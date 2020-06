Un ciberataque en Honda obliga a parar su producción mundial

El fabricante automovilístico Honda se ha visto obligado a paralizar su producción a nivel mundial. La causa ha sido un posible ciberataque que ha afectado a su red informática global, que ha consegudo que la firma paralice su producción en algunas de sus fábricas.

Según informa el Financial Times, la distribuidora de Honda en Estados Unidos, ha confirmado el ataque deliberado. Esto es debido a que las fábricas afectadas están ubicadas en dicho país. "Honda experimentó un problema en su red informática [...] impactando así en nuestras operaciones".

Si bien Honda ha confirmado que sus fábricas afectadas son las de Estados Unidos, no ha explicado cuántas y en qué medidas fueron afectadas. Honda ha confirmado a Sky News que su producción en otros continentes como Europa y en países como Japón no ha sido afectada.

Un ciberataque internacional

Europa ha salido bien parada de dicha catástrofe, aunque el resto de operaciones han podido ser afectadas de una forma u otra. Honda no ha confirmado el tipo de ataque cibernético que la ha afectado, siendo posible incluso que no sea un ataque sino un fallo en su red.

No obstante, Sky News asegura que sus fuentes tecnológicas dijeron que la firma, en su investigación, creía que el problema era el resultado de intentos no autorizados de atacar sus sistemas. Sea como fuere, Honda ha confirmado que este problema no tendrá repercusión de ningún tipo para los clientes actuales.

No es la primera vez

Factoría de Honda.

Aunque el hecho de que Honda haya podido sufrir una caída a nivel internacional revela una buena parte de la envergadura del problema, este no es el mayor ciberataque que ha recibido la compañía en su historia. En el año 2017 ya fue víctima del tan temido ransomware WannaCry, afectando a su producción en Japón.

Este ataque se produce en un momento de gran tensión en lo que a ciberseguridad se refiere, ya que este no es otra nueva adición a la lista de ciberataques que están sufriendo tanto particulares como empresas en el contexto de un mundo afectado por la pandemia del coronavirus.

Las multinacionales están comprobando cómo sus vulnerabilidades salen a la luz en medio del aumento del trabajo en el hogar durante la pandemia del coronavirus. A medida que el año vaya avanzando, deberíamos ver todavía más ataques de esta índole, especialmente a empresas a nivel internacional. Especialmente virulentos son los casos en España, país en el que los ataques cibernéticos están en pleno auge por culpa de la expansión del coronavirus y en consecuencia de sus temores.