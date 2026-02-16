Los planes de pensiones pierden 1.100 M€ en su primer ejercicio de liquidez a aportaciones con 10 años

En 2025 se podía reembolsar el dinero de aportaciones hechas hasta el 31 de diciembre de 2015.

Las claves nuevo Generado con IA En el primer ejercicio con liquidez a los 10 años, los planes de pensiones españoles han perdido 1.100 millones de euros debido al rescate anticipado. Este rescate anticipado representa el 85% del total rescatado de los planes privados de jubilación en 2025, según Inverco. La cifra supone menos del 1% del patrimonio total gestionado por los planes de pensiones, según la patronal de gestoras. Inverco propone eliminar este supuesto especial de liquidez para evitar desincentivar el ahorro privado y la salida constante de fondos.

Ya se puede hacer balance del primer ejercicio completo con la posibilidad de rescatar el dinero en planes de pensiones con diez años de antigüedad, un nuevo supuesto especial de liquidez que habilita el Real Decreto 62/2018 y que facilita el reembolso de participaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015.

En 2025, tras la modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones realizada en 2018, se produjo el rescate anticipado de alrededor de 1.100 millones de euros en los planes de pensiones españoles, tal y como ha confirmado Inverco en su encuentro anual con la prensa.

Esta cuantía equivale al 85% de la cantidad total que los españoles rescataron el año pasado de sus planes privados de jubilación. El resto se produjo por otros supuestos especiales de liquidez como desempleo de larga duración, enfermedad grave o la dana de Valencia.

Aunque esta cifra “es importante en términos cuantitativos, en relativo no lo es tanto, pues supone menos del 1% del patrimonio que gestionan los planes de pensiones”, han detallado desde la patronal de las gestoras.

Con todo, Álvaro Anguita, presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones de Inverco, ha señalado que “con las ventanas de liquidez previas, ya era suficiente” para dotarle de más atractivo a estos vehículos para con los ciudadanos.

La propuesta de Inverco es “que se elimine este supuesto”. “Yo no correría el riesgo de desincentivar el ahorro privado y que salga dinero todos los años”, ha advertido Anguita, en alusión a una pensión pública que tiende a ser cada vez menor.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.