Sánchez carga contra la "nueva oligarquía tecnológica" y hará declarar a Meta en el Congreso por presunto espionaje

Pedro Sánchez ha cargado este miércoles duramente contra la "nueva oligarquía tecnológica" y ha anunciado que el Gobierno llamará a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de Meta, empresa matriz de aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Instagram, para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje.

El presidente del Ejecutivo ha aprovechado su participación en el Foro de Metafuturo, organizado por Atresmedia, para criticar las prácticas de las grandes compañías tecnológicas y anunciar la aprobación el próximo semestre de una batería de medidas para luchar contra la desinformación, la polarización o la vulneración de la privacidad de los usuarios, así como reforzar la protección de los menores.

En un discurso muy duro hacia las grandes plataformas digitales en el que ha mencionado a Meta, Google, X y TikTok, Sánchez ha calificado las redes sociales como "un estado fallido" y "sin ley". Además, ha acusado a las plataformas de actuar de forma "tibia" o "inexistente" en el peor de los casos ante las advertencias lanzadas por las administraciones.

"Nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica", ha subrayado Sánchez, quien ha advertido de que la "libertad y bienestar" de los ciudadanos "valen más que su avaricia y su beneficio".

En esta línea, ha incidido en que en España "la ley está por encima de cualquier algoritmo" y ha asegurado que quien vulnere esos derechos y libertades "pagará las consecuencias". Así, ha subrayado que este tipo de prácticas no pueden quedar "impunes".

Por ello, aunque ha reconocido que una gran parte de las soluciones cree que deben adoptarse en el ámbito europeo y multinacional, ha defendido la necesidad de adoptar medidas a nivel nacional. En su opinión, España debe predicar con el ejemplo con iniciativas en el ámbito digital.

En concreto, ha incidido en la necesidad de avanzar en la lucha contra la desinformación, que ha calificado de amenaza a las democracias por intereses económicos y políticos. También en la protección de los menores en el entorno digital y en la lucha contra la polarización y contra los discursos del odio, que ha lamentado que sean un arma política al servicio de una agenda reaccionaria e involucionista.

Meta, al Congreso

En este contexto, Pedro Sánchez ha anunciado también que llamará a comparecer en el Congreso de los Diputados a los responsables de Meta Platforms para que den explicaciones sobre un presunto caso de espionaje "sistemático y masivo" a usuarios.

El presidente del Gobierno ha adelantado que citarán en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja a los responsables de la empresa y también a expertos para que esclarezcan lo ocurrido, "identifiquen responsabilidades y garanticen que los derechos no han sido vulnerados de manera sistemática y masiva".

De este modo se ha referido a una investigación académica en España, Bélgica y Países Bajos que ha descubierto un presunto espionaje a millones de usuarios mediante un sistema oculto que permitía rastrear la actividad en Internet, aunque estos navegaran en modo incógnito o mediante una VPN.

"Aunque los usuarios creían estar protegidos, Meta seguía mirando y conocía quién hacía qué en el espacio digital a través de sus navegadores y teléfonos sin consentimiento de usuarios", ha señalado Sánchez en declaraciones recogidas por Europa Press y EFE.