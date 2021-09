Revés judicial para Apple en el caso contra Fortnite: debe permitir otras formas de pago

Revés judicial para Apple. La jueza que lleva el caso entre la compañía tecnológica de Cupertino y Epic, la desarrolladora de Fortnite, ha emitido la sentencia del caso y obliga a la creadora del iPhone a ofrecer otras formas de compra dentro de la aplicación, permitiendo a los desarrolladores enlazar al margen de la App Store.

La exigencia de la magistrada Yvonne González-Rogers sobre el sistema de pago alternativo en las aplicaciones de Apple, recuerdan a la decisión tomada por la compañía hace unos días, cuando anunció que apps como Netflix o Spotify podrían ofrecer enlaces a su web para darse de alta. Algo prohibido hasta ahora por las reglas de la App Store.

Es decir, la sentencia de González-Rogers obligará a Apple a extender esta medida de abrir la posibilidad de pagar por un servicio más allá alla de las apps de consumo de contenido, tal y como tenía previsto inicialmente.

Eso sí, la jueza ha añadido un matiz importante en esta solución en el caso Fortnite, y es que aquí la puja no es la compra del juego o la suscripción a un servicio, sino que "el mercado relevante aquí son las transacciones de juegos móviles digitales". Entiende así que las reglas de Apple en este sentido no actúan como un monopolio y Epic no podrá tener su plataforma de venta directamente en la app, pero sí exige que la empresa de Tim Cook fomente una alternativa.

"El tribunal no puede concluir en última instancia que Apple es un monopolio bajo las leyes antimonopolio federales o estatales (...) Sin embargo, el juicio mostró que Apple está participando en conductas anticompetitivas bajo las leyes de competencia de California", detalla la sentencia.

En el caso de las apps de lectura, la alternativa de pago que ha planteado Apple (y que llegará en 2022) será un enlace bajo unas ciertas condiciones de identificación para dar seguridad al cliente, del mismo modo que lo hace en la App Store.

Epic contra Apple

Durante años Apple y el estudio que hace Fortnite, Epic Games, han estado en completo desacuerdo sobre el sistema de tarifas que cobra Apple por cada transacción en iOS: un 30% en este caso. Epic lo considera abusivo y Apple un coste operativo justo y necesario.

El punto de inflexión en esta relación llegó cuando Epic puso un sistema de pago alternativo dentro de la app para eludir el sistema de pago de la App Store, algo expresamente prohibido en el contrato que los desarrolladores firmas con Apple, ante lo que los de Cupertino reaccionaron fulminando Fortnite de la tienda de aplicaciones.

Los micropagos son el pilar fundamental del negocio de Fortnite e iOS era hasta entonces una de las mejores plataformas donde se podía jugar dada la agilidad y posibilidad de hacerlo en cualquier lado. Tras el borrado de la App Store fue cuando Epic comenzó la batalla legal.

La sentencia refleja que Epic tendrá que indemnizar a Apple con el 30% de los ingresos obtenidos en su tienda durante el tiempo que la mantuvo abierta, algo que no ha convencido a Wall Street ya que las acciones de Apple caían casi un 2,5% en el Nasdaq tras conocerse la noticia.

Epic pide volver

En paralelo a la sentencia Epic lo ha vuelto a intentar. El estudio de videojuegos ha hecho de nuevo una petición para volver a la App Store en Corea del Sur, país donde la justicia también ha obligado a Apple a ofrecer una alternativa de pago al margen del sistema de la tienda de aplicaciones. La reacción de Apple no se ha hecho esperar.

Ante el mensaje de Epic diciendo que iba a solicitar la vuelta a la App Store coreana, Apple ha comentado que no dejará que Epic Games vuelva hasta que no juegue "con las mismas reglas que todos los demás", según recoge The Verge.

