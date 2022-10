Orange alerta del coste extra que le suponen los fallos técnicos de Dazn y negocia una solución con la compañía

Los problemas técnicos que atraviesa Dazn desde el inicio de la temporada a la hora de emitir La Liga obligaron a Orange y Telefónica a asumir la emisión de los partidos de la plataforma de streaming a través de sus propias aplicaciones. Un servicio que está generando a las operadoras un coste extra en su esfuerzo por poder seguir ofreciendo todo el fútbol a sus clientes sin incidencias.

La inclusión del canal Dazn LaLiga en las plataformas de televisión de Orange y Telefónica después de los fallos registrados en la primera jornada se concibió como una medida temporal hasta que se solventaran los problemas técnicos. Sin embargo, transcurridas once jornadas, las operadoras siguen manteniendo este canal en su oferta.

En la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados del tercer trimestre, Diego Martínez, vicepresidente de la división de Consumo de Orange España, señaló que el tener que incluir un canal con los partidos de Dazn en su aplicación de televisión está generando un gasto extra a la operadora.

[Dazn se enfrenta a su segunda prueba de fuego tras el caos en la retransmisión de la primera jornada de LaLiga]

"El hecho de que los clientes estén accediendo (a los partidos) a través de nuestra red, nuestra plataforma o nuestros CDN (redes de distribución de contenido) al final supone un coste adicional para nosotros", incidió Martínez.

En este contexto, el vicepresidente de la división de Consumo de Orange España confirmó que la operadora está manteniendo en este momento negociaciones con Dazn para buscar una solución a este problema. Sin embargo, rehusó dar detalles sobre el contenido de estas conversaciones "hasta que no lleguen a buen puerto".

Acuerdo con las operadoras

El acuerdo que firmó Dazn con las operadoras de telecomunicaciones para que estas incluyeran en su oferta de fútbol los partidos de LaLiga Santander que había adquirido la plataforma en la última subasta especificaba que sería la propia compañía de streaming la encargada de la emisión de estos encuentros.

En virtud de estas alianzas, las dos operadoras facilitarían a sus clientes la creación de una cuenta de usuario en Dazn para que estos vieran a través de la aplicación de la plataforma de streaming los cinco partidos de la máxima competencia futbolística de España que le correspondieran esa jornada.

Por este motivo, Martínez recordó que es obligación de Dazn asegurarse de que ofrece a sus clientes un servicio de "extremo a extremo" sin incidencia algunas, al igual que hacen el resto de compañías OTT (over the top en inglés) como pueden ser Netflix o Amazon.

El hecho de Orange y Movistar hayan optado por incluir un canal en su servicio hasta que la plataforma de streaming resuelva sus problemas técnicos se enmarca en los esfuerzos de las operadoras por asegurarse de que este servicio se ofrece a los usuarios en las "mejores condiciones".

Joaquín Colino, Mónica Sala, Stéphane Barret, Jean François Fallacher, Diego Martínez, Luz Usamentiaga y Beatriz Valverde, en la rueda de prensa de los resultados de Orange del primer semestre. Orange

El vicepresente de Consumo de Orange España incide en que estos no dejan de ser clientes comunes de ambas empresas y apunta, además, que un cliente de Dazn que este pagando este contenido a través de Orange es lógico que reclame primero a su operadora de telecomunicaciones.

Por su parte, fuentes cercanas a Telefónica coinciden con Orange en que lo más importante para ellos es que sus clientes puedan disfrutar de todo el fútbol, por lo que no tiene ningún problema en incluir en su aplicación Dazn LaLiga. No obstante, añaden que, a diferencia de su rival, no mantienen ningún tipo de negación respecto de esta situación con Dazn ni tienen intención de pedir compensación por ello.

Dazn irrumpe en el fútbol

Dazn dio la sorpresa el pasado mes de diciembre cuando se publicó que la plataforma se había convertido junto con Movistar en adjudicataria de los derechos audiovisuales de LaLiga Santander para su emisión en el mercado residencial durante cinco años a partir de la temporada 2022/2023.

Las dos empresas pagaron por estos derechos un importe total de 4.950 millones de euros. En concreto, la operadora desembolsará 520 millones de euros cada año a partir de la temporada 2022/2023, mientras que Dazn pagará 470 millones de euros.

[Dazn, Amazon y MásMóvil irrumpen en el negocio del fútbol televisado y abren un escenario inédito en LaLiga]

Para poder rentabilizar el contenido adquirido, Dazn revendió los derechos a las operadoras de telecomunicaciones, ya que por sí sola no era capaz de captar el número suficiente de clientes que compensara los 2.350 millones de euros que había pagado por emitir cinco partidos de cada jornada durante cinco años.

El primer acuerdo llegó con Telefónica, que pagará 1.400 millones de euros a la plataforma de streaming durante los próximos cinco años por comercializar sus partidos de LaLiga. Más se demoró el acuerdo con Orange, que no llegó hasta finales del mes de junio.

Aunque el importe que paga Orange a Dazn por sus partidos de LaLiga no es público, es innegable que con lo que recibe de las dos operadoras no es suficiente para que la plataforma de streaming evite perder dinero con el fútbol.

Está por ver si Dazn logra captar un número suficiente de usuarios que estén dispuestos a pagar los 18,99 euros que cuesta su paquete con la mitad de LaLiga Santander y conseguir así rentabilizar la millonaria inversión que ha hecho en los derechos para emitir el fútbol en España.

Según explican fuentes de mercados, los fallos técnicos registrados en las primeras jornadas no ayudan precisamente a que la plataforma a logre este objetivo y encima al tener que dar su señal a las operadoras pierde el acceso a todos los datos de los clientes que sí obtendrían si se conectaran a través de su aplicación.

Sigue los temas que te interesan