Qué hacer si te has equivocado al presentar la declaración de la Renta

Si has presentado la declaración de la Renta y a posteriori, te has dado cuenta de que contiene algún error. Lo mejor es comunicarlo a Hacienda para que el error se subsane y no de lugar a confusiones. Las Rentas incorrectas que no se corrigen pueden estar sujetas a sanciones importantes.

¿Sabías que los errores en la presentación de la Renta se pueden subsanar telemáticamente? No obstante, si no sabes cómo hacerlo no te preocupes, porque en este artículo te mostraremos las maneras más cómodas para modificar tu renta y evitar los sustos inesperados.

¿Cómo se realiza una modificación de la Renta de forma telemática?

Lo que tienes que hacer, es solicitar una rectificación de la autoliquidación a través de tu expediente. Para ello debes marcar la casilla 127 (solicitud de rectificación). Esta opción se puede utilizar en los casos en los que:

La declaración resultó a devolver, por encima de la solicitada.

A ingresar, por debajo de la cantidad resultante.

Un dato meramente informativo que no afecte al resultado final.

Además, en los casos en los que la declaración haya tenido un ingreso, o una devolución errónea, es obligatorio realizar una declaración complementaria.

Todos los trámites se pueden realizar de forma online a través de la Web de la Agencia Tributaria.

Para acceder a la modificación de la Renta, tan sólo debes acceder al portal de la Agencia Tributaria y seleccionar "Modificación de una declaración ya presentada". Normalmente suele ser un proceso intuitivo en el que tan solo deberás ir siguiendo los pasos que te pidan. Por supuesto, para tener acceso a tu renta, primero deberás acceder a tu menú personalizado a través de:

Firma digital con certificado electrónico o DNI electrónico.

Sistema Cl@ave PIN.

Número de referencia de la Renta del año anterior.

Cuando se acceda a la declaración debes indicar si eres tú mismo el que realiza la modificación, o bien, si es un representante el que te la está realizando. A continuación, selecciona "Servicios Disponibles" y marca la opción "Modificación de la declaración". De esta forma, el sistema te mostrará la última versión que hayas dejado guardada o presentada.

Una vez que la veas en tu pantalla, selecciona la opción "Modificar declaración presentada". En los casos en los que hayas presentado más de una declaración, selecciona la que deseas modificar.

¿Qué tipo de modificaciones puedes realizar?

Las modificaciones que puedes realizar van a aparecer en el apartado de "Datos generales". Desde ahí, podrás seleccionar si deseas una declaración complementaria o una rectificación de la autoliquidación. Una vez que lo hayas seleccionado, tan solo deberás ir pasando apartados hasta alcanzar el que quieres modificar.

Cuando lo tengas cambiado, podrás verificar todas las modificaciones a través del menú "Resumen de declaraciones". No olvides pulsar "Validar" para confirmar correctamente tu declaración. Y cuando lo tengas todo, tan sólo pulsa en "Presentar declaración" para dar por finalizado todas las modificaciones.

¿En qué momentos puedes corregir la declaración de la Renta?

Debes saber que la rectificación de la autoliquidación siempre podrá hacerse cuando:

La Agencia Tributaria no haya practicado una liquidación definitiva o provisional que tenga como efecto el mismo motivo.

No hayan pasado más de cuatro años desde el plazo de presentación.

¿Cómo anular una declaración de la Renta ya presentada?

Si has realizado tu declaración de la Renta y tras presentarla, te das cuenta de que no querías haberla hecho, tienes que saber que puedes anularla.

No es un proceso fácil, pero se puede realizar desde:

La Agencia Tributaria, siempre y cuando se pida cita para ello.

Desde un formulario por escrito.

Nuestra recomendación es que trates directamente este problema con Hacienda, ya que si pides la anulación a través del formulario es un proceso largo y tedioso que no todo el mundo consigue concluir con éxito.

Ten en cuenta que una Renta ya presentada puede:

Corregirse con un escrito si es a tú favor.

Presentar una declaración complementaria en caso de que vaya a favor de la administración.

O incluso puede realizarse una declaración nueva que modifique la anterior.

Por esta razón, no tiene mucho sentido anular una declaración de la Renta ya presentada.

Aunque es cierto que, a lo mejor, te has dado cuenta de que no estabas obligado a presentar la declaración y aún saliéndote a pagar, lo has hecho.

En tal caso, debes anular la declaración. Aunque, te advertimos que no es un proceso sencillo ya que, deberás hacerlo durante el plazo voluntario de presentación de la Renta. De lo contrario, tu declaración será irrevocable.

¿Te pueden sancionar por una declaración con errores?

Si tu declaración se ha presentado con errores que no has subsanado, por supuesto que Hacienda puede cobrarte un recargo, o aplicarte una sanción económica.

No obstante, si tu quieres subsanar los errores que has detectado en tu declaración, no tendrás sanción, siempre que lo hagas antes de que la Agencia Tributaria lo reclame.

Para salir de dudas, lo mejor es que una vez que hayas presentado tu declaración de la Renta, la revises minuciosamente. De esta forma, podrás corregir los fallos que detectes antes de que lo haga Hacienda y evitar con ello elevadas sanciones económicas.

¿Cómo pedir cita previa en Hacienda?

Para pedir cita previa puedes hacerlo a través de:

La App de la Agencia Tributaria.

Telemáticamente.

Por vía telefónica en el 912901340 o 901200351 de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9 a 19 horas para todo el año. Exceptuando el mes de agosto, ya que el horario es únicamente hasta las 15 horas de la tarde.

Recuerda que, si te presentas físicamente en Hacienda sin cita previa, lo más seguro es que no te atiendan. Así que ¿a qué esperas para pedir tu cita?

