Sherpa.ai gana el premio CogX, un reconocimiento a la innovación en Inteligencia Artificial

Sherpa.ai, la plataforma dedicada a servicios de Inteligencia Artificial (IA), con sede en Bilbao y en Silicon Valley, ha conseguido ganar el premio CogX en la categoría de Outstanding Contribution to Tech Regulation a la mejor solución de IA aplicada la privacidad de datos para cumplir las regulaciones tecnológicas.

Estos premios se encuentran entre los más prestigiosos en el ámbito de Inteligencia Artificial a nivel mundial, y cuentan con apoyo del instituto Alan Turing y Google, entre otras destacadas entidades. El fallo se anunció el 16 de junio en Londres, en un acto que ha servido de reconocimiento público a la labor de las empresas más visionarias e innovadoras en Inteligencia Artificial, cuya labor será determinante en los próximos años.

En este último año, el mundo ha experimentado una transformación extraordinaria con la ciencia, la tecnología y en particular la Inteligencia Artificial como protagonistas para resolver los desafíos urgentes que tiene la humanidad y nuestro planeta. Para Sherpa.ai la privacidad siempre ha sido un valor ético fundamental por lo que para nuestro equipo es un auténtico orgullo haber sido galardonados en esta categoría por expertos de prestigio internacional", comenta Xabi Uribe-Etxebarria, CEO y fundador de Sherpa.ai.

Además de recibir el mayor número de votos positivos de los CogX Innovation Awards en la categoría de Tech Regulation, la plataforma de privacidad de Sherpa.ai también ha sido finalista en dos categorías: mejor solución para la protección de datos y privacidad (Best Solution in Data Protection and Privacy) y mejor innovación frente a la Covid-19.

Esto supone un espaldarazo para la compañía. Además, hace unas semanas, la Comisión Europea situaba la privacidad en el punto de mira del desarrollo de IA. El organismo ha presentado su propuesta para la regulación de esta tecnología, con el objetivo de garantizar la privacidad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas, y promover la confianza en la IA. La plataforma de Sherpa.ai, que garantiza la privacidad de datos por diseño, permite cumplir esta nueva normativa a la vez que se entrenan los algoritmos de IA.

Estas medidas ponen de manifiesto el valor de soluciones como las desarrolladas por Sherpa.ai en los últimos años. Sherpa.ai AI Privacy Framework está específicamente diseñado para salvaguardar la privacidad de los usuarios, permitiendo que los algoritmos aprendan de datos de fuentes distintas, sin necesidad de compartir datos personales. De esta forma, se consigue aprovechar el enorme potencial que la IA puede tener en prácticamente todos los ámbitos de forma fiable, reforzando su adopción, así como la inversión e innovación en esta materia.

IA frente a la Covid-19

Además del premio recibido, Sherpa.ai resultó finalista entre miles de candidatas en la categoría de 'Mejor innovación ante la Covid-19', donde AstraZeneca logró el máximo galardón. El jurado de los CogX Awards ha reconocido a la compañía por su capacidad para poder adelantarse al virus.

La tecnología de Sherpa.ai ha sido clave para contener la epidemia de la Covid-19 y evitar el colapso de las UCIs. Para ello, Sherpa.ai desarrolló la plataforma para el Servicio Vasco de Salud – Osakidetza, que, entre otras, es capaz de predecir las necesidades futuras de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Dicho desarrollo es capaz de predecir por territorio el número de UCIs necesarias en los siguientes siete días, por lo que ha ayudado enormemente a las autoridades sanitarias a preparar los recursos necesarios en cada momento con gran exactitud.