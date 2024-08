Qué pensión de jubilación cobraré si no he cotizado los años suficientes a la Seguridad Social

La pensión no contributiva es el salvoconducto para aquellas personas que, por diferentes razones, no han podido cotizar el tiempo suficiente como para poder acceder a una prestación contributiva por incapacidad permanente o jubilación, pues es necesario cotizar durante al menos 15 años a la Seguridad Social para poder acceder a la misma, y aún más para poder acceder al cobro del 100% de la pensión. Quienes no cumplen con estos requisitos deben conformarse con una pensión mínima que no será contributiva.

La última reforma de pensiones aprobada hace unos meses contemplaba mejoras en las pensiones mínimas contributivas, estableciendo de esta manera que desde el año 2024 al año 2027 experimentarán una subida progresiva al IPC, de forma que se pueda asegurar que una vez se alcance el final de dicho periodo, no se encuentren por debajo del umbral de la pobreza calculado para un hogar formado por dos personas adultas.

Requisitos para una pensión no contributiva en España

En España hay dos tipos de pensiones no contributivas, la de jubilación y la de invalidez, estando la primera de ellas orientada a personas mayores de 65 años de edad que carecen de suficientes recursos para vivir, mientras que la segunda está pensada para personas con una discapacidad igual o superior al 65% y que tampoco disponen de suficientes recursos.

Para poder acceder a alguna de ellas es necesario no disponer de ingresos suficientes, con unas rentas anuales inferiores a 7.250,60 euros. En el caso de la pensión de invalidez será necesario, además, tener entre 18 y 65 años y un grado de invalidez del 65% o más, así como haber residido legalmente en territorio español durante cinco años, los dos últimos, consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Para solicitar la pensión no contributiva de jubilación, por su parte, habrá que tener 65 años o más y haber residido en España al menos diez años desde que se alcanzaron los 16 años de edad, debiendo ser dos de estos años consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación.

¿Cuánto se cobra sin suficientes años cotizados?

A principios de año se anunció que las presiones no contributivas aumentarán en un 6,9% durante 2024, haciendo de esta manera que en todas las comunidades autónomas se superen los 7.000 euros al año, una cota que tan solo superaban hasta entonces tres regiones. Además, se estableció la ya mencionada subida progresiva.

La cuantía de la pensión para quienes no hayan cotizado suficientes años a la Seguridad Social y que, por tanto, perciban una pensión no contributiva de jubilación es de 517,90 euros al mes y de 7.250,60 euros al año.

No obstante, además de esta cifra, existen otros posibles importes a percibir, que son los siguientes:

La cuantía de la pensión del 25% se sitúa en 129,48 euros mensuales y 1.812,65 euros anuales.

En el caso de que coincidan dos beneficios de la pensión no contributiva de jubilación en una misma unidad de convivencia, la cuantía a percibir por cada uno de ellos se reduce a 440,22 euros al mes y 6.163,01 euros al año. Si se da el caso de que en una misma unidad de convivencia coinciden tres o más beneficiarios de este tipo de pensión, la cuantía a percibir por cada uno de ellos es de 414,32 euros al mes y 5.800,48 euros al año.

La gestión de las pensiones no contributivas se encuentra atribuida a los órganos competentes de cada comunidad autónoma y a las direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

¿Se puede cobrar dos pensiones a la vez?

Una pregunta frecuente tiene que ver con la posibilidad de percibir dos pensiones de forma simultánea. En este sentido, conviene aclarar que, por norma general, no es posible cobrar dos pensiones de un mismo régimen a la vez, pues quien tuviera derecho a percibir dos o más prestaciones, optará por una de ellas, a excepción de la incompatibilidad existente con la pensión de viudedad.

En el caso de las pensiones contributivas, sí que es posible tener derecho a dos pensiones si el solicitante ha cotizado a dos regímenes diferentes, como al general y al de autónomos. Si no se encuentra en situación de alta o asimilada en alguno de ellos a la hora de solicitar la pensión de jubilación, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan durante un mínimo de 15 años.

En las pensiones no contributivas no es posible cobrar dos a la vez, dado que solo se puede ingresar la de invalidez o la de jubilación, siendo un caso en el que también es incompatible con la pensión de viudedad.

Por último, hay que destacar que sí es compatible la pensión contributiva de jubilación con el trabajo de los facultativos de atención primaria, pediatras y médicos de familia que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario, quienes tienen la posibilidad de continuar con el desempeño de sus funciones mediante una prórroga del servicio activo y percibiendo un 75% de la cuantía de la pensión de jubilación, aunque para ello tendrás que cumplir con una serie de requisitos. Esta medida fue adoptada a finales del año 2022 con la finalidad de reforzar en su conjunto el sistema sanitario, y sobre todo, la atención primaria que reciben los ciudadanos.