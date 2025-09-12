Microsoft se libra de la multa de Bruselas por abusos monopolísticos tras ofrecer concesiones sobre 'Teams'

Microsoft se libra de una multa multimillonaria de Bruselas, que podría haber llegado al 10% de su volumen de negocios, por abusos monopolísticos con su popular plataforma de colaboración Teams.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha aceptado este viernes las medidas correctivas ofrecidas por el gigante informático estadounidense para resolver los problemas de competencia identificados en julio de 2023.

En ese momento, Bruselas acusó a Microsoft de asfixiar la competencia en el mercado de herramientas de comunicación a distancia al incluir por defecto Teams dentro de sus populares paquetes de programas para empresas Office 365 y Microsoft 365.

En respuesta a las preocupaciones de Bruselas, la empresa de Redmond ha ofrecido un paquete de compromisos que básicamente consisten en romper el vínculo obligatorio entre Teams por un lado y Office 365 y Microsoft 365 por el otro.

En primer lugar, Microsoft comercializará versiones de estos paquetes de programas sin Teams y a un precio reducido, y permitirá a los clientes con licencias de larga duración cambiar a estos paquetes sin Teams.

La compañía fundada por Bill Gates ha prometido además a Bruselas garantizar la interoperabilidad entre los rivales de Teams y ciertos productos de Microsoft. Además, sus clientes podrán trasladar sus datos fuera de Teams para facilitar el uso de soluciones rivales.

"Las organizaciones de toda Europa y del mundo dependen cada vez más de las herramientas de videoconferencia, chat y colaboración, especialmente desde la pandemia", ha dicho la vicepresidenta primera y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

"Con la decisión de hoy, hacemos jurídicamente vinculantes durante siete años o más los compromisos de Microsoft para poner fin a sus prácticas de vinculación, que podrían haber impedido a los rivales competir eficazmente con Teams", ha explicado.

"Esta decisión abre la competencia en un mercado crucial y garantiza que las empresas puedan elegir libremente la solución de comunicación y colaboración que mejor se adapte a sus necesidades”, sostiene Ribera.

Entre el 16 de mayo y el 16 de junio de 2025, la Comisión sometió a una prueba en el mercado los compromisos ofrecidos por Microsoft y consultó a las partes interesadas. Tras ello, el gigante estadounidense reforzó todavía más sus medidas correctivas.

En concreto, Microsoft ofreció aumentar en un 50% la diferencia de precio entre ciertos paquetes con y sin Teams. Además, en las webs de la compañía que publiciten paquetes con Teams también deberá mostrarse la oferta equivalente sin Teams.

Finalmente, el gigante estadounidense publicará en sus webs para desarrolladores la información sobre interoperabilidad y portabilidad de datos.

Los compromisos estarán en vigor durante siete años, salvo los relativos a interoperabilidad y portabilidad de datos, que durarán diez años. Su cumplimiento será supervisado por un administrador independiente, con posibilidad de arbitraje rápido en caso de disputas.

La Comisión concluyó que los compromisos finales de Microsoft abordan adecuadamente sus preocupaciones, por lo que decidió hacerlos jurídicamente vinculantes. En caso de incumplimiento, Bruselas puede imponer una multa casi automática de hasta el 10% de la facturación anual.