackwell es "excepcional" y está respaldada por los compromisos plurianuales que ha alcanzado con otros gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon.

En su opinión, estamos ante algo "muy diferente" a la burbuja de IA de la que habla el mercado. Huang habló más bien de un "punto de inflexión" y adelantó tres transiciones que se producirán en los próximos años y que ayudarán a mantener el impulso del negocio de su compañía.

En concreto, señaló el cambio del software no relacionado con la IA a los conjuntos de chips de alta potencia de Nvidia; la aparición de categorías de software completamente nuevas, como los asistentes de programación, y el salto de las aplicaciones virtuales, como los chatbots, al mundo físico de los coches o los robots.

"Cada una de estas tres dinámicas fundamentales contribuirá al crecimiento de la infraestructura en los próximos años. Nvidia ha sido elegida porque nuestra arquitectura singular permite las tres transiciones", dijo Huang.

Por otro lado, tampoco eludió los avisos de aquellos que dicen que la creciente demanda energética es un importante cuello de botella para la industria. Afirmó que sus nuevos chips son muchos más eficientes y que están colaborando con socios de energías renovables y nucleares para anticiparse a la situación.

Riesgo de burbuja

Para los analistas de Wedbush, toda esta primera fase de la revolución de la IA tiene a Nvidia y a sus chips como base. Y estiman que por cada dólar que gaste la empresa fundada por Huang, el resto del ecosistema tecnológico podría invertir entre ocho y diez dólares, lo que confirma su efecto "multiplicador".

"Esta es la carrera armamentística de la IA y lo que alimenta este próximo capítulo de crecimiento es el gasto de las 'Big Tech', y eso no se está frenando de cara a 2026", inciden desde la firma, que remarca que los resultados y las previsiones de Nvidia son "el dato definitivo que respalda esta tesis alcista tecnológica".

En esta línea, Stacy Rasgon, analista de Bernstein, considera que todos los datos proporcionados por la "probablemente infundirán mayor confianza a los inversores para respaldar una perspectiva de demanda de IA más sólida y sostenida", mientras que desde Bank of America (BofA) recalcan que, mientras esa demanda sigue fortaleciéndose, la oferta está "bien gestionada".

"Para quienes intentan comprender si la tendencia de la IA tiene futuro, las cifras de Nvidia apuntan a una verdad simple: esto no es una burbuja que vaya a estallar. De hecho, creo que todavía estamos en las primeras etapas de un ciclo tecnológico que está transformando industrias enteras", añade el analista de eToro.

Sin embargo, hay voces que siguen sin descartar que estemos en una burbuja. "Gran parte de este crecimiento proviene de empresas emergentes o proyectos deficitarios, por lo que lo más probable es que el ciclo termine mal a menos que todas estas empresas acuerden dejar de gastar juntas y permitan que las ganancias se hagan notar, lo cual es prácticamente imposible", afirma Chaim Siegel, analista de la firma de investigación Elazar Advisors.