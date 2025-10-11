ChatGPT mantiene el dominio de los buscadores de IA, Gemini y Perplexity se disparan pero ninguno puede con Google

A pesar del auge de la inteligencia artificial, Google mantiene una ventaja significativa en términos de tráfico y usuarios sobre sus competidores.

ChatGPT y Gemini destacan entre los buscadores de IA emergentes, con un crecimiento significativo en usuarios y tráfico web.

Google sigue siendo el líder indiscutible en el mercado de los motores de búsqueda, con una cuota del 90.4% a nivel global.

A finales del siglo XX, la aparición de los buscadores online como Yahoo, Bing o Google cambió radicalmente la forma en la que las personas se relacionaban con la información. Millones de datos estaban al alcance de cualquiera en Internet, sustituyendo las páginas de libros y enciclopedias.

Del mismo modo, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa promete transformar de nuevo la forma en la que buscamos, procesamos y usamos la información. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity son cada vez más populares.

Sin embargo, como concluye un informe elaborado por Bank of America (BofA) a partir de la información proporcionada por varias consultoras, Google sigue imbatible como la principal herramienta de búsqueda tanto en términos de tráfico como de usuarios o descargas.

A mucha distancia, los buscadores de IA compiten por liderar la oposición al gigante tecnológico. ChatGPT, la primera en debutar en noviembre de 2022, sigue muy por delante de sus competidores y no para de crecer. De hecho, en un año su tráfico prácticamente se ha duplicado.

Gemini también gana visitas y usuarios, impulsado por la popularidad viral que ha registrado recientemente su editor de imágenes Nano Banana AI en septiembre. Uno de los recién llegados, Perplexity, se ha disparado en el último año, mientras que Grok, el chatbot desarrollado por Elon Musk parece estar quedándose rezagado.

Evolución del tráfico

En el caso del tráfico web (el que se genera en ordenadores y móviles, sin contar aplicaciones), SimilarWeb destaca el crecimiento del 90% registrado en septiembre por ChatGPT en comparación con los datos de hace un año, hasta alcanzar los 197 millones de visitas. Respecto a agosto, subió un 4%.

Mayor fue el crecimiento que registró Gemini, el modelo de inteligencia artificial creado por Google, que disparó su tráfico un 294% interanual gracias al éxito de Nano Banana AI. Respecto al mes anterior, el aumento fue del 54%.

Entre las nuevas plataformas basadas en IA, Grok, Perplexity y Claude registraron un tráfico web promedio diario significativamente superior al de otras webs. Destaca especialmente Perplexity, aumentó un 137% interanual, hasta 6 millones de visitas (un 20% más mensual).

Este repunte le ha permitido igualar los datos de visitas de Grok, que vio reducido su tráfico un 5% en el noveno mes del año.

Logotipo de Perplexity El Androide Libre

Por su parte, Claude incrementó un 124% interanual y un 8% mensual sus visitas en septiembre, hasta los cinco millones.

Los motores con IA están comiendo terreno a los buscadores tradicionales. De hecho, Bing, que a principios de año se vio superada por ChatGPT, vio bajar su tráfico un 2,2%, hasta los 116 millones de visitas. Respecto a agosto, desciende un 2,7%.

La excepción sigue siendo Google, que creció un 1% interanual en septiembre y un 1,8% respecto a agosto, hasta los 2.800 millones de visitas. Esto supone que su tráfico es 14 veces superior al de ChatGPT y 24 veces más elevado que el de Bing

De hecho, el tráfico promedio diario global de los sitios de búsqueda de IA emergentes analizados por Similaweb representa menos del 1% de los 2.800 millones de visitas diarias promedio del buscador de Alphabet.

Usuarios móviles

Otro dato que permite hacerse una idea de la evolución de los motores de búsqueda de IA y su comparación con los buscadores tradicionales es el de usuarios móviles diarios que proporciona Sensor Tower.

En el caso de Google, a nivel global crecieron un 13% en el último año, hasta los 2.000 millones. No obstante, esta cifra se mantuvo estable en septiembre en comparación con el mes anterior.

Por el contrario, los motores de búsqueda basados en IA más populares registraron fuertes incrementos en el número de usuarios medios diarios en los últimos doce meses. Por ejemplo, ChatGPT ha crecido un 452%, hasta los 345 millones, y Perplexity un 446% hasta los nueve millones.

Ambos superaron a Grok, que en septiembre registró una media de 5,7 millones de usuarios, y a Bing, que sufrió de nuevo el declive de los buscadores tradicionales alternativos a Google con un descenso del 13%, hasta los cinco millones.

Búsquedas y descargas

La popularidad que han ido adquiriendo los nuevos motores de IA se refleja también en los datos de Google Trends. Mientras que las búsquedas del término ChatGPT han descendido un 3% en relación con el mes anterior, las de Gemini se han disparado un 39%.

Entre las aplicaciones emergentes, Perplexity tiene un interés de búsqueda "relativamente alto por palabras clave" y aumentó un 2% intermensual en septiembre. En cambio, el interés por Claude descendió un 6% en el mismo período, mientras que el de Grok se mantuvo estable.

En cuanto a descargas de aplicaciones, Sensor Tower destaca que la única de las grandes que creció en septiembre fue Gemini. En concreto, se disparó un 474% mensual hasta los 89 millones gracias a su editor de imágenes. Llegó incluso a situarse brevemente como la aplicación más descargada.

Por su parte, las descargas de la app de ChatGPT se redujeron un 7% respecto al mes anterior, hasta los 100 millones, mientras las de Grok cayeron un 31%, hasta los seis millones. Entre los buscadores tradicionales, las de Bing bajaron a 1,5 millones y las de Google se mantuvieron estables en 11,2 millones.