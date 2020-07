Las empresas redoblan su ciberseguridad ante la incorporación del teletrabajo

La crisis del coronavirus ha demostrado los beneficios del trabajo a distancia, por lo que muchas compañías se plantean mantener esta fórmula de empleo en sus plantillas. Sin embargo, la apuesta por el teletrabajo abre la puerta a una serie de riesgos en materia de seguridad. Por ello, algunas operadoras han apostado por ofrecer nuevos servicios en ciberseguridad para empresas.

La manera de entender las relaciones tanto dentro de la oficina como las que se establecen con el cliente han cambiado y la demanda de especialistas en seguridad en red ha crecido un 60% respecto al año pasado, según los datos de un estudio elaborado por LinkedIn.

"La mayoría de las brechas de ciberseguridad tienen como origen el usuario, ya que generalmente son vulnerables a ataques de ingeniería social, como el phising, por lo que su protección es imprescindible", explica Gonzalo Temes, manager de ciberseguridad de Grandes Empresas en Orange.

La concienciación es muy importante, por mucho dinero que se gaste en especialistas, si los trabajadores no se lo toman en serio, da igual", José Miguel Rosell Tejada, CEO S2 Grupo. Stephen Phillips

Preparar a las plantillas para trabajar en entornos que no pongan en peligro la información de la empresa resulta cada vez más importante. Sin embargo, la aceleración que han experimentado las empresas en estos meses refuerza la necesidad de contar con expertos en el asunto o con servicios de terceros.

Se trata de una amenaza que no distingue entre empresas por sus dimensiones. "El problema de la seguridad no es proporcional al tamaño de la empresa, sino al tipo de empresa. Una compañía que invierte en nanofotónica es más sensible de recibir un ataque. Las empresas de I+D tienen más necesidades de seguridad que el resto", subraya el CEO de S2 Grupo, José Miguel Rosell Tejada.

Amenazas en la nueva normalidad

"Las empresas han bajado sus defensas para que los empleados puedan trabajar desde su casa", explica el CEO de S2 Grupo. La compañía, que centra su actividad en ofrecer servicios de ciberseguridad y ciberinteligencia, ha detectado cómo la seguridad en la red ha pasado "de ser algo anecdótico a ser algo generalizado".

Rosell analiza que no solo se ha experimentado un aumento en el número de ataques, algo que se ha potenciado todavía más a partir de la pandemia, sino también en el impacto que generan: "Si les roban los datos a las compañías les anulan la actividad. Hemos visto incidentes muy duros con empresas que les han cifrado incluso la cadena de suministro y producción".

Las estrategias de ciberseguridad buscan la protección integral de las empresas.

Los hackers se llegan a organizar en auténticas "mafias" que roban los datos de las empresas y exigen "rescates millonarios". "Esto es un problema. Los tipos que tenemos en frente saben mucho, nos quieren robar y nos quieren incluso matar", afirma Rosell.

Por ello recomienda que sean los propios empleados los primeros en hacerse cargo del riesgo: "En el mundo de la seguridad física, los malos están delante, pero en el mundo digital, pueden robar mucho dinero a miles de kilómetros de distancia. La concienciación es muy importante, por mucho dinero que se gaste en especialistas, si los trabajadores no se lo toman en serio, da igual".

Las operadoras ganan terreno

Esta semana Orange anunciaba la puesta en marcha de nuevos productos en materia de ciberseguridad. Una oferta solo disponible para empresas que persigue reforzar la protección del usuario "en toda su dimensión".

"En el contexto actual donde el teletrabajo se ha visto incrementado exponencialmente, y el acceso a los datos de nuestras empresas se debe realizar desde cualquier lugar y dispositivo, es más importante que nunca garantizar la seguridad de los usuarios y empleados", subraya Temes.

De esta manera, la operadora pone en marcha servicios de protección del correo electrónico. El producto, que recibe el nombre de Secure Email, "hace uso de distintas técnicas de análisis mediante motores de inteligencia artificial y bases de conocimiento continuamente actualizadas" que determinan la seguridad de los correos que reciben los empleados.

La tecnología empleada "en ningún caso almacena los correos analizados", por lo que permite el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. También se contempla la cobertura a los sistemas operativos que utilice el usuario en su puesto de trabajo, así como los dispositivos móviles.

Los productos ofrecidos por las operadoras contemplan una protección para los dispositivos de los trabajadores. Dan Nelson

Por su parte, Vodafone Bussines ha firmado un acuerdo con Accenture para ofrecer servicios de seguridad gestionados a empresas en Europa. "Esta relación estratégica reúne a dos líderes mundiales y dará acceso a los clientes de Vodafone al mejor talento y experiencia en ciberseguridad a nivel global", valora Kelly Bissel, que dirige Accenture Secutiry a nivel global.

"Trabajando con Accenture, aprovecharemos nuestras capacidades y experiencia global para ofrecer soluciones de seguridad modulares, ofreciendo acceso a tecnologías que hasta ahora solo estaban disponibles para empresas con grandes presupuestos de TI", apunta sobre este acuerdo el CEO de Vodafone Bussines, Vinod Kumar.

Según un informe de este año elaborado por la operadora, cuatro de cada diez empresas muestran preocupación por mantener seguros los datos online. Además, el 38% temen perder información relevante.

En España los servicios estarán disponibles a finales de año para compañías de más de 100 empleados. Las iniciativas del acuerdo contemplan un diagnóstico de los riesgos del cliente, la monitorización y la integración de los servicios.

España, a la cabeza de Europa

Las medidas dispuestas en el plan "España Digital 2025" cuentan con una inversión en materia de ciberseguridad. La hoja de ruta trazada por la Unión Europea pasa por una recuperación económica apoyada en la transición ecológica y en la digital.

"España tiene una posición muy destacada en el mundo de ciberseguridad. Está por delante de muchos otros países europeos. Tenemos una estructura tanto privada como pública bastante bien montada con garantía para ser pioneros", señala Rosell.

En este sentido, el CEO de S2 Grupo confía en que Europa logre su objetivo de ser independiente desde el punto de vista tecnológico. Desde España hay proyectos planteados que, a partir de los recursos de este proyecto de digitalización, podrían ponerse en marcha y aprovecharían la buena situación en la que se encuentra el país.