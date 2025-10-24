Bruselas acusa a Meta y Tiktok de vulnerar la Ley de Servicios Digitales: posible multa de hasta el 6% de su facturación

Desde abril de 2024, Meta ha tomado 918 millones de decisiones de moderación en la UE, de las cuales 68 millones fueron recurridas, con un 31% de éxito en las apelaciones.

Meta enfrenta cargos adicionales por no ofrecer mecanismos sencillos para notificar contenidos ilegales y por no permitir a los usuarios impugnar eficazmente las decisiones de moderación de contenidos.

Bruselas critica a Meta y TikTok por no proporcionar acceso adecuado a los datos públicos a los investigadores, dificultando obtener información completa y confiable.

La Comisión Europea acusa a Meta y TikTok de vulnerar la Ley de Servicios Digitales, lo que podría resultar en multas de hasta el 6% de su facturación anual global.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha acusado este viernes formalmente a Meta y TikTok de vulnerar la Ley Europea de Servicios Digitales, que obliga a las grandes plataformas a hacerse cargo de los contenidos que difunden.

Las dos compañías pueden ahora acceder al expediente de investigación de Bruselas y presentar sus alegaciones de defensa. Si se confirman sus conclusiones preliminares, el Ejecutivo comunitario podría imponer multas de hasta el 6% de su facturación anual mundial.

Bruselas reprocha a los dos gigantes digitales que no ofrecen a los investigadores un acceso adecuado a los datos públicos. Los procedimientos y herramientas son engorrosos, lo que deja a los investigadores con datos parciales o poco fiables.

En el caso de Meta, la Comisión ha presentado dos cargos adicionales. En primer lugar, denuncia que tanto Facebook como Instagram incumplen sus obligaciones de ofrecer a los usuarios mecanismos sencillos para notificar contenidos ilegales, como material de abuso sexual infantil o terrorista.

Al contrario, sus herramientas resultan confusas y disuasorias, ya que Meta impone varios pasos innecesarios y exigencias adicionales a los usuarios.

En segundo lugar, ni Facebook ni Instagram permiten a sus usuarios impugnar de forma efectiva las decisiones de moderación de contenidos adoptadas por Meta.

"Cuando se nos acusa de censura, demostramos que la Ley de Servicios Digitales hace exactamente lo contrario. Está protegiendo la libertad de expresión, al permitir que los ciudadanos de la UE puedan defenderse frente a decisiones unilaterales de moderación de contenidos tomadas por las grandes tecnológicas", aducen fuentes comunitarias.

Desde abril de 2024, Meta ha adoptado más de 918 millones de decisiones de moderación de contenidos que afectan a usuarios en la UE. Alrededor de 68 millones han sido recurridas por usuarios europeos.

La tasa de éxito en las apelaciones se sitúa en el 31%: 21 millones fueron estimadas y el contenido tuvo que ser restaurado por Meta, según los datos de Bruselas.

"Nuestras democracias dependen de la confianza. Eso significa que las plataformas deben dar poder a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, la finlandesa Henna Virkkunen.