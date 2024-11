El PSOE propone prohibir las notificaciones y el scroll infinito para proteger a los jóvenes, pero los expertos no lo ven viable

El PSOE quiere reducir el impacto que el mal uso de las redes sociales tiene sobre la adolescencia y la juventud. Con este fin, el Grupo Parlamentario Socialista acaba de presentar una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que, entre otras medidas, aboga por reclamar al Gobierno la prohibición de prácticas como el deslizamiento sin fin de contenido (scroll infinito) o el envío constante de notificaciones en tiempo real.

Aunque los expertos ven necesario que gobiernos y plataformas actúen para evitar que el uso de las tecnologías digitales, como Internet y las redes sociales, acabe provocando problemas psicológicos en los jóvenes, cuestionan la capacidad de las medidas propuestas en esta PNL para lograr este objetivo.

Así, inciden en la importancia de la prevención y la formación y dudan de que intentar limitar el uso de Internet a los jóvenes se deba hacer prohibiendo determinadas prácticas. Además, añaden que el Gobierno español no tiene competencias para aplicar medidas como la prohibición del scroll o de las notificaciones, ya que la normativa sobre las plataformas digitales y protección de datos depende de la Unión Europea (UE).

Texto de la PNL

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta semana una proposición no de ley para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de España a reforzar la protección digital de la salud mental de la juventud. Y para ello propone una lista de acciones a ejecutar.

Además de la prohibición de las características de diseño nocivas, como el scroll infinito, las notificaciones constantes en tiempo real o la reproducción automática de vídeos o juegos, el PSOE también insta a aplicar herramientas accesibles en las aplicaciones sobre desintoxicación digital.

Asimismo, reclama programas de formación para las familias sobre los riesgos y la gestión del uso que hacen sus hijos de las redes sociales. También ve necesario impulsar la detección y el combate de las vulnerabilidades que emplean las plataformas para captar la atención de los jóvenes con el fin de monetizar sus datos.

En esta línea, propone que las administraciones públicas fomenten buenas prácticas, como desactivar todas las notificaciones, el bloqueo automático de la pantalla o sistemas de recomendación cronológicos.

También quiere se recomiende el no uso de smartphones hasta los 14 años y postergar el acceso a Internet y redes sociales hasta los 16.

Por último, el PSOE ve necesario que el Gobierno promueva una normativa que garantice que los servicios de las redes sociales sean éticos por defecto y renuncien a adoptar patrones oscuros o técnicas de manipulación que apelan al inconsciente del usuario para que tome decisiones potencialmente perjudiciales para la protección de sus datos personales.

Dudas de los expertos

Borja Adsuara, abogado, consultor y profesor universitario experto en derecho digital, privacidad y protección de datos, recuerda que esta es la "enésima" proposición no de ley repleta de "palabras buenistas y voluntaristas" que se presenta. Un tipo de legislación que, recuerda, no tiene la posibilidad de identificar infracciones ni de imponer sanciones, por lo que su eficacia es más limitada.

Además, considera preocupante que en ningún momento nadie se ha parado a evaluar y a rendir cuentas por lo todo lo que se ha promovido desde principios de siglo en este ámbito. De hecho, señala que este Gobierno aprobó recientemente un anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores de edad en los entornos digitales del que no se ha vuelto a saber nada.

Respecto a las medidas concretas, Adsuara recuerda que España no tiene competencias sobre las plataformas digitales. "¿Tú, el Gobierno de España, vas a prohibir a TikTok el scroll infinito? Y si no lo hace, ¿qué le vas a hacer a TikTok? ¿Bloquearla en España? Estas medidas no las puede tomar el Gobierno español. Tendrá que ser la Comisión Europea en aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA)", incide.

Además, añade que otro problema es que en estos momentos no hay manera de verificar si el usuario de una red social es realmente un menor de edad y el Gobierno no es quién para decirle a un adulto si contenido es perjudicial o no para él. Su labor debe ser la de bloquear el contenido ilegal y dar al usuario las herramientas para bloquear aquel que no quiera ver.

Además, critica que tanto promover PNL "que no valen para nada", pero luego el Ejecutivo ya ha sido objeto de un expediente sancionador de Bruselas por no aplicar la DSA al no contar todavía con una autoridad de coordinación de servicios digitales, que está previsto que sea la CNMC.

Por otro lado, señala que ya existen programas de formación para las familias cuya eficacia nadie está comprobando y añade que tampoco hace falta trabajar en la detección de las técnicas que usan las plataformas para atraer a los jóvenes, porque son de sobra conocidas. "Esto es la economía de la atención y no es nada nuevo", incide Adsuara.

Asimismo, subraya que ya existen también herramientas para impulsar la desconexión digital como las que propone la PNL, pero otra cosa es que el usuario se quiera "desintoxicar". "Esto no es algo tecnológico, es de educación", remarca. Y en materia de datos, señala que lo importante es garantizar si se está haciendo un uso ilegítimo de los mismos.

"Yo no digo que el Estado y las plataformas no puedan hacer más cosas. Claro que se pueden hacer más cosas. Pero no PNL, sino aplicar la normativa vigente. Pero también digo que gran parte de la responsabilidad de lo que hacen los adolescentes en Internet es de los padres, porque hasta que son mayores de edad tienen el deber de vigilancia sobre los menores de edad", concluye.

Prevención

Por otro lado, Álvaro Bilbao, doctor en Psicología y neuropsicólogo formado en el Hospital Johns Hopkins y el Kennedy Krieger Institute, destaca que los mecanismos de adicción están ya muy estudiados y las plataformas digitales aprovechan muchos de ellos para intentar que el usuario pase más tiempo delante de la pantalla. Y está comprobado que muchos jóvenes, y también mayores de edad, pasan horas conectados a las redes sociales gracias a prácticas como el scroll infinito.

En este sentido, destaca que más intentar que ofrecer herramientas de desconexión digital, lo importante es trabajar "la prevención". "Todo lo que sea limitar o ayudar a que los chicos no entren tanto y a que cuando están dentro no pasen tanto tiempo es positivo. Pero no sé cómo se podría prohibir que TikTok no te enseñe un vídeo tras otro porque esta es la base de la herramienta", admite.

En este sentido, incide en que a los psicólogos y los profesionales de la salud mental lo que les preocupa realmente no son las notificaciones en sí mismas, sino en concreto los algoritmos de las grandes plataformas como TikTok, Instagram o YouTube Shorts, que son "cada vez más adictivos" y no todas las familias tienen la capacidad de controlar lo que hacen sus hijos con sus móviles.