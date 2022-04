Renta 2021-2022: cómo presentar tu declaración a través del portal de Renta WEB

Si quieres hacer la declaración de la Renta 2021, debes saber que está permitido presentar tu declaración a través de las siguientes vías:

Presencialmente (solicitando cita por adelantado).

A través de la plataforma de Renta Web.

Mediante la aplicación para móviles de la Agencia Tributaria.

El periodo de presentación de la Renta 2021 empezó el 6 de abril de 2022 y afecta a todos los contribuyentes que quieran presentar su declaración a través de Internet. No obstante, si quieres realizar tu declaración, vía telefónica, debes saber que el plazo empieza el próximo 5 de mayo. En ambos casos, el plazo de finalización para presentar la Renta es el 30 de junio.

Sin embargo, si nunca has presentado tu declaración, puede que la primera vez que accedas al portal de la Agencia Tributaria te de un poco de respeto. Por este motivo, te invitamos a leer este artículo y descubrir lo fácil que puede ser hacer la declaración de la Renta online.

Cómo hacer la declaración de la Renta 2021 online

Si vas a hacer la declaración de la renta online, debes acceder a través del portal de Renta Web. Lo encontrarás fácilmente, ya que incluso si lo escribes en tu buscador habitual, saldrá de las primeras opciones. Seguidamente, selecciona donde diga "Renta 2021" y a continuación, selecciona "Servicio de tramitación, o en su defecto, "Declaración".

Llegados a este paso, es el momento de identificarse ante la Agencia Tributaria, por lo que necesitarás disponer de uno de los siguientes elementos:

DNI electrónico.

Certificado digital.

Cl@ve PIN.

Número de referencia (casilla 505 de la declaración del año anterior).

Una vez que hayas iniciado sesión es el momento de seleccionar "Borrador" o "Declaración".

Si has seguido bien los pasos, se te debería de haber abierto una ventana mostrando todos tus datos personales. Por lo que puedes verificarlos y confirmar que son correctos. Después de esto, selecciona si deseas la declaración "individual" o "conjunta" y pincha en el botón "validar". Si has seleccionado la opción de "Declaración conjunta", deberás introducir la referencia o clave PIN de tu cónyuge.

Una vez que hayas validado, el sistema te va a mostrar el resumen de la declaración en los supuestos individuales de tu cónyuge y en el tuyo propio. Aunque también te mostrará la opción conjunta. Por supuesto, selecciona la opción más favorable para ti y comprueba o introduce todas las modificaciones que quieras realizar, antes de pasar a la parte de presentación.

Cuando lo tengas todo correcto, selecciona "Presentar declaración" y comprueba que tus datos bancarios son correctos. Una vez que pinches en validar y firmes la declaración, ya no habrá vuelta atrás. ¿Sabías que se puede domiciliar y fraccionar el pago de tu declaración? Tan sólo selecciona la opción que desees al presentar tu renta.

Ahora que la declaración ha quedado presentada, es el momento de guardar el archivo pdf que la Agencia Tributaria te muestra en pantalla. En este documento encontrarás todos los detalles de tu renta y te servirá de justificante en caso de requerimiento fiscal.

¿Cómo presentar la Renta a través de llamada telefónica?

La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes varios números de teléfono para presentar la renta 2021.

Este método es ideal para las personas que quieren evitar los desplazamientos que supondría hacer la declaración de manera presencial. Aunque también es el método perfecto para los que no saben manejarse bien por Internet.

¿Teléfonos habilitados para la presentación de la Renta 2021?

Si deseas que Hacienda se ponga en contacto contigo para efectuar la declaración de la Renta, debes solicitarlo a través de los siguientes números:

901 223 344

915 530 071

901 121 224

915 357 326

Ten en cuenta que el horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 20:30h.

No obstante, el plazo para poder presentar la declaración de la Renta vía telefónica no empieza hasta el 5 de mayo. Sin embargo, la administración no empezará a realizar llamadas hasta el 7 de mayo.

¿Qué documentos tienes que tener preparados cuando te llame la Agencia Tributaria?

Para que Hacienda pueda acceder a tu perfil, es necesario que le proporciones estos datos cuando se pongan en contacto contigo telefónicamente:

Número de DNI/NIE.

Fecha de validez del DNI/NIE.

Casilla 505 de la declaración de la Renta del año anterior.

Una vez que Hacienda haya entrado a tu perfil, te irá indicando los pasos a seguir para completar tu declaración con éxito.

¿Cómo presentar la Renta a través del móvil?

Para poder presentar la declaración de la Renta a través de un dispositivo móvil es necesario que tengas descargada la App de la Agencia Tributaria. Puedes descargarla desde:

Play Store (para Android).

App Store (para IOS).

Al igual que en los casos anteriores, deberás identificarte con el número de referencia, Cl@ve PIN o certificado electrónico. Hace unos años, no era posible presentar la declaración por teléfono. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, ahora es posible consultar, modificar y presentar tu borrador sin necesidad de acudir presencialmente a una de las oficinas de la Agencia Tributaria.



Por otro lado, este sistema es totalmente gratuito y fácil de utilizar. No importa si estás de vacaciones o te has tomado unos días libres en el extranjero. Tan sólo saca tu móvil y en pocos minutos tendrás presentada la declaración de la renta. ¿Puede haber algo más cómodo? ¡Pruébalo!

