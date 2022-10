La 'Ley Rider' duplica en poco más de un año el número de repartidores con contrato laboral, hasta casi 11.000

Un repartidor de Just Eat.

El número de trabajadores del sector del delivery que están sujetos a un contrato laboral se ha duplicado en España desde que comenzara a aplicarse la 'Ley Rider' hace poco más de un año, hasta situarse en torno a los 11.000 repartidores el pasado verano.

El informe 'Ley Rider, un año después' que ha elaborado el Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, en colaboración con Just Eat, recoge que en agosto de 2022 había en España un total de 10.980 repartidores con contrato laboral, frente a los 5.464 de mayo de 2021.

José María Lassalle, director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade y autor del informe, destaca que este incremento no ha sido inmediato, sino progresivo, ya que "mes a mes" se ha ido aumentado el número de 'riders' con contrato y reduciéndose el de falsos autónomos.

No obstante, los datos recogidos en el informe muestran que la cifra de repartidores contratados alcanzó su máximo en abril de 2022, cuando superó los 12.000 trabajadores tras crecer de forma sostenida desde abril de 2021. Desde ese mes, este dato ha ido descendiendo ligeramente.

El informe añade que el aumento de 'riders' con contrato ha ido acompañado también de una mejora de su situación en términos cualitativos, ya que la mayoría de los nuevos trabajadores del sector del reparto tienen en la actualidad un contrato con carácter indefinido.

En concreto, su incremento ha sido superior al 167% en el período de tiempo de referencia (mayo 2021-agosto 2022), pasando de representar, sobre el total de trabajadores con contrato laboral del sector, de un 73,42% al 97,78%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, en cuanto a facturación, el informe añade que se calcula que el sector del delivery ingresó en 2021 en España alrededor de 2.600 millones de euros, lo que supone un 80% más en comparación con la cifra registrada dos años antes, según datos de NPD Group.

Más ingresos públicos

Por otro lado, el estudio elaborado por Esade junto a Just Eat afirma que la entrada en vigor del nuevo modelo de relación laboral entre plataformas y repartidores que ha traído la Ley Rider también ha supuesto un aumento de ingresos para las arcas de la Seguridad Social, a través del incremento de las cotizaciones empresariales.

Tomando como referencia una base de cotización de 1.000 euros al mes, y teniendo en cuenta que desde la aprobación del Real Decreto-ley 9/2021 el número de asalariados en el sector delivery ha aumentado en 5.516, la Seguridad Social habría obtenido ingresos adicionales en concepto de cotizaciones empresariales por un valor de más de 4,7 millones de euros.

Sin embargo, los autores del documento inciden en que lo más relevante es que las condiciones legales y económicas de los repartidores han mejorado. En el caso de Just Eat, los trabajadores contratados tienen un salario garantizado de 15.200 euros al año, por encima del Salario Mínimo Internacional (SMI).

Además, añaden que se benefician de derechos como el desempleo, el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, la indemnización por despido, la cobertura frente a bajas, las vacaciones pagadas, las medidas de seguridad y la formación.

"Sólo el derecho a desempleo supone que las personas repartidoras contratadas pueden disfrutar de unos ingresos de 700 euros al mes los primeros 181 días, y el subsidio por desempleo para mayores de 52 años les garantiza unos ingresos mensuales de 462 euros hasta la edad de jubilación", detalla.

Con esta cifras, tanto Esade como Just Eat consideran la 'Ley Rider' ha tenido un impacto positivo en términos de laboralización de los repartidores y no se han cumplido ninguna de las visiones negativas que algunos actores del sector aventuraban en cuanto a sus consecuencias en la facturación de las compañías o las condiciones de los 'riders'.

Incumplimientos

Por otro lado, Patrik Bergareche, director general de Just Eat España, ha destacado que, aunque la mayoría de los operadores del sector cumplen con la 'Ley Rider', todavía hay uno, o probablemente dos, que tienen un tamaño "importante" y siguen usando un modelo de autónomos.

Bergareche se refería a Glovo, que pese a la entrada en vigor de la nueva ley ha seguido trabajando en todo momento con autónomos, y a Uber, que hace unas semanas decidió volver a emplear a este tipo de trabajadores para prestar sus servicios en España. Ambas compañías aseguran que sus modelos actuales cumplen con la legislación.

En una rueda de prensa, el director general de Just Eat remarcó que no será él quien diga si esto es legal o no, porque para ello ya hay entidades y mecanismos sancionadores, pero afirmó que está situación genera unas "dinámicas de desventaja competitiva muy considerables".

A este respecto, detalló que trabajar con modelos de autónomos le permite a estas plataformas obtener unos ahorros en su estructura de costes que luego pueden emplear para competir con aquellos rivales que sí están asumiendo los gastos extra que son necesarios para cumplir con la ley.

En este contexto, agregó que en Just Eat confían en los instrumentos de derecho y laborales para conseguir que la 'Ley Rider' se acate y se dé respuesta a posibles incumplimientos de la misma. Además, pidió a sus compañeros del sector que "sean legales y respeten el Estado de derecho".

