Novedades en las pensiones para 2023: ¿Cuándo me jubile puedo seguir cobrando la pensión de viudedad?

La pensión de viudedad es un beneficio económico que se otorga a la persona viuda en reconocimiento al fallecimiento de su cónyuge. Esta pensión tiene como objetivo garantizar una protección social adecuada a la viuda o viudo y, en algunos casos, a sus hijos o dependientes. Sin embargo, existen ciertas limitaciones en cuanto a la compatibilidad de la pensión de viudedad con otras prestaciones o ingresos que pueda recibir el beneficiario.

¿Se puede cobrar pensión de viudedad y jubilación?

El Instituto de la Seguridad Social establece que la pensión de viudedad será compatible con cualquier renta de trabajo del beneficiario, así como con una pensión de jubilación o por incapacidad permanente que le pueda corresponder al interesado.

Además, también se establece que todas estas prestaciones económicas también podrán ser compatibles con las Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

No obstante, cuando se reciban simultáneamente la pensión de viudedad y la del SOVI, el importe de ambas no será del 100 %. Cuando la suma de las dos prestaciones supere el doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 años o más, se reducirá la cantidad del SOVI en la cuantía necesaria para no exceder el límite indicado.

Requisitos para cobrar la pensión de viudedad

Los requisitos para todas las prestaciones de la Seguridad Social varían cada año, por lo que es importante revisarlos anualmente antes de solicitar prestación alguna. Sin embargo, para este 2023, la Seguridad Social establece los siguientes requisitos para poder ser perceptor de la viudedad:

Haber tenido un vínculo matrimonial o haber sido pareja de hecho con el fallecido en el momento del deceso.

El fallecido debe haber estado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y acumular, al menos, 500 días en los últimos 5 años.

Haber tenido un período de cotización, el cual debe ser de 15 años como mínimo si en el momento del deceso el fallecido no estuviera dado de alta.

Además de estos requisitos generales, la Seguridad Social puede tener otros para supuestos particulares. De este modo, es aconsejable acudir a sus oficinas a informarse sobre ello antes de iniciar los trámites.

Incompatibilidades con la pensión de viudedad

Pese a que la pensión de viudedad es compatible con muchas otras prestaciones, esta también tiene ciertas incompatibilidades. No será compatible cuando haya dos pensiones por viudedad. En este caso, el beneficiario deberá escoger con cuál quiere quedarse. Asimismo, también es importante destacar que esta no se podrá solicitar si la persona fallecida no estuviera dada de alta o situación asimilada al alta en la fecha del fallecimiento.

Pensión de viudedad: ¿Qué sucede si me caso?

Por norma general, cuando una persona que está percibiendo una pensión de viudedad vuelve a casarse, pierde su derecho. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Así, una persona que tenga una discapacidad acreditada de un 65 % no perdería esta pensión si se volviese a casar. Otra de las excepciones se da cuando la persona ha cumplido la edad de 61 años.

Por último, también se podrá seguir percibiendo la pensión de viudedad ante un nuevo matrimonio cuando se demuestra que ésta es la única fuente de ingresos de la persona o del nuevo matrimonio.

¿Cómo se debe solicitar la pensión de viudedad?

La pensión de viudedad debe solicitarse a la Seguridad Social. Lo más aconsejable es pedir una cita previa y acudir con toda la documentación necesaria para que sea el propio funcionario el que inicie el proceso. De este modo, se evitan errores y se reduce el tiempo de gestión del expediente.

La documentación que se debe presentar incluye el DNI de la persona solicitante, así como el de la persona fallecida. Del mismo modo, se deben aportar los certificados de matrimonio o de pareja de hecho y el certificado de defunción. Con esta documentación, la Seguridad Social podrá validar el vínculo afectivo entre solicitante y fallecido, así como analizar si ambos cumplen con los requisitos para que esta pensión pueda ser otorgada.

Además, es importante destacar que la Seguridad Social, puede hacer cualquier tipo de comprobaciones para verificar la legalidad de la documentación aportada. Por ello, es aconsejable que se le den los permisos necesarios para que pueda hacer esta verificación de oficio. De lo contrario, esta administración deberá ir pidiendo todos los documentos y el período se extenderá más allá de algunos meses.

Tributación de la pensión de viudedad

A la hora de presentar la Declaración de la Renta, los perceptores de la pensión de viudedad no estarán obligados a declararla, así como tampoco lo están aquellos que perciban una pensión por incapacidad absoluta u orfandad. Sin embargo, sí existen otros supuestos que obligan a dicha presentación, las cantidades percibidas deberán ser incluidas en la declaración, aunque siempre como cuantías exentas. En este caso, la Agencia Tributaria también puede solicitar documentación para asegurarse de las cantidades, así como que estas se perciban por este concepto y no por algún otro.

La Seguridad Social es muy clara a la hora de establecer las pensiones que pueden solicitar los ciudadanos, aunque también lo es con los requisitos. De este modo, antes de solicitar prestación alguna, los interesados deben pedir una cita previa para que un funcionario les asesore sobre la posibilidad de percibir dicha prestación, así como sobre las cuantías, compatibilidades, etc.

