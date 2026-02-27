El Euríbor se modera al 2,221% en febrero y encadena dos meses a la baja

La evolución futura del Euríbor dependerá del comportamiento de la inflación y de la política monetaria del Banco Central Europeo.

Expertos destacan la actual estabilidad del Euríbor y prevén que, salvo cambios significativos, se mantendrá en niveles similares en los próximos meses.

La bajada implica que una hipoteca variable media podría reducir su cuota en unos 15,37 euros al mes tras la revisión anual.

El Euríbor cerró el mes de febrero en el 2,221%, por debajo del 2,245% que marcó en enero, y ya encadena dos meses consecutivos a la baja.

Entre un mes y otro, el descenso fue de 2,4 puntos básicos, mostrando una estabilidad en la evolución del índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España. Frente a febrero de 2025, es de 18,6 puntos básicos.

Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de febrero registrará un descenso en su cuota de 15,37 euros al mes en caso de revisión anual. Esto equivale a unos 184,4 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de descenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión, al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

"Estamos viendo una estabilización del euríbor en la franja del 2,2%, después de un año con fases muy diferenciadas: primero caídas intensas, luego un repunte sostenido y ahora una moderación", explica la directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Laura Martínez.

Sobre el impacto en las cuotas hipotecarias, este comparador señala que se trata de "pequeños ajustes", porque el Euríbor está poco menos de dos décimas por debajo del dato de hace año.

"La rebaja en las cuotas es real, pero todavía contenida. Si esta tendencia se mantiene en los próximos meses, los hipotecados podrían seguir notando pequeños alivios en sus revisiones, aunque sin cambios drásticos en su economía doméstica", agrega Martínez.

Presión a la baja

El comparador explica que la estabilidad actual del Euríbor, el tipo de interés al que los bancos de la zona euro se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario, refleja el enfoque "prudente" del Banco Central Europeo (BCE), que está valorando cada dato económico antes de mover los tipos de interés oficiales.

"Si en las próximas reuniones la inflación sigue moderándose y el crecimiento pierde algo de tracción, es posible que empecemos a ver movimientos (aunque muy leves) hacia recortes. Esto, a su vez, podría traducirse en una ligera presión a la baja sobre el Euríbor en los meses finales del año", señala la experta.

Por su parte, el consejero delegado y presidente de Rastreator, Víctor López, afirma que, por el momento, no hay señalres que apunten a "giros inesperados" en el Euríbor.

"Si nada cambia de forma significativa, es probable que el Euríbor continúe en niveles similares en las próximas semanas, lo que permite a quienes tengan revisión de la hipoteca afrontar sus cuotas con algo más de tranquilidad y margen para planificarse", ahonda.

El portavoz de finanzas personales de Kelisto, Pedro Ruiz, explica que la incertidumbre es el "principal motor" de los movimientos del índice, haciendo referencia a la guerra arancelaria, tras la decisión del Supremo de EEUU de tumbar la mayoría de los aranceles impuestos en abril y a una posible guerra en Irán que afectará, vía precio de petróleo, a la inflación de la zona euro.

Por el momento, y con "la máxima cautela", Ruiz cree que en las primeras reuniones de este 2026 del BCE habrá continuidad en la política monetaria, lo que supondrá que el Euríbor se mantenga en niveles similares a los actuales durante estos primeros meses. Sin embargo, cree que, con estos niveles se producirían subidas en la cuota de las hipotecas variables, que se harían efectivas en el mes de mayo.

De hecho, desde HelpMyCash señalan que los que tengan una revisión anual sí notarán el descenso en el Euríbor, pero los que tengan revisión semestral no.

En este último caso, las mensualidades podrían subir en torno a 50 euros al semestre, puesto que en agosto el índice estaba en el 2,114%, por debajo del nivel marcado en febrero.