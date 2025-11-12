Bestinver lanza su primer plan de pensiones indexado de bolsa y renta fija

Bestinver, máximo exponente de la gestión activa en España y quien presume de haber tenido en sus filas a gestores de la talla de Francisco García Paramés (hoy en Cobas); Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (Azvalor); Beltrán de la Lastra (Panza Capital), Tomás Pintó o Ricardo Seixas (sus actuales directores de Renta Variable), lanza su primer vehículo de inversión indexado.

En concreto, la gestora de Acciona ultima el registro del plan de pensiones individual Bestinver Plan Indexado Equilibrio, que invertirá un 50% en renta variable y un 50% en renta fija.

La mitad de su cartera replicará el índice bursátil MSCI All Country World Index y la otra mitad replicará el selectivo de renta fija Bloomberg Global Aggregate Index. Empezará a comercializarse en las próximas semanas.

Este plan pretende dar respuesta a la necesidad detectada entre asesores independientes (EAF) y bancas privadas que demandan gama en pensiones para asesorar a sus clientes. Por tanto, responde a una demanda institucional en particular.

Según fuentes de Bestinver, el vehículo no tiene objetivo específico de captación y, previsiblemente, será el primero y el último indexado de la firma.

"Este plan encaja en el modelo CML (corto-medio-largo plazo) que plantea Bestinver al contar con una composición 50%-50%", aseguran desde la gestora de Acciona.

En la actualidad, la compañía gestiona 7.400 millones de euros entre fondos de inversión líquidos, fondos alternativos privados (capital riesgo, infraestructuras e inmobiliario), planes de pensiones y mandatos. De este volumen, 1.100 millones corresponden a planes de pensiones individuales y de empleo.

Alternativos

El último movimiento comercial de Bestinver, hace tan sólo unas semanas, fue lanzar un nuevo servicio de asesoramiento en inversiones alternativas a través de fondos gestionados en exclusiva por la propia filial de Acciona.

El servicio está abierto a partir de una inversión mínima de 10.000 euros, para inversores con patrimonios financieros de, al menos, 100.000 euros. La inversión no podrá superar el 10% del patrimonio financiero del partícipe, si bien dicho umbral podrá ampliarse para patrimonios superiores a 500.000 euros.