¿Hay que declarar los Bizums en la campaña de la Renta?

Si eres una de las personas que aún no está disfrutando del servicio Bizum por miedo a que Hacienda te pida que lo incluyas en la declaración de la Renta, este artículo te interesa. A continuación, te revelamos todos los detalles sobre Bizum y lo que la Agencia Tributaria espera que declares. Así que no esperes más y disfruta de todas las ventajas que Bizum puede ofrecerte.

¿Sabías que hasta puedes realizar compras online por Bizum?

Actualmente, hay más de 19 millones de usuarios activos. Quizás, este hecho se deba a que durante la pandemia COVID han aumentado las plataformas de pago online y Bizum ha sabido aprovechar esta demanda. Por otro lado, la plataforma Bizum es muy cómoda, rápida y segura a la hora de enviar, recibir o solicitar dinero desde un teléfono móvil. Incluso existen ONG 's que permiten pagar en los establecimientos con la finalidad de realizar donaciones.

Con Bizum no tendrás que esperar varios días para recibir o enviar tu dinero, como pasaba con las transferencias bancarias. Pues esta aplicación permite que envíes o recibas dinero en cuestión de minutos. A continuación, te desvelamos todo lo que necesitas saber sobre esta plataforma y la importancia que le da Hacienda a este nuevo y exitoso método de pagos.

¿Qué es Bizum?

Bizum es una plataforma de pagos móviles de la banca española que permite:

Enviar dinero desde tu cuenta bancaria a cualquier persona, mediante su número de teléfono y sin necesidad de pedir número de cuenta bancaria. Recibir dinero en tu cuenta bancaria de otro usuario Bizum en cuestión de segundos.

Hacer donaciones a ONG 's.

Realizar compras en los establecimientos adheridos. Además, lo mejor de esta aplicación es que no funciona de manera independiente. Sino que Bizum está integrado en tu propia cuenta bancaria y eso garantiza que las transacciones sean muy seguras.

¿Qué necesitas para utilizar Bizum?

Tan solo necesitas seguir estos sencillos pasos:

Disponer de una cuenta bancaria compatible con Bizum.

Instalar la App de la entidad en tu dispositivo móvil.

Activar el servicio accediendo desde la App a tu cuenta bancaria y ¡listo!

Siguiendo estos pasos, ya podrás operar con Bizum desde tu móvil de forma instantánea y completamente gratis.

¿Hay que declarar las operaciones de Bizum ante Hacienda?

El encargado de controlar los movimientos de dinero y transacciones que efectúan los ciudadanos españoles es el Ministerio de Hacienda. No obstante, si no tienes claro si debes incluir los Bizum en tu declaración de la Renta. Debes saber que estás obligado a declarar los ingresos que percibes anualmente, vengan de la fuente que vengan.

Lo que sucede en este caso es que tu entidad bancaria registrará los movimientos de Bizum como si de transferencias bancarias se tratasen. Por lo que, si recibes dinero de familiares, amigos… no estarás obligado a rellenar ninguna casilla cuando realices tu declaración de la Renta.

En principio, si operas con cantidades inferiores a 3000 euros en metálico, no operas con billetes de 500 euros, o bien, no realizas movimientos sospechosos superiores a los 10.000 euros. No estarías obligado a realizar ningún tipo de inclusión en tu IRPF, pues tu banco será el encargado de comunicarlo a Hacienda por ti.

Sin embargo, si Hacienda observa que ha habido alguna transacción sospechosa, puede pedir al banco información más detallada de esas operaciones. Y en caso de que sean ciertas las acusaciones de fraude, se te puede imponer una sanción.

Aunque es muy difícil que infrinjas las normas si no ejerces una actividad profesional. Ya que Bizum permite enviar dinero con un límite de 1000 euros por transacción.

¿Qué ocurre con Hacienda y los Bizum en caso de poseer un negocio?

En este caso, como el dinero obtenido, o pagado, va unido a una actividad económica, es necesario que se incluya en la declaración de la Renta para evitar fraudes económicos en el país.

De hecho, son muchos los empresarios que cometen el error de mezclar Bizums profesionales dentro de la cuenta bancaria personal. Ya que al hacer esto, si son investigados fiscalmente por la Agencia Tributaria, puede que no puedan justificar ciertos importes familiares, debiendo declarar cantidades superiores a Hacienda en caso de requerimiento.

¿Qué ventajas posee Bizum respecto a las transferencias bancarias?

A continuación, te mostramos algunas de las ventajas que posee Bizum ante las trasferencias bancarias:

Operativa simple en donde no hace falta poseer el número de cuenta bancaria del destinatario para realizar pagos o envíos de dinero . Lo único que se necesita es el número de un teléfono móvil, o en su defecto, el correo electrónico.

. Lo único que se necesita es el número de un teléfono móvil, o en su defecto, el correo electrónico. Las recepciones o envíos de dinero se efectúan de manera inmediata. Mientras que las transferencias bancarias tardan uno o varios días en realizarse.

No está sujeto a comisiones, cosa que no ocurre con las transferencias bancarias.

Es un sistema seguro y fiable, ya que se realiza desde dentro de la propia aplicación bancaria de tu entidad financiera.

Tienes la posibilidad de enviar pagos al mismo tiempo con un límite de 30 personas. Esto no se podría realizar con una transferencia bancaria.

Como ves, operar con Bizum es lo más fácil y rápido que puedes encontrar hoy en día. Por lo que te animamos a descargar la aplicación de tu entidad financiera y comprobar si dispone de Bizum para beneficiarte, cuanto antes, de todas sus ventajas.

Recuerda que no tienes que incluir los movimientos que realices en tu declaración de la Renta, a no ser que seas empresario. Por lo que no le tengas miedo y únete a la revolución tecnológica. ¿Ya has pensado a quién vas a enviar tu primer Bizum?

