Elon Musk informa al supervisor de Wall Street de su autoproclamación como "Tecno-Rey de Tesla"

Elon Musk vuelve a dar una nueva muestra de extravagancia. El empresario de origen sudafricano ha enviado una comunicación formal a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) con el único objetivo de notificar que se ha autoproclamado "Tecno-Rey de Tesla", la empresa de vehículos eléctricos que fundó en 2003.

La notificación al supervisor de Wall Street se ha hecho mediante el Formulario 8-K. Es el documento más abierto de cuantos la SEC pone a disposición de las cotizadas estadounidenses para comunicar "eventos específicos que pueden ser importantes para los accionistas". Sin embargo, a pesar de su manga ancha, lo exótico de esta comunicación hacía que la compañía tuviera que añadir las novedades a comunicar bajo el epígrafe "otros eventos".

Una sola frase para explicar el nuevo título con que Musk adornará su currículo. Y, además, un guiño al director financiero de Tesla, Zach Kirkhorn. El mismo que hace unos meses autorizó que la compañía de automoción invirtiera parte de su tesorería en bitcoins, las criptomonedas que este domingo marcaban nuevos máximos históricos muy cerca de los 62.000 dólares.

El comunicado remitido a la SEC dice así: "Con efectos a partir del 15 de marzo de 2021, los títulos de Elon Musk y Zach Kirkhorn han cambiado a Tecno-Rey de Tesla y Maestro de Moneda, respectivamente". Por si acaso quedaban dudas de que tan solo se trataba de ínfulas de grandeza, añade: "Elon y Zach también mantendrán sus respectivos puestos como consejero delegado y director financiero".

Aunque no deja de tratarse de una anécdota estrambótica, lo cierto es que también viene a reflejar el creciente poder que las grandes tecnológicas están adquiriendo. Y no solo en EEUU, sino a escala global, con unas valoraciones en bolsa que superan con mucho la capacidad productiva de muchas economías del globo. No hay que olvidar que Musk es uno de los hombres más ricos del mundo.

A por los camiones

Por otra parte, en un comunicado aparte más ajustado a lo habitual de estos formularios remitidos al supervisor para que los difunda al conjunto del mercado, otro cambio en su directiva. Con efectos desde el pasado 11 de marzo, el hasta ahora presidente de su área de automoción, Jerome Guillen, pasa a ocupar el cargo de presidente de la división de camiones pesados, uno de los segmentos a los que tesla quiere ahora hincar el diente.