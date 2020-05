El nuevo reto de las pymes: la digitalización de su área de recursos humanos

Las tareas de recursos humanos son fundamentales en cualquier empresa y la digitalización se ha puesto de su lado. Cuestiones de carácter administrativo como el pago de nóminas, fichajes, control de gastos o la actual tramitación de los ERTE restan muchas horas de trabajo a este tipo de empresas que disponen de una plantilla reducida. No obstante, muchas pymes españolas ya se han lanzado a la digitalización de estas tareas para resolverlas de una forma más ágil y segura.

"Lo consideran esencial para ahorrar tiempo. Esto abarata el coste y permite tener un mayor control", explica el director general de Payfit en España, Yoann Artus. Según una encuesta realizada por esta compañía que trabaja a nivel europeo, el 92% de los entrevistados asegura que le viene bien una herramienta de recursos humanos en su empresa que le permita tener todo el software controlado en una misma plataforma.

El camino hacia la digitalización era una tendencia clara antes de la crisis del coronavirus, pero una vez llegada la pandemia el proceso se ha precipitado. "Las pymes en España están arrasando en digitalización porque es una asignatura obligatoria", informa Artus.

Comenzó a ser una urgencia desde el momento en el que en España fue obligatorio el control del horario laboral de los empleados. Actualmente está siendo esencial para organizar el teletrabajo y realizar los farragosos trámites para solicitar los ERTE, que para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país han sido el salvavidas contra la quiebra.

Teniendo en cuenta que en España existen más de 2.000 convenios colectivos y que cada empresa debe de estar al tanto del convenio colectivo concreto que afecta a cada uno de sus trabajadores -así como de sus actualizaciones- para poder aplicar su ERTE o nómina de forma correcta, este tipo de herramientas, que codifican todos los convenios colectivos de trabajo de Europa, son una gran ayuda.

Control de gastos y paridad de género

Entre las ventajas de este tipo de herramientas destacan dos por su particularidad. En el primer caso, este tipo de plataformas permite la gestión de los gastos de los empleados mediante un solo clic. Esto es, el trabajador termina una comida de empresa y con hacer una foto al tique el sistema se encarga de subirlo a la plataforma para que se sume a la nómina de ese mes. "Con ello agilizamos la relación entre trabajadores y responsables con este tipo de tareas permitiendo a todos focalizarse en lo que realmente es su desempeño laboral en la empresa", manifiesta Artus.

Por otro lado, estas herramientas permiten también el control de la paridad de sexos o la edad de los empleados. "En Payfit, además, son costumizables. Puedes extraer gráficos e informes sobre estas métricas para conocer mejor cuál es la realidad de tu empresa", destaca Artus, quien además resalta una cuestión que a todos les viene a la mente cuando se habla de que las máquinas realicen tareas de personas. Asegura que "el concepto de digitalizar no quiere decir deshumanizar".

Es decir, afirma que la digitalización de estas tareas no va a significar el fin de los puestos laborales en recursos humanos. "Estas herramientas no sustituyen a las personas sino que las acompañan en sus labores para que puedan centrarse en otras cuestiones hoy en día también muy importantes como formaciones para el equipo, paridad de género, etc.", apoya Artus.

Así, tal y como se ha observado en la masiva creación de páginas de comercio electrónico, la irrupción de la pandemia ha impulsado el uso de la digitalización como herramienta de transformación y nuevo reto para estar operativo y seguir siendo competitivo.