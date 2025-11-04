Ceuta tendrá en 2026 su primer centro de datos de la mano de Templus: "Es estratégico para Europa y África"

Autoridades de Ceuta y directivos de Templus en la puesta de la primera piedra del centro de datos. Angel Recio Ceuta

Ceuta tendrá su primer centro de datos. Estará en el puerto y será gestionado por la empresa Templus, sumándolo así a los que ya posee en Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla.

El proyecto se ubicará en el muelle de la Puntilla y ocupará 2.500 metros cuadrados, con 800 dedicados a infraestructura IT.

Este martes se ha puesto la primera piedra y su entrada en funcionamiento está prevista para finales del primer semestre de 2026.

La instalación arrancará con una potencia de 1,2 MW, que se duplicará en una segunda fase, y contará con tecnologías avanzadas que permiten cumplir con la certificación Tier III y un PUE estimado de 1,2.

El diseño prioriza la sostenibilidad ya que no consumirá agua y funcionará exclusivamente con energía renovable procedente del cable submarino que conecta Ceuta con la península, operativo desde el mes pasado.

Durante la fase de construcción, participarán más de cien trabajadores entre empleos directos e indirectos.

Infografía de cómo será el centro de datos de Templus en Ceuta

Un proyecto estratégico

En la actividad económica de Ceuta tradicionalmente ha sido clave el comercio transfronterizo con Marruecos. Sin embargo, Ceuta quiere ir más allá y centrarse en la digitalización y la sostenibilidad.

Sus grandes beneficios fiscales han atraído a numerosas empresas tecnológicas, especialmente relacionados con el juego y las apuestas online. Y un centro de datos es fundamental para dar un buen servicio.

"Es un paso decisivo para culminar un proyecto estratégico al servicio de un objetivo estratégico y que supone un beneficio para la actividad económica, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos", ha destacado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el acto.

Un momento de la intervención de Juan Jesús Vivas. Angel Recio Ceuta

Vivas ha subrayado que este centro de datos "permitirá que Ceuta sea una ciudad más digital y eso mejora las opciones de las empresas y las administraciones", a la vez que ha hecho hincapié en que "Ceuta es una apuesta segura porque se dan todas las condiciones".

"Somos puerta de unión entre dos continentes, tenemos suficiencia financiera, una conexión excelente de fibra óptica con la península, conexión por barco y helicóptero, se pueden prestar todo tipo de servicios online sin aranceles y con incentivos fiscales, hay suelo y locales de negocio que pueden servir para nuevas empresas y vamos a tener más porque hay proyectos y voluntad de llevarlos a cabo", ha recalcado el presidente ceutí.

Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, ha explicado que estamos ante "el inicio de una nueva etapa para nuestra ciudad ya que es un proyecto estratégico que muchos esperábamos y que convertirá a Ceuta en un nodo competitivo entre Europa y África".

Por su parte, Nacho Velilla, CEO de Templus, ha detallado que "este centro de datos es un hito muy especial para nosotros porque es el primero que construimos". También ha afirmado que será un "centro eficiente, resiliente y de referencia donde todas las empresas trabajando en el norte de África puedan encontrar su hogar".

300 millones de inversión

Templus es una plataforma que cuenta con el respaldo de Teras Capital y el fondo ICG. Su objetivo es acercar los centros de datos a las empresas, ya que eso garantiza una baja latencia, optimizar el ancho de banda, reducir el coste operativo de las empresas y mejorar la seguridad.

En este sentido, no solo tiene centros de datos en Madrid y Barcelona, sino que también ha abierto en Málaga y Sevilla y ha iniciado estas obras en Ceuta. Todos tienen entre 2 y 10 megavatios.

La obra del centro de datos de Templus en Ceuta. Angel Recio Ceuta

Se han marcado el objetivo de tener 20 centros con una inversión total de 300 millones de euros. Quieren entrar también en Portugal y miran de reojo la posibilidad de acceder a Francia e Italia.

La compañía ofrece en estos momentos servicios a más de 250 clientes y 50 operadores.